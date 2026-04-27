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भारत-न्यूजीलैंड ऐतिहासिक व्यापार समझौता संपन्न, 70% भारतीय निर्यात अब टैक्स-फ्री, छोटे उद्योगों की चमकेगी किस्मत

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड के द्विपक्षीय संबंधों में सोमवार, 27 अप्रैल को एक नया अध्याय जुड़ गया. दोनों देशों ने एक 'पीढ़ी में एक बार' होने वाले ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं. न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इस समझौते को दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए क्रांतिकारी बताया है.

बाजार तक अभूतपूर्व पहुंच

प्रधानमंत्री लक्सन ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस सौदे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह समझौता न्यूजीलैंड के निर्यातकों को 1.4 बिलियन की आबादी वाले विशाल भारतीय बाजार तक सीधी और आसान पहुंच प्रदान करेगा. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई अपनी पिछली बैठक को याद करते हुए कहा, "दशकों से लोग कह रहे थे कि यह समझौता संभव नहीं है, लेकिन आज यह हकीकत बन चुका है."

भारतीय निर्यात को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन

भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आगरा में इस समझौते की बारीकियों पर चर्चा करते हुए बताया कि इस डील के तहत भारत से न्यूजीलैंड जाने वाले लगभग 70% निर्यात उत्पादों पर अब कोई सीमा शुल्क (Duty) नहीं लगेगा.

यह समझौता विशेष रूप से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) और पारंपरिक कारीगरों के लिए लाभप्रद होगा. मंत्री गोयल ने रेखांकित किया कि आगरा का चमड़ा उद्योग, उत्तर प्रदेश का हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र इस समझौते से सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे. 'एक जिला, एक उत्पाद' (ODOP) के तहत आने वाले सामानों को वैश्विक पहचान मिलेगी, जिससे स्थानीय बुनकरों और कारीगरों की आय में वृद्धि होगी.