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भारत-न्यूजीलैंड ऐतिहासिक व्यापार समझौता संपन्न, 70% भारतीय निर्यात अब टैक्स-फ्री, छोटे उद्योगों की चमकेगी किस्मत

भारत-न्यूजीलैंड ऐतिहासिक व्यापार समझौते से 70% भारतीय निर्यात टैक्स-फ्री होगा, जिससे आगरा के चमड़ा और हस्तशिल्प जैसे छोटे उद्योगों को भारी वैश्विक बढ़ावा मिलेगा.

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भारत-न्यूजीलैंड व्यापार संधि पर मुहर (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 27, 2026 at 11:55 AM IST

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नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड के द्विपक्षीय संबंधों में सोमवार, 27 अप्रैल को एक नया अध्याय जुड़ गया. दोनों देशों ने एक 'पीढ़ी में एक बार' होने वाले ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं. न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इस समझौते को दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए क्रांतिकारी बताया है.

बाजार तक अभूतपूर्व पहुंच
प्रधानमंत्री लक्सन ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस सौदे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह समझौता न्यूजीलैंड के निर्यातकों को 1.4 बिलियन की आबादी वाले विशाल भारतीय बाजार तक सीधी और आसान पहुंच प्रदान करेगा. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई अपनी पिछली बैठक को याद करते हुए कहा, "दशकों से लोग कह रहे थे कि यह समझौता संभव नहीं है, लेकिन आज यह हकीकत बन चुका है."

भारतीय निर्यात को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आगरा में इस समझौते की बारीकियों पर चर्चा करते हुए बताया कि इस डील के तहत भारत से न्यूजीलैंड जाने वाले लगभग 70% निर्यात उत्पादों पर अब कोई सीमा शुल्क (Duty) नहीं लगेगा.

यह समझौता विशेष रूप से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) और पारंपरिक कारीगरों के लिए लाभप्रद होगा. मंत्री गोयल ने रेखांकित किया कि आगरा का चमड़ा उद्योग, उत्तर प्रदेश का हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र इस समझौते से सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे. 'एक जिला, एक उत्पाद' (ODOP) के तहत आने वाले सामानों को वैश्विक पहचान मिलेगी, जिससे स्थानीय बुनकरों और कारीगरों की आय में वृद्धि होगी.

रणनीतिक साझेदारी और कनेक्टिविटी
न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ने भारत को एक 'रणनीतिक प्राथमिकता' बताते हुए कहा कि यह संबंध अब तक के सबसे मजबूत स्तर पर हैं. व्यापार के अलावा, इस समझौते से दोनों देशों के बीच पर्यटन और कनेक्टिविटी को भी पंख लगेंगे. मैक्ले ने संकेत दिया कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच जल्द ही सीधी उड़ानें शुरू हो सकती हैं, जिससे व्यापारिक यात्राओं और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

आर्थिक प्रभाव
विशेषज्ञों का मानना है कि यह FTA न केवल व्यापार घाटे को कम करने में मदद करेगा, बल्कि कृषि, डेयरी और तकनीक जैसे क्षेत्रों में निवेश के नए रास्ते भी खोलेगा. भारत के लिए, यह अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है. वहीं न्यूजीलैंड के लिए, यह कृषि और डेयरी क्षेत्र में नए रोजगार सृजित करने का माध्यम बनेगा.

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