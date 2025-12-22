भारत-न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड डील: कैसे उद्योगों, किसानों और आम आदमी को मिलेगा फायदा? यहां जानें सबकुछ
भारत और न्यूजीलैंड ने ऐतिहासिक एफटीए वार्ता पूरी की. इससे भारतीय निर्यात, सेवाओं, निवेश, छात्रों और किसानों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है.
Published : December 22, 2025 at 5:17 PM IST
सौरभ
नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की वार्ता पूरी करने की घोषणा की है. मार्च 2025 में शुरू हुई यह बातचीत महज नौ महीनों में पूरी हो गई, जिससे यह किसी विकसित देश के साथ भारत के सबसे तेज़ व्यापार समझौतों में से एक बन गया है. इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड भारत के 100 प्रतिशत निर्यात को शून्य शुल्क (जीरो ड्यूटी) पर बाजार पहुंच प्रदान करेगा, जबकि भारत 70 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर रियायत देगा, जो दोनों देशों के 95 प्रतिशत द्विपक्षीय व्यापार को कवर करती हैं.
‘विकसित भारत 2047’ की दिशा में अहम कदम
सरकार ने इस समझौते को लोग-केंद्रित और रोजगार आधारित साझेदारी बताया है, जो ‘विकसित भारत 2047’ के विजन के अनुरूप है. एफटीए से निर्यात, सेवाओं, निवेश, छात्रों की आवाजाही और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है, साथ ही भारतीय किसानों और घरेलू उद्योगों के हितों की सुरक्षा के प्रावधान भी किए गए हैं.
पीयूष गोयल: लोगों के लिए व्यापार
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह एफटीए केवल व्यापार नहीं, बल्कि लोगों के लिए अवसरों का मंच है. उन्होंने कहा कि यह समझौता किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने, उद्यमियों और नवाचारकर्ताओं के लिए नए बाजार खोलने तथा युवाओं को वैश्विक स्तर पर सीखने और काम करने के अवसर देने वाला है.
The #IndiaNZFTA is a win-win for both nations. 🇮🇳🇳🇿 pic.twitter.com/f4DmhYV78D— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) December 22, 2025
नई पीढ़ी का व्यापार समझौता
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने इसे नई पीढ़ी का व्यापार समझौता बताया, जो टैरिफ, कृषि उत्पादकता, निवेश और प्रतिभा के इर्द-गिर्द केंद्रित है. उन्होंने कहा कि भारत की ताकत निर्यात, श्रम-प्रधान विकास और सेवाओं में है, जबकि न्यूजीलैंड को भारत के बड़े और बढ़ते बाजार तक स्थिर पहुंच मिलेगी.
भारत–न्यूजीलैंड व्यापार की मौजूदा स्थिति
न्यूजीलैंड एक उच्च आय और व्यापार उन्मुख अर्थव्यवस्था है. वर्ष 2024 में उसका वैश्विक आयात 47 अरब डॉलर और निर्यात 42 अरब डॉलर रहा. वहां करीब तीन लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो उसकी आबादी का लगभग पांच प्रतिशत हैं.
भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल वस्तु और सेवा व्यापार 2024 में 2.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया. 2024–25 में वस्तु व्यापार 49 प्रतिशत बढ़कर 1.3 अरब डॉलर हो गया. न्यूजीलैंड अब ओशिनिया क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है.
Under the guidance and leadership of PM @NarendraModi ji and NZ PM @ChrisLuxonMP, and with the close & collaborative engagement of my friend and counterpart Minister Todd McClay, India and New Zealand have successfully concluded a landmark Free Trade Agreement in a record nine… https://t.co/ZlAA8Wfpdd pic.twitter.com/ace3nzINaD— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) December 22, 2025
कृषि और उद्योग को बड़ा लाभ
समझौते में कीवीफ्रूट, सेब और मनुका शहद के लिए विशेष कार्य योजनाएं शामिल हैं, जिससे गुणवत्ता, उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ेगी. टैरिफ रेट कोटा के जरिए घरेलू किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है. वहीं लकड़ी के लट्ठों और धातु स्क्रैप जैसे कच्चे माल के आयात से भारतीय उद्योगों को मजबूती मिलेगी.
सेवाओं और लोगों की आवाजाही पर जोर
एफटीए के तहत 118 सेवा क्षेत्रों को खोला गया है. स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा पर एक अनोखा अध्याय जोड़ा गया है. भारतीय छात्रों को चार साल तक का पोस्ट-स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा. हर साल 5,000 कुशल पेशेवरों और 1,000 युवाओं को अस्थायी रोजगार या वर्किंग हॉलिडे का अवसर मिलेगा.
टैरिफ कटौती और सुरक्षा प्रावधान
भारत अगले दस वर्षों में न्यूजीलैंड पर औसत टैरिफ 16.2 प्रतिशत से घटाकर 9.06 प्रतिशत करेगा. करीब 30 प्रतिशत संवेदनशील उत्पाद—जैसे डेयरी, कुछ कृषि उत्पाद, चीनी, धातु और रत्न—समझौते से बाहर रखे गए हैं.
रणनीतिक और आर्थिक महत्व
सरकार के अनुसार यह एफटीए भारतीय कंपनियों को न्यूजीलैंड के साथ-साथ पूरे प्रशांत क्षेत्र में पहुंच देगा. इससे कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए अवसर बढ़ेंगे और पारंपरिक भारतीय चिकित्सा को भविष्य में मान्यता मिलने का रास्ता खुलेगा.
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अजय श्रीवास्तव ने कहा कि यह समझौता व्यापार से ज्यादा सहयोग का ढांचा है और इसकी सफलता व्यावहारिक क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी. वहीं, एफआईईओ अध्यक्ष एस.सी. रल्हान ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे किसानों, एमएसएमई, महिलाओं और युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा और रोजगार सृजन को गति मिलेगी.
यह भी पढ़ें- शेयर बाजार में बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स 638 अंक चढ़ा, निफ्टी 26100 के पार