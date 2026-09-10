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सैलरी, बोनस और ग्रेच्युटी नियमों में बड़ा बदलाव, नए लेबर कोड से प्राइवेट कर्मचारियों की लगी लॉटरी!

सांकेतिक फोटो ( Ians )

हैदराबाद: यदि आप भी किसी नीजी कंपनी में नौकरी करते हैं, तो आज की यह सबसे बड़ी खबर सीधे आपकी जेब और आपके भविष्य से जुड़ी है. सरकार ने बरसों पुराने और उलझे हुए श्रम कानूनों को हमेशा के लिए खत्म करके चार नए लेबर कोड को पूरे देश में लागू कर दिया है. यह नया कानून न सिर्फ पूरी तरह प्रभावी हो चुका है, बल्कि इसने प्राइवेट सेक्टर के करोड़ों कर्मचारियों को ऐसे शानदार अधिकार दे दिए हैं जो उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुपर-स्ट्रांग बना देंगे. बता दें न्‍यू लेबर कोड का नियम 21 नवंबर 2025 से प्रभावी है, आइए समझते हैं कि नए नियमों के बाद अब कंपनियों को आपको क्या-क्या बड़े लाभ देने होंगे सैलरी का 50% नियम: इन-हैंड भले कम, रिटायरमेंट पर छप्परफाड़ फंड

नए लेबर कोड का सबसे बड़ा और कड़ा नियम आपकी सैलरी के ढांचे को लेकर है. अब किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी (Basic Pay + DA) उसकी कुल सीटीसी (CTC) का कम से कम 50 फीसदी होना कानूनी रूप से अनिवार्य है. बाकी का 50% हिस्सा आपके अन्य भत्तों में जोड़ा जाएगा. क्या होगा असर: इस नियम के कारण हर महीने आपके खाते में आने वाली टेक-होम सैलरी में थोड़ी कटौती हो सकती है, क्योंकि आपका पीएफ (PF) योगदान अब पहले से ज्यादा कटेगा. लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप नौकरी छोड़ेंगे या रिटायर होंगे, तो आपके हाथ में पीएफ और ग्रेच्युटी की एक बहुत मोटी और रिकॉर्डतोड़ रकम आएगी.