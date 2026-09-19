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खाड़ी देशों में सैन्य टकराव गहराया: एक्सपर्ट्स बोले— भारत तुरंत अपनाए 'मल्टी-रूट एनर्जी स्ट्रेटेजी'

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में सुलग रही युद्ध की आग अब सीधे भारत की रसोई और गाड़ियों के पहियों तक पहुंचने वाली है. सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका और यमन के हूथी विद्रोहियों के बीच जारी सैन्य टकराव ने दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों को बंद कर दिया है. सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वैश्विक ऊर्जा व्यापार की लाइफलाइन माना जाने वाला 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' पिछले कई महीनों से पूरी तरह ठप पड़ा है. लाल सागर के रास्तों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं.

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए ऊर्जा और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञों ने भारत सरकार को बेहद कड़ी चेतावनी दी है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि भारत ने तुरंत एक आक्रामक 'मल्टी-रूट एनर्जी स्ट्रेटेजी' यानी कई रास्तों से ईंधन मंगाने की योजना पर काम नहीं किया, तो देश की 1.4 अरब आबादी के सामने ऊर्जा का अब तक का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो सकता है.

दांव पर क्या है? आंकड़ों की जुबानी समझें संकट की गंभीरता

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और आयातक देश है. हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से विदेशी ईंधन के भरोसे चलती है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत अपनी प्राथमिक ऊर्जा जरूरतों का लगभग 42 प्रतिशत हिस्सा विदेशों से आयात करता है. अलग-अलग ईंधनों के आधार पर यह निर्भरता इस प्रकार है

कच्चा तेल: भारत अपनी जरूरत का 89 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है.

भारत अपनी जरूरत का 89 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है. प्राकृतिक गैस: देश में इस्तेमाल होने वाली 49 प्रतिशत गैस विदेशों से आती है.

देश में इस्तेमाल होने वाली 49 प्रतिशत गैस विदेशों से आती है. कोयला: घरेलू खदानें होने के बावजूद, भारत अपनी 18 प्रतिशत कोयला जरूरतों के लिए विदेशी आयात पर निर्भर है.

घरेलू खदानें होने के बावजूद, भारत अपनी 18 प्रतिशत कोयला जरूरतों के लिए विदेशी आयात पर निर्भर है. खाड़ी देशों पर निर्भरता: हालिया डेटा के मुताबिक, भारत ने कुल 1.8 अरब बैरल कच्चे तेल का आयात किया, जिसमें से 48 फीसदी हिस्सा सीधे तौर पर खाड़ी देशों से आया था.

नई दिल्ली स्थित 'चिंतन रिसर्च फाउंडेशन' के सीनियर कंसलटेंट राजीव अग्रवाल के अनुसार, "यह भारी निर्भरता ही हमारी सबसे कमजोर नस है. जब खाड़ी के रास्तों पर युद्ध छिड़ता है, तो भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई चेन सीधे प्रभावित होती है, जिससे देश में महंगाई का बड़ा झटका लग सकता है."

चोकपॉइंट्स पर तालाबंदी: होर्मुज का बंद होना भारत के लिए क्यों है घातक?

वैश्विक समुद्री व्यापार में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को 'ऊर्जा महामार्ग' कहा जाता है. आम दिनों में दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत तेल व्यापार इसी पतले समुद्री रास्ते से होता है. यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है. ईरान-इजरायल-अमेरिका टकराव के कारण यह रास्ता महीनों से बंद है.

सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और कतर जैसे भारत के सबसे बड़े तेल और गैस सप्लायर इसी अशांत क्षेत्र में हैं. इन देशों से आने वाले जहाजों के पास अब बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं बचा है.

संकट से निपटने का '5-पॉइंट मास्टरप्लान' और उसकी जमीनी चुनौतियां

दुबई स्थित 'ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मिडिल ईस्ट' की क्लाइमेट और एनर्जी फेलो कावेरी गणपति और डायरेक्टर मन्नत जसपाल सहित कई विशेषज्ञों ने भारत के लिए एक 'मल्टी-रोंग ब्लूप्रिंट' तैयार की है. हालांकि, एक्सपर्ट्स ने यह भी साफ किया है कि इन रास्तों को अपनाना इतना आसान नहीं है और इनके साथ कई बड़ी चुनौतियां जुड़ी हैं.

1. वैकल्पिक बंदरगाह और बाईपास पाइपलाइन नेटवर्क

रणनीति: विशेषज्ञों का सुझाव है कि भारत को संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह बंदरगाह का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के दायरे से बाहर है. इसके अलावा ओमान के दुक्म, सलालाह, सूर और मस्कट बंदरगाहों को अपग्रेड किया जाना चाहिए. खाड़ी के अंदर के तेल टर्मिनलों को जमीन के रास्ते पाइपलाइनों से इन बाहरी बंदरगाहों से जोड़ा जाए, ताकि जहाजों को युद्ध क्षेत्र के अंदर न जाना पड़े.

चुनौती: यह तरकीब कच्चे तेल के लिए तो कारगर है, लेकिन एलपीजी और एलएनजी के मामले में फेल हो जाती है. कावेरी गणपति के अनुसार, "एलपीजी को पाइपलाइनों से ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता. इसके लिए खास जहाजों और समय-संवेदनशील लॉजिस्टिक्स की जरूरत होती है. एलपीजी के जहाजों को महीनों तक समुद्र में खड़ा नहीं रखा जा सकता."

2. रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव

रणनीति: भारत को अपनी सरकारी और निजी रिफाइनरियों की तकनीकी क्षमता को अपग्रेड करना होगा, ताकि वे दुनिया के किसी भी हिस्से से आने वाले हर तरह के कच्चे तेल को साफ कर सकें. रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी इसका अच्छा उदाहरण है, जो अलग-अलग ग्रेड के कच्चे तेल को प्रोसेस करने की क्षमता रखती है.