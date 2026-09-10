ETV Bharat / business

सैलरी, बोनस और ग्रेच्युटी नियमों में बड़ा बदलाव, नए लेबर कोड से प्राइवेट कर्मचारियों की लगी लॉटरी!

न्‍यू लेबर कोड का नियम 21 नवंबर 2025 से प्रभावी है, आइए समझते हैं नए नियमों के बाद कंपनियों को आपको क्या-क्या लाभ देने होंगे.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (Ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2026 at 2:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: यदि आप भी किसी नीजी कंपनी में नौकरी करते हैं, तो आज की यह सबसे बड़ी खबर सीधे आपकी जेब और आपके भविष्य से जुड़ी है. सरकार ने बरसों पुराने और उलझे हुए श्रम कानूनों को हमेशा के लिए खत्म करके चार नए लेबर कोड को पूरे देश में लागू कर दिया है. यह नया कानून न सिर्फ पूरी तरह प्रभावी हो चुका है, बल्कि इसने प्राइवेट सेक्टर के करोड़ों कर्मचारियों को ऐसे शानदार अधिकार दे दिए हैं जो उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुपर-स्ट्रांग बना देंगे.

बता दें न्‍यू लेबर कोड का नियम 21 नवंबर 2025 से प्रभावी है, आइए समझते हैं कि नए नियमों के बाद अब कंपनियों को आपको क्या-क्या बड़े लाभ देने होंगे

सैलरी का 50% नियम: इन-हैंड भले कम, रिटायरमेंट पर छप्परफाड़ फंड
नए लेबर कोड का सबसे बड़ा और कड़ा नियम आपकी सैलरी के ढांचे को लेकर है. अब किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी (Basic Pay + DA) उसकी कुल सीटीसी (CTC) का कम से कम 50 फीसदी होना कानूनी रूप से अनिवार्य है. बाकी का 50% हिस्सा आपके अन्य भत्तों में जोड़ा जाएगा.

क्या होगा असर: इस नियम के कारण हर महीने आपके खाते में आने वाली टेक-होम सैलरी में थोड़ी कटौती हो सकती है, क्योंकि आपका पीएफ (PF) योगदान अब पहले से ज्यादा कटेगा. लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप नौकरी छोड़ेंगे या रिटायर होंगे, तो आपके हाथ में पीएफ और ग्रेच्युटी की एक बहुत मोटी और रिकॉर्डतोड़ रकम आएगी.

ग्रेच्युटी का नियम बदला: अब 5 साल का झंझट खत्म, 1 साल में ही मिलेगी मोटी रकम
ग्रेच्युटी के नियमों में सरकार ने उन लोगों को जोड़कर बड़ा सरप्राइज दिया है, जो पहले इससे पूरी तरह बाहर थे. अब फिक्स्ड-टर्म या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले अस्थाई कर्मचारियों को सिर्फ 1 साल की सर्विस पूरी करने पर ही ग्रेच्युटी का पूरा पैसा दे दिया जाएगा. उन्हें अब 5 साल तक एक ही कंपनी में टिके रहने का इंतजार नहीं करना होगा. हालांकि, जो कर्मचारी रेगुलर या परमानेंट पेरोल पर हैं, उनके लिए ग्रेच्युटी का लाभ पहले की तरह 5 साल की सर्विस के बाद ही मान्य होगा.

सालाना बोनस देना हुआ अनिवार्य: आनाकानी की तो कंपनियों पर होगी सीधी कार्रवाई
त्योहारों और सालाना बोनस को लेकर केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने प्राइवेट कंपनियों पर नकेल कस दी है. नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिन कर्मचारियों की मासिक सैलरी ₹21,000 से कम है, उन्हें साल में एक बार बोनस देना अब हर कंपनी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है.

कितना मिलेगा पैसा: यह सालाना बोनस कर्मचारी के वेतन का न्यूनतम 8.33 फीसदी से लेकर अधिकतम 22 फीसदी तक हो सकता है. अगर कोई कंपनी बोनस देने में आनाकानी करती है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिन कर्मचारियों का वेतन ₹21,000 से अधिक है, उनके लिए बोनस देना पूरी तरह से कंपनी की आंतरिक नीतियों पर निर्भर करेगा.

यह भी पढ़ें- जल्द निपटा लें जरूरी काम, 11 सितंबर से लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक

TAGGED:

टेक होम सैलरी न्यू वेज कोड
ग्रेच्युटी नया नियम 1 साल
प्राइवेट कर्मचारी बोनस नियम
LABOUR LAW CHANGES INDIA
नया लेबर कोड सैलरी नियम

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.