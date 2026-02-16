ETV Bharat / business

समावेशी विकास के लिए AI के इस्तेमाल में देरी भारत को भारी पड़ेगी: CEA नागेश्वरन

CEA नागेश्वरन ने कहा, समावेशी विकास के लिए AI में देरी जोखिम भरी है; शिक्षा सुधार और 'टीम इंडिया' प्रयास से ही समृद्धि संभव है.

Etv Bharat
भारत मंडपम (ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 16, 2026 at 11:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारत मंडपम में सोमवार से शुरू हुए पांच दिवसीय 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' के उद्घाटन के अवसर पर देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाने पर जोर दिया. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि समावेशी विकास के लिए AI के उपयोग में देरी करने से भारत के आर्थिक और तकनीकी विकल्प सीमित हो सकते हैं.

'टीम इंडिया' अप्रोच की जरूरत
नागेश्वरन ने कहा कि AI का लाभ उठाने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को एक 'टीम इंडिया' के रूप में काम करना होगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह प्रगति खुद-ब-खुद नहीं होगी, इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और मजबूत प्रशासनिक क्षमता की आवश्यकता है.

शिक्षा और कौशल पर जोर
CEA के अनुसार, AI-आधारित समृद्धि का पहला कदम शिक्षा प्रणाली और बुनियादी कौशल में सुधार है. उन्होंने श्रम-प्रधान सेवा क्षेत्रों के विस्तार और नियामक बाधाओं को दूर करने की वकालत की.

मानव और मशीन का तालमेल
उन्होंने भारत के लिए एक अनूठे मॉडल का प्रस्ताव रखा जहाँ 'मानव प्रचुरता' और 'मशीन इंटेलिजेंस' एक-दूसरे को कमजोर करने के बजाय मजबूत करें.

अस्थिरता का जोखिम
नागेश्वरन ने आगाह किया कि यदि इस दिशा में समय रहते सटीक कदम नहीं उठाए गए, तो यह भविष्य में सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता का कारण बन सकता है.

मानव-केंद्रित विकास पर जोर
इसी कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि AI का विकास 'मानव-केंद्रित' होना चाहिए. उन्होंने संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच सुनिश्चित करने की बात कही ताकि तकनीक का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँच सके.

PM मोदी ने जताया गौरव
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी शिखर सम्मेलन की सराहना करते हुए कहा कि यह गर्व का विषय है कि दुनिया भर के लोग AI पर चर्चा के लिए भारत आ रहे हैं.

बता दें कि यह AI एक्सपो 16 से 20 फरवरी तक चलेगा, जो 70,000 वर्ग मीटर में फैला है और इसमें स्टार्टअप्स, वैश्विक टेक कंपनियां और शोध संस्थान हिस्सा ले रहे हैं. इस इवेंट का मकसद ग्लोबल एआई इकोसिस्टम में नई पार्टनरशिप को बढ़ावा देना और बिजनेस के मौके बनाना है. 500 से अधिक सेशन ऑर्गनाइज किए जाएंगे, जिसमें 3250 से अधिक विजनरी स्पीकर और पैनल मेंबर शामिल होंगे.

यह भी पढ़ें- अप्रैल से प्रभावी हो सकता है भारत-UK समझौता; 99% भारतीय उत्पादों को मिलेगा जीरो-ड्यूटी का फायदा

TAGGED:

भारत मंडपम
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026
INDIA AI IMPACT SUMMIT 2026
CEA NAGESWARAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.