भारत-न्यूजीलैंड के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से UPI को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय मंच, फिनटेक को मिलेगा बढ़ावा

भारत–न्यूज़ीलैंड वित्तीय एफटीए से UPI और भारतीय फिनटेक को वैश्विक बाज़ार मिलेगा, डिजिटल भुगतान, बैंकिंग और सेवा निर्यात मजबूत होंगे.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले (ians)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 23, 2025 at 5:13 PM IST

3 Min Read
सौरभ शुक्ला
नई दिल्ली: भारत और न्यूज़ीलैंड ने अपने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में एक अहम कदम आगे बढ़ाते हुए भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के तहत वित्तीय सेवा परिशिष्ट (Financial Services Annex) पर बातचीत पूरी कर ली है. यह समझौता 22 दिसंबर 2025 को अंतिम रूप से तय हुआ. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण (रुपये के वैश्वीकरण) की दिशा में भी ठोस आधार तैयार होगा.

इस समझौते का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में एक आधुनिक, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी नियामक ढांचा तैयार करना है. इसके तहत बैंकिंग, बीमा और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में बाजार तक पहुंच बढ़ेगी और दोनों देशों की वित्तीय प्रणालियों के बीच बेहतर तालमेल बनेगा.

वित्त मंत्रालय के अनुसार, भारत और न्यूज़ीलैंड ने डिजिटल भुगतान और रियल-टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस को बढ़ावा देने पर सहमति जताई है. दोनों देश अपने फास्ट पेमेंट सिस्टम (FPS) को जोड़ने और घरेलू भुगतान प्रणालियों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी विकसित करने के लिए सहयोग करेंगे. इससे भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र को मजबूती मिलेगी और प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाले धन के लेन-देन को आसान और सस्ता बनाया जा सकेगा.

इस समझौते से भारत की UPI और NPCI जैसी डिजिटल भुगतान तकनीकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए अवसर मिलेंगे. साथ ही, दोनों देश अपने-अपने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स और डिजिटल सैंडबॉक्स के अनुभव साझा करेंगे, जिससे भारतीय फिनटेक कंपनियों को विकसित अर्थव्यवस्था के साथ काम करने और सीखने का मौका मिलेगा.

बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में भी समझौते के तहत बड़े सुधार किए गए हैं. भारत ने विदेशी निवेश (FDI) की सीमा बढ़ाने और बैंक शाखा लाइसेंसिंग को उदार बनाने की पेशकश की है. अब चार वर्षों में 15 बैंक शाखाएं खोलने की अनुमति होगी, जो पहले GATS के तहत 12 थी. इससे भारतीय बैंक न्यूज़ीलैंड में अपने कारोबार का विस्तार कर सकेंगे और न्यूज़ीलैंड की वित्तीय संस्थाओं के लिए भारत का बाजार खुला रहेगा.

फिलहाल न्यूज़ीलैंड में भारत के दो बैंक—बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया—चार शाखाओं के साथ काम कर रहे हैं, जबकि न्यूज़ीलैंड की कोई बैंक या बीमा कंपनी भारत में मौजूद नहीं है. यह समझौता द्विपक्षीय निवेश और संस्थागत उपस्थिति बढ़ाने में सहायक होगा.

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) के महानिदेशक डॉ. अजय सहाय ने कहा कि यह कदम व्यापारियों, छात्रों और आम लोगों के लिए लाभकारी होगा. उन्होंने इसे रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जिससे व्यापार और मुद्रा लेन-देन और अधिक आसान व भरोसेमंद बनेंगे.

