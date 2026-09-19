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ग्लोबल टैरिफ अनिश्चितता के बीच भारत-न्यूजीलैंड FTA बनेगा मिसाल, मंत्री टॉड मैक्ले ने बताया 'उम्मीद की किरण'

न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ( ani )

वेलिंगटन: वैश्विक व्यापार और टैरिफ को लेकर दुनिया भर में जारी अनिश्चितता के बीच, भारत और न्यूजीलैंड के व्यापारिक रिश्तों में एक ऐतिहासिक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ने भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को वैश्विक व्यापार के लिए एक मार्गदर्शक 'लाइटहाउस' या 'बीकन' करार दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह समझौता दर्शाता है कि कैसे आपसी विश्वास और पारदर्शी नियमों के बल पर दो देश अपने उद्योगों और व्यवसायों को एक सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं. समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक विशेष इंटरव्यू में मंत्री मैक्ले ने घोषणा की कि यह ऐतिहासिक समझौता अगले एक महीने के भीतर पूरी तरह लागू हो जाएगा. न्यूजीलैंड संसद से मिली हरी झंडी, अब डिप्लोमैटिक औपचारिकताएं अंतिम दौर में

टॉड मैक्ले ने बताया कि इस समझौते को न्यूजीलैंड की संसद में भारी बहुमत के साथ पारित कर दिया गया है. इसके कार्यान्वयन कानून को शाही स्वीकृति भी मिल चुकी है, जिससे न्यूजीलैंड की घरेलू विधायी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. वर्तमान में, दोनों देश आधिकारिक राजनयिक पत्रों के आदान-प्रदान पर काम कर रहे हैं. मंत्री ने बेहद सकारात्मक लहजे में कहा, "हम इसके कार्यान्वयन के बेहद करीब हैं, दोनों देशों की सरकारें पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही हैं." पहले ही दिन से भारतीय निर्यातकों को 100% जीरो-टैरिफ का बड़ा लाभ

इस व्यापार समझौते की सबसे बड़ी और अभूतपूर्व विशेषता यह है कि इसके लागू होने के पहले ही दिन से न्यूजीलैंड भारतीय वस्तुओं के लिए अपना बाजार 100% शुल्क-मुक्त कर देगा. टॉड मैक्ले के शब्दों में, "डे-वन से भारत जो कुछ भी न्यूजीलैंड को बेचना चाहेगा, उस पर शून्य सीमा शुल्क लगेगा." इस ऐतिहासिक कदम से भारत के फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, भारी मशीनरी और आईटी व तकनीकी सेवाओं को न्यूजीलैंड के बाजार में बहुत बड़ी बढ़त मिलेगी. इसके बदले में, न्यूजीलैंड को भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार में अपनी डेयरी, कृषि उत्पाद, वाइन और शिक्षा सेवाओं के विस्तार का बेहतरीन मौका मिलेगा.