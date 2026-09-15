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19 अक्टूबर से लागू हो सकता है भारत-न्यूजीलैंड व्यापार समझौता, द्विपक्षीय व्यापार को मिलेगी नई रफ्तार

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले, ( File- ani )

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, दोनों देशों के बीच हुआ बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौता (FTA) आगामी 19 अक्टूबर 2026 से पूरी तरह प्रभावी होने की उम्मीद है. दोनों देशों ने इसी साल 27 अप्रैल 2026 को वस्तुओं, सेवाओं और निवेश के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. भारतीय निर्यातकों को मिलेगा शत-प्रतिशत फायदा

इस समझौते के लागू होने के बाद सबसे बड़ा फायदा भारतीय निर्यातकों को मिलने वाला है. 100% ड्यूटी-फ्री एक्सेस: यह समझौता न्यूजीलैंड के बाजारों में भारतीय वस्तुओं के लिए अभूतपूर्व रास्ते खोलेगा. इसके लागू होते ही भारत से न्यूजीलैंड होने वाले शत-प्रतिशत निर्यात पर शून्य सीमा शुल्क का नियम लागू हो जाएगा.