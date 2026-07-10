UK से कार मंगाना हुआ बेहद सस्ता! सरकार ने बदला नियम, 110% से घटकर सीधे 10% रह जाएगी ड्यूटी
भारत ने यूके से रियायती दर पर कार आयात का कोटा नियम अधिसूचित किया; इससे शुल्क 110% से घटकर 10% रह जाएगा.
Published : July 10, 2026 at 12:57 PM IST
नई दिल्ली: भारत सरकार ने यूनाइटेड किंगडम (UK) के साथ हुए व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) के तहत यात्री कारों और माल वाहनों के आयात पर कोटा-आधारित सीमा शुल्क रियायतों का लाभ उठाने की प्रक्रिया को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है. महानिदेशालय विदेश व्यापार (DGFT) द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, यह नई व्यवस्था 15 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी. इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते के तहत, भारत यूके से आने वाले चुनिंदा ऑटोमोटिव आयात पर सीमा शुल्क को लगभग 110 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत तक लाएगा. इसके तहत दोनों देशों के लिए निश्चित कोटा (TRQ) निर्धारित किया गया है.
घरेलू बाजार और ईवी को सुरक्षा
भारत ने इस समझौते में रणनीतिक संतुलन बनाया है. देश ने 40,000 पाउंड (CIF) से कम कीमत वाले वाहनों के लिए अपना बाजार नहीं खोला है. इस कदम का मुख्य उद्देश्य भारतीय मूल की कंपनियों—जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी को सुरक्षा प्रदान करना है, जो देश को वैश्विक ईवी हब बनाने की दिशा में काम कर रही हैं. इसके अलावा, पहले पांच वर्षों तक इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड या हाइड्रोजन वाहनों को कोई आयात शुल्क रियायत नहीं मिलेगी. छठे वर्ष से, 40,000 से 80,000 पाउंड के बीच की ईवी पर 50% ड्यूटी (400 यूनिट कोटा) और 80,000 पाउंड से ऊपर की ईवी पर 40% ड्यूटी (4000 यूनिट कोटा) लागू होगी.
पात्रता और आवेदन के नियम
डीजीएफटी के दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल मूल उपकरण निर्माता (OEMs) और उनके द्वारा विधिवत अधिकृत डीलर या चैनल पार्टनर्स ही इस टैरिफ रेट कोटा (TRQ) के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे. आयातकों को आवेदन के साथ यूके के ओईएम द्वारा जारी प्री-परचेज एग्रीमेंट जमा करना होगा, जिसमें आपूर्ति की जाने वाली गाड़ियों की संख्या स्पष्ट होनी चाहिए. इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क निकासी के समय यूके के अधिकारियों द्वारा जारी 'सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन' (उत्पत्ति का प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. यह कोटा कैलेंडर वर्ष (1 जनवरी से 31 दिसंबर) के आधार पर आवंटित किया जाएगा और एक बार निर्धारित सीमा पूरी होने के बाद नए प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे. ये प्रमाण पत्र अधिकतम 12 महीने या कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक वैध रहेंगे. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आयातकों को इस रियायती शुल्क का लाभ अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना होगा.
पांच साल में 37,000 यूनिट का लक्ष्य
इस समझौते के तहत पारंपरिक इंजन वाली यात्री कारों का आयात कोटा पांचवें वर्ष में अपनी चरम सीमा 37,000 यूनिट्स पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद सीमा शुल्क की अंतिम कटौती 10 प्रतिशत पर स्थिर हो जाएगी. पहले वर्ष में कुल 20,000 यात्री कारों के आयात की अनुमति होगी. इसमें 3,000 सीसी से अधिक (पेट्रोल) और 2,500 सीसी से अधिक (डीजल) की प्रीमियम कारों के लिए 10,000 यूनिट का कोटा होगा, जिन पर आयात शुल्क 110% से घटकर 30% रह जाएगा. वहीं मिड-सेगमेंट और मास-मार्केट सेगमेंट (1,500 सीसी तक) के लिए 5,000-5,000 यूनिट का कोटा तय किया गया है, जिस पर शुल्क 66% से घटकर 50% किया जाएगा. कुल मिलाकर, भारत अगले 15 वर्षों में यूके से 3.78 लाख पारंपरिक कारों के रियायती आयात की अनुमति देगा.
यह भी पढ़ें- भारत सरकार का बड़ा फैसला: इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बनाना होगा सस्ता, सरकार ने घटाई कस्टम ड्यूटी