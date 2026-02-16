ETV Bharat / business

समावेशी विकास के लिए AI के इस्तेमाल में देरी भारत को भारी पड़ेगी: CEA नागेश्वरन

नई दिल्ली: भारत मंडपम में सोमवार से शुरू हुए पांच दिवसीय 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' के उद्घाटन के अवसर पर देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाने पर जोर दिया. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि समावेशी विकास के लिए AI के उपयोग में देरी करने से भारत के आर्थिक और तकनीकी विकल्प सीमित हो सकते हैं.

'टीम इंडिया' अप्रोच की जरूरत

नागेश्वरन ने कहा कि AI का लाभ उठाने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को एक 'टीम इंडिया' के रूप में काम करना होगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह प्रगति खुद-ब-खुद नहीं होगी, इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और मजबूत प्रशासनिक क्षमता की आवश्यकता है.

शिक्षा और कौशल पर जोर

CEA के अनुसार, AI-आधारित समृद्धि का पहला कदम शिक्षा प्रणाली और बुनियादी कौशल में सुधार है. उन्होंने श्रम-प्रधान सेवा क्षेत्रों के विस्तार और नियामक बाधाओं को दूर करने की वकालत की.

मानव और मशीन का तालमेल

उन्होंने भारत के लिए एक अनूठे मॉडल का प्रस्ताव रखा जहाँ 'मानव प्रचुरता' और 'मशीन इंटेलिजेंस' एक-दूसरे को कमजोर करने के बजाय मजबूत करें.

अस्थिरता का जोखिम

नागेश्वरन ने आगाह किया कि यदि इस दिशा में समय रहते सटीक कदम नहीं उठाए गए, तो यह भविष्य में सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता का कारण बन सकता है.