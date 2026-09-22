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भारत-न्यूजीलैंड FTA: एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट और नौकरियों का 'महा-कनेक्शन'... जानिए आपके लिए इसमें क्या है खास

नई दिल्ली: ग्लोबल इकोनॉमी के मंच से इस वक्त की अहम खबर आ रही है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच बिजनेस का एक ऐसा नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, जो देश में नौकरियों, विदेशी निवेश और एक्सपोर्ट की पूरी तस्वीर को बदलकर रख देगा. दोनों देशों के बीच बहुप्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) यानी मुक्त व्यापार समझौता आखिरकार 20 अक्टूबर 2026 को, यानी ठीक दशहरा के पावन मौके पर जमीन पर उतरने जा रहा है.

न्यूजीलैंड की संसद से इस ऐतिहासिक बिल को हरी झंडी मिलने और दोनों देशों में घरेलू कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद, अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है. यह सिर्फ दो देशों के बीच का समझौता नहीं है, बल्कि यह साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर ₹35,000 करोड़ ($3.68 अरब) के पार ले जाने का एक ऐसा 'मेगा-प्लान' है, जिसका सीधा असर भारत के युवाओं, व्यापारियों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ने वाला है.

'मेड इन इंडिया' का बजेगा डंका: 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस

इस डील की सबसे बड़ी और धमाकेदार बात यह है कि न्यूजीलैंड पहले ही दिन से भारत के 100% उत्पादों को 'ड्यूटी-फ्री एक्सेस' यानी बिना किसी सीमा शुल्क के अपने बाजार में एंट्री देगा.

खत्म होगा 10% का टैक्स: अब तक भारतीय कपड़ों, चमड़े के सामान, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स (दवाइयों) और इंजीनियरिंग गुड्स पर न्यूजीलैंड में 5 से 10 फीसदी तक का भारी टैक्स लगता था. 20 अक्टूबर से यह टैक्स पूरी तरह जीरो हो जाएगा.

अब तक भारतीय कपड़ों, चमड़े के सामान, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स (दवाइयों) और इंजीनियरिंग गुड्स पर न्यूजीलैंड में 5 से 10 फीसदी तक का भारी टैक्स लगता था. 20 अक्टूबर से यह टैक्स पूरी तरह जीरो हो जाएगा. चीन को मिलेगी कड़ी टक्कर: इस जीरो-ड्यूटी अरेंजमेंट के कारण न्यूजीलैंड के बाजारों में भारतीय सामान चीनी प्रोडक्ट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा सस्ते और प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे. भारतीय एमएसएमई और गारमेंट एक्सपोर्टर्स के लिए यह किसी लॉटरी से कम नहीं है.

मास्टरस्ट्रोक: भारतीय किसानों के हितों की अभेद्य किलेबंदी

अक्सर ऐसे समझौतों में आशंका होती है कि विदेशी सामान आने से देश के किसानों को नुकसान होगा, लेकिन भारत सरकार ने यहाँ एक बड़ा 'आर्थिक सुरक्षा कवच' तैयार किया है.

डेयरी और खेती पूरी तरह सुरक्षित: भारत ने अपने सबसे संवेदनशील सेक्टर्स, जैसे- दूध, चीज, बटर, गेहूं और चीनी को इस समझौते से पूरी तरह बाहर रखा है. यानी न्यूजीलैंड का सस्ता डेयरी प्रोडक्ट भारतीय बाजारों में आकर हमारे पशुपालकों और किसानों के हितों को चोट नहीं पहुंचा पाएगा.