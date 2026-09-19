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ग्लोबल टैरिफ अनिश्चितता के बीच भारत-न्यूजीलैंड FTA बनेगा मिसाल, मंत्री टॉड मैक्ले ने बताया 'उम्मीद की किरण'

भारत-न्यूजीलैंड व्यापार समझौता अगले महीने से लागू होगा. इससे भारतीय निर्यातकों को शून्य-टैरिफ लाभ मिलेगा और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होगा

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न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2026 at 11:15 AM IST

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वेलिंगटन: वैश्विक व्यापार और टैरिफ को लेकर दुनिया भर में जारी अनिश्चितता के बीच, भारत और न्यूजीलैंड के व्यापारिक रिश्तों में एक ऐतिहासिक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ने भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को वैश्विक व्यापार के लिए एक मार्गदर्शक 'लाइटहाउस' या 'बीकन' करार दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह समझौता दर्शाता है कि कैसे आपसी विश्वास और पारदर्शी नियमों के बल पर दो देश अपने उद्योगों और व्यवसायों को एक सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं. समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक विशेष इंटरव्यू में मंत्री मैक्ले ने घोषणा की कि यह ऐतिहासिक समझौता अगले एक महीने के भीतर पूरी तरह लागू हो जाएगा.

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टॉड मैक्ले ने बताया कि इस समझौते को न्यूजीलैंड की संसद में भारी बहुमत के साथ पारित कर दिया गया है. इसके कार्यान्वयन कानून को शाही स्वीकृति भी मिल चुकी है, जिससे न्यूजीलैंड की घरेलू विधायी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. वर्तमान में, दोनों देश आधिकारिक राजनयिक पत्रों के आदान-प्रदान पर काम कर रहे हैं. मंत्री ने बेहद सकारात्मक लहजे में कहा, "हम इसके कार्यान्वयन के बेहद करीब हैं, दोनों देशों की सरकारें पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही हैं."

पहले ही दिन से भारतीय निर्यातकों को 100% जीरो-टैरिफ का बड़ा लाभ
इस व्यापार समझौते की सबसे बड़ी और अभूतपूर्व विशेषता यह है कि इसके लागू होने के पहले ही दिन से न्यूजीलैंड भारतीय वस्तुओं के लिए अपना बाजार 100% शुल्क-मुक्त कर देगा. टॉड मैक्ले के शब्दों में, "डे-वन से भारत जो कुछ भी न्यूजीलैंड को बेचना चाहेगा, उस पर शून्य सीमा शुल्क लगेगा." इस ऐतिहासिक कदम से भारत के फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, भारी मशीनरी और आईटी व तकनीकी सेवाओं को न्यूजीलैंड के बाजार में बहुत बड़ी बढ़त मिलेगी. इसके बदले में, न्यूजीलैंड को भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार में अपनी डेयरी, कृषि उत्पाद, वाइन और शिक्षा सेवाओं के विस्तार का बेहतरीन मौका मिलेगा.

2030 तक व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य और 1 साल में सीधी उड़ानें
दोनों देशों ने साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर (NZ$7 Billion) से पार ले जाने का एक बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जो वर्तमान में लगभग 4 अरब डॉलर है. इसके अलावा, कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए मंत्री मैक्ले ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले एक साल के भीतर भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीधी उड़ानें शुरू होने की पूरी संभावना है. इससे न केवल पर्यटन और व्यापारिक यात्राओं को पंख लगेंगे, बल्कि प्रवासी परिवारों का आना-जाना भी बेहद सुगम हो जाएगा.

भारतीय छात्रों के लिए सुनहरा मौका और निवेश को प्रोत्साहन
शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में बात करते हुए मैक्ले ने कहा कि न्यूजीलैंड में भारतीय छात्रों का स्वागत जारी रहेगा. उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि मास्टर्स और पीएचडी (PhD) के भारतीय छात्रों को पढ़ाई के बाद न्यूजीलैंड में लंबे समय तक काम करने का अधिकार मिलता रहेगा, ताकि वे वहां अनुभव प्राप्त कर भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें.

यह समझौता केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इन्फ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, साइंस और इनोवेशन में द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देगा. मंत्री ने उदाहरण दिया कि एक न्यूजीलैंड की कंपनी पहले ही भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की योजना पर काम कर रही है. भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ अपने मजबूत कामकाजी संबंधों की सराहना करते हुए मैक्ले ने कहा कि मात्र 9 महीनों के भीतर इस उच्च-स्तरीय समझौते को अंतिम रूप देना यह साबित करता है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और भरोसे से वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भी दोनों देशों में नौकरियों के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं.

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