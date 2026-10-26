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यूरोप का 'गेटवे' बनेगा नीदरलैंड्स: पीयूष गोयल ने समुद्री व्यापार और FTA पर की बड़ी चर्चा

भारत ने नीदरलैंड के साथ मजबूत व्यापार और निवेश संबंधों की पुष्टि की ( फोटो: X@PiyushGoyal )

नई दिल्ली: भारत और नीदरलैंड्स के बीच व्यापार और निवेश को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नीदरलैंड्स का दौरा कर दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाई देने की प्रतिबद्धता जताई है. इस रणनीतिक दौरे के दौरान उन्होंने व्यापार के नए रास्तों, समुद्री लॉजिस्टिक्स और भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ाव को गहरा करने पर विशेष जोर दिया.

रोटरडैम पोर्ट पर सहयोग की नई रूपरेखा

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोप के सबसे बड़े बंदरगाह, 'पोर्ट ऑफ रोटरडैम' का विस्तृत दौरा किया. इस दौरान उनके साथ पोर्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बाउडविज़न सीमन्स भी मौजूद रहे. दोनों नेताओं के बीच बंदरगाहों के विकास, लॉजिस्टिक्स क्षमता को बढ़ाने और ग्लोबल सप्लाई चेन को ज्यादा मजबूत बनाने पर बेहद सकारात्मक चर्चा हुई.

इस मुलाकात के बाद पीयूष गोयल ने कहा कि भारत इस समय अपने मौजूदा बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है और आधुनिक समुद्री बुनियादी ढांचे (मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर) का विकास कर रहा है. ऐसे में रोटरडैम पोर्ट के अनुभव और विशेषज्ञता से भारत को बड़ा फायदा मिल सकता है. यह साझेदारी दोनों देशों के व्यापार को बढ़ाने में गेम-चेंजर साबित होगी. यूरोप का प्रवेश द्वार बनेगा नीदरलैंड्स

इस दौरे में नीदरलैंड्स की भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति को भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया. खासकर भारत और यूरोपीय संघ (India-EU) के बीच आगामी मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के मद्देनजर यह दौरा काफी अहम है. जानकारों का मानना है कि इस समझौते के बाद भारतीय निर्यातकों के लिए नए दरवाजे खुलेंगे. ऐसे में नीदरलैंड्स के विश्व स्तरीय पोर्ट्स और बेहतरीन कनेक्टिविटी भारतीय सामानों को पूरे यूरोपीय बाजार तक आसानी से पहुंचाने में 'गेटवे' यानी प्रवेश द्वार की भूमिका निभाएंगे.