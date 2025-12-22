ETV Bharat / business

भारत-न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड डील: कैसे उद्योगों, किसानों और आम आदमी को मिलेगा फायदा? यहां जानें सबकुछ

: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ एक जॉइंट प्रेस मीट के दौरान ( ians )

सौरभ

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की वार्ता पूरी करने की घोषणा की है. मार्च 2025 में शुरू हुई यह बातचीत महज नौ महीनों में पूरी हो गई, जिससे यह किसी विकसित देश के साथ भारत के सबसे तेज़ व्यापार समझौतों में से एक बन गया है. इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड भारत के 100 प्रतिशत निर्यात को शून्य शुल्क (जीरो ड्यूटी) पर बाजार पहुंच प्रदान करेगा, जबकि भारत 70 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर रियायत देगा, जो दोनों देशों के 95 प्रतिशत द्विपक्षीय व्यापार को कवर करती हैं. ‘विकसित भारत 2047’ की दिशा में अहम कदम

सरकार ने इस समझौते को लोग-केंद्रित और रोजगार आधारित साझेदारी बताया है, जो ‘विकसित भारत 2047’ के विजन के अनुरूप है. एफटीए से निर्यात, सेवाओं, निवेश, छात्रों की आवाजाही और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है, साथ ही भारतीय किसानों और घरेलू उद्योगों के हितों की सुरक्षा के प्रावधान भी किए गए हैं. पीयूष गोयल: लोगों के लिए व्यापार

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह एफटीए केवल व्यापार नहीं, बल्कि लोगों के लिए अवसरों का मंच है. उन्होंने कहा कि यह समझौता किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने, उद्यमियों और नवाचारकर्ताओं के लिए नए बाजार खोलने तथा युवाओं को वैश्विक स्तर पर सीखने और काम करने के अवसर देने वाला है. नई पीढ़ी का व्यापार समझौता

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने इसे नई पीढ़ी का व्यापार समझौता बताया, जो टैरिफ, कृषि उत्पादकता, निवेश और प्रतिभा के इर्द-गिर्द केंद्रित है. उन्होंने कहा कि भारत की ताकत निर्यात, श्रम-प्रधान विकास और सेवाओं में है, जबकि न्यूजीलैंड को भारत के बड़े और बढ़ते बाजार तक स्थिर पहुंच मिलेगी. भारत–न्यूजीलैंड व्यापार की मौजूदा स्थिति

न्यूजीलैंड एक उच्च आय और व्यापार उन्मुख अर्थव्यवस्था है. वर्ष 2024 में उसका वैश्विक आयात 47 अरब डॉलर और निर्यात 42 अरब डॉलर रहा. वहां करीब तीन लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो उसकी आबादी का लगभग पांच प्रतिशत हैं.