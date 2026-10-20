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भारत-न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू, किसानों को सुरक्षा, छोटे उद्योगों को मिलेगा दुनिया का बड़ा बाजार

प्रधानमंत्री मोदी और क्रिस्टोफर लक्सम ( File- ians )

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड के आर्थिक रिश्तों में आज से एक नया सुनहरा अध्याय शुरू हो गया है. विजयादशमी के पावन अवसर पर दोनों देशों के बीच बहुप्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) यानी मुक्त व्यापार समझौता आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है. इस समझौते से भारत के छोटे उद्योगों (MSMEs), किसानों और कामगारों के लिए तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे.

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर इस बड़ी कामयाबी की घोषणा की. उन्होंने लिखा, "भारत-न्यूजीलैंड FTA का लागू होना दोनों देशों के लिए एक बड़ी 'विजय' है. यह समझौता भारत के मूल हितों की रक्षा करते हुए हमारे प्रोफेशनल्स के लिए नए रास्ते खोलेगा." इस समझौते के तहत अब न्यूजीलैंड जाने वाले 100 फीसदी भारतीय सामानों पर कोई कस्टम ड्यूटी (टैक्स) नहीं लगेगी. सरकार का लक्ष्य आने वाले सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करना है.

किसानों के हित सुरक्षित, डेयरी सेक्टर को ढाल

इस समझौते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें भारत के करोड़ों किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है. सरकार ने भारत के संवेदनशील डेयरी सेक्टर को इस समझौते से पूरी तरह बाहर रखा है, यानी न्यूजीलैंड का डेयरी उत्पाद भारतीय बाजार में बिना टैक्स के नहीं आ सकेगा. इससे स्थानीय दूध उत्पादकों को कोई नुकसान नहीं होगा. वहीं दूसरी ओर, भारतीय किसानों को अपने फल, सब्जियां और मसाले न्यूजीलैंड के बाजारों में बेचने की खुली छूट मिलेगी. साथ ही, दोनों देश खेती की तकनीक साझा करेंगे, जिससे भारतीय किसानों की पैदावार और आमदनी बढ़ेगी. MSME, मैन्युफैक्चरिंग और फार्मा को पंख

छोटे और मध्यम उद्योगों (MSMEs) के लिए यह समझौता एक वरदान साबित होगा. कपड़ा, चमड़ा, फुटवियर, रत्न और आभूषण जैसे सेक्टर्स को अब न्यूजीलैंड में ड्यूटी-फ्री एंट्री मिलेगी. मेक इन इंडिया की ताकत दिखाते हुए, महाराष्ट्र के पुणे में बनी पहली JCB मशीन को न्यूजीलैंड के लिए रवाना कर दिया गया है.