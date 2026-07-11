भारत-न्यूजीलैंड महा-डील: 2030 तक ₹35,000 करोड़ के व्यापार का लक्ष्य, इन सेक्टरों को होगा सबसे ज्यादा मुनाफा
इस डील के लागू होते ही भारत से न्यूजीलैंड जाने वाले 100 प्रतिशत उत्पादों पर से सीमा शुल्क पूरी तरह हटा दिया जाएगा.
Published : July 11, 2026 at 10:06 AM IST
ऑकलैंड: भारत और न्यूजीलैंड ने अपने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को तेजी से लागू करने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्समटन के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने साल 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना कर 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर (लगभग 35,000 करोड़ रुपये) तक पहुंचाने का साझा संकल्प लिया है. इस समझौते को दोनों देशों के व्यापारिक इतिहास में एक बड़ा गेम-चेंजर माना जा रहा है.
शत-प्रतिशत निर्यात शुल्क मुक्त
चालू वर्ष के अप्रैल महीने में हस्ताक्षरित इस ऐतिहासिक समझौते के तहत न्यूजीलैंड भारतीय वस्तुओं के लिए अपने बाजार पूरी तरह खोल देगा. इसके लागू होते ही भारत से न्यूजीलैंड जाने वाले 100 प्रतिशत उत्पादों पर से सीमा शुल्क (टैरिफ) पूरी तरह हटा दिया जाएगा. इससे भारत के कपड़ा, चमड़ा, फुटवियर, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग सामानों को न्यूजीलैंड के बाजार में भारी बढ़त मिलेगी. वहीं, दूसरी ओर भारत भी न्यूजीलैंड से आने वाले लगभग 95 प्रतिशत उत्पादों पर आयात शुल्क में बड़ी कटौती या उसे पूरी तरह समाप्त करेगा. संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों को सुरक्षा देने के लिए कृषि और डेयरी उत्पादों पर विशेष सुरक्षा मानक लागू रहेंगे.
More than 50% trade growth in 3 years; FTA to double it in next 5 years: PM Modi at New Zealand's Gala Lunch— ANI Digital (@ani_digital) July 11, 2026
Read @ANI Story | https://t.co/6MqzVVuPFH#PMModi #NewZealand #GalaLunch #TradeGrowth #FTA pic.twitter.com/zx9j5Ilqf6
कस्टम और विमानन सेवाओं में बड़े बदलाव
व्यापार को गति देने के लिए दोनों देशों ने सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को आसान बनाने का निर्णय लिया है. इसके तहत 'प्राधिकृत आर्थिक ऑपरेटर आपसी मान्यता व्यवस्था' (AEO-MRA) को जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा. इससे दोनों देशों के बीच माल की आवाजाही में लगने वाला समय बेहद कम हो जाएगा. इसके अलावा, पर्यटन और व्यापारिक यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए नए हवाई सेवा समझौते के तहत दोनों देशों के बीच सीधी (नॉन-स्टॉप) उड़ानें शुरू करने के लिए विमानन कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है.
India, New Zealand adopt Strategic Partnership Roadmap to 2030 with trade target of NZ$7 billion— ANI Digital (@ani_digital) July 11, 2026
Read @ANI Story |https://t.co/5dkNbt2oBX#India #NewZealand #StrategicPartnership #Trade #PMModi #ChristopherLuxon pic.twitter.com/QrKyUVHcSA
कृषि, वानिकी और पर्यावरण पर साझा रणनीति
आर्थिक मोर्चे के साथ-साथ दोनों देश तकनीकी और अनुसंधान के क्षेत्र में भी मिलकर काम करेंगे. बागवानी, वानिकी, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और तकनीकी आदान-प्रदान के लिए विशेष समझौतों को मंजूरी दी गई है. साथ ही, समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नाविकों के योग्यता प्रमाणपत्रों को आपसी मान्यता देने पर भी सहमति बनी है. दोनों देशों ने वैश्विक बायोफ्यूल्स गठबंधन के साथ जुड़कर टिकाऊ और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं.
यह भी पढ़ें- 13 जुलाई को 'डबल संकट': आसमान में बनेंगे 2 अशुभ योग, इन 5 राशियों की बढ़ जाएगी मुसीबत!