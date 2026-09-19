खाड़ी देशों में सैन्य टकराव गहराया: एक्सपर्ट्स बोले— भारत तुरंत अपनाए 'मल्टी-रूट एनर्जी स्ट्रेटेजी'
पश्चिम एशिया युद्ध और होर्मुज की तालाबंदी से भारत की ईंधन सप्लाई पर भारी संकट;विशेषज्ञों ने तत्काल 'मल्टी-रूट एनर्जी स्ट्रेटेजी' अपनाने की बड़ी चेतावनी दी.
Published : September 19, 2026 at 2:15 PM IST|
Updated : September 19, 2026 at 2:44 PM IST
नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में सुलग रही युद्ध की आग अब सीधे भारत की रसोई और गाड़ियों के पहियों तक पहुंचने वाली है. सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका और यमन के हूथी विद्रोहियों के बीच जारी सैन्य टकराव ने दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों को बंद कर दिया है. सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वैश्विक ऊर्जा व्यापार की लाइफलाइन माना जाने वाला 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' पिछले कई महीनों से पूरी तरह ठप पड़ा है. लाल सागर के रास्तों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं.
इस गंभीर स्थिति को देखते हुए ऊर्जा और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञों ने भारत सरकार को बेहद कड़ी चेतावनी दी है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि भारत ने तुरंत एक आक्रामक 'मल्टी-रूट एनर्जी स्ट्रेटेजी' यानी कई रास्तों से ईंधन मंगाने की योजना पर काम नहीं किया, तो देश की 1.4 अरब आबादी के सामने ऊर्जा का अब तक का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो सकता है.
दांव पर क्या है? आंकड़ों की जुबानी समझें संकट की गंभीरता
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और आयातक देश है. हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से विदेशी ईंधन के भरोसे चलती है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत अपनी प्राथमिक ऊर्जा जरूरतों का लगभग 42 प्रतिशत हिस्सा विदेशों से आयात करता है. अलग-अलग ईंधनों के आधार पर यह निर्भरता इस प्रकार है
- कच्चा तेल: भारत अपनी जरूरत का 89 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है.
- प्राकृतिक गैस: देश में इस्तेमाल होने वाली 49 प्रतिशत गैस विदेशों से आती है.
- कोयला: घरेलू खदानें होने के बावजूद, भारत अपनी 18 प्रतिशत कोयला जरूरतों के लिए विदेशी आयात पर निर्भर है.
- खाड़ी देशों पर निर्भरता: हालिया डेटा के मुताबिक, भारत ने कुल 1.8 अरब बैरल कच्चे तेल का आयात किया, जिसमें से 48 फीसदी हिस्सा सीधे तौर पर खाड़ी देशों से आया था.
नई दिल्ली स्थित 'चिंतन रिसर्च फाउंडेशन' के सीनियर कंसलटेंट राजीव अग्रवाल के अनुसार, "यह भारी निर्भरता ही हमारी सबसे कमजोर नस है. जब खाड़ी के रास्तों पर युद्ध छिड़ता है, तो भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई चेन सीधे प्रभावित होती है, जिससे देश में महंगाई का बड़ा झटका लग सकता है."
चोकपॉइंट्स पर तालाबंदी: होर्मुज का बंद होना भारत के लिए क्यों है घातक?
वैश्विक समुद्री व्यापार में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को 'ऊर्जा महामार्ग' कहा जाता है. आम दिनों में दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत तेल व्यापार इसी पतले समुद्री रास्ते से होता है. यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है. ईरान-इजरायल-अमेरिका टकराव के कारण यह रास्ता महीनों से बंद है.
सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और कतर जैसे भारत के सबसे बड़े तेल और गैस सप्लायर इसी अशांत क्षेत्र में हैं. इन देशों से आने वाले जहाजों के पास अब बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं बचा है.
संकट से निपटने का '5-पॉइंट मास्टरप्लान' और उसकी जमीनी चुनौतियां
दुबई स्थित 'ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मिडिल ईस्ट' की क्लाइमेट और एनर्जी फेलो कावेरी गणपति और डायरेक्टर मन्नत जसपाल सहित कई विशेषज्ञों ने भारत के लिए एक 'मल्टी-रोंग ब्लूप्रिंट' तैयार की है. हालांकि, एक्सपर्ट्स ने यह भी साफ किया है कि इन रास्तों को अपनाना इतना आसान नहीं है और इनके साथ कई बड़ी चुनौतियां जुड़ी हैं.
1. वैकल्पिक बंदरगाह और बाईपास पाइपलाइन नेटवर्क
रणनीति: विशेषज्ञों का सुझाव है कि भारत को संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह बंदरगाह का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के दायरे से बाहर है. इसके अलावा ओमान के दुक्म, सलालाह, सूर और मस्कट बंदरगाहों को अपग्रेड किया जाना चाहिए. खाड़ी के अंदर के तेल टर्मिनलों को जमीन के रास्ते पाइपलाइनों से इन बाहरी बंदरगाहों से जोड़ा जाए, ताकि जहाजों को युद्ध क्षेत्र के अंदर न जाना पड़े.
चुनौती: यह तरकीब कच्चे तेल के लिए तो कारगर है, लेकिन एलपीजी और एलएनजी के मामले में फेल हो जाती है. कावेरी गणपति के अनुसार, "एलपीजी को पाइपलाइनों से ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता. इसके लिए खास जहाजों और समय-संवेदनशील लॉजिस्टिक्स की जरूरत होती है. एलपीजी के जहाजों को महीनों तक समुद्र में खड़ा नहीं रखा जा सकता."
2. रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव
रणनीति: भारत को अपनी सरकारी और निजी रिफाइनरियों की तकनीकी क्षमता को अपग्रेड करना होगा, ताकि वे दुनिया के किसी भी हिस्से से आने वाले हर तरह के कच्चे तेल को साफ कर सकें. रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी इसका अच्छा उदाहरण है, जो अलग-अलग ग्रेड के कच्चे तेल को प्रोसेस करने की क्षमता रखती है.
चुनौती: भारत की अधिकांश रिफाइनरियां खाड़ी देशों से आने वाले 'मीडियम या हेवी सोर ग्रेड' (ज्यादा सल्फर वाले) कच्चे तेल के हिसाब से बनी हैं. यदि भारत अफ्रीका या अमेरिका से अलग ग्रेड का तेल मंगाता है, तो मौजूदा रिफाइनरियों में उसकी प्रोसेसिंग मुश्किल होती है. इस पूरे ढांचे को बदलने के लिए करोड़ों रुपये और कई साल का समय चाहिए.
3. रणनीतिक तेल भंडार (SPR) का तेजी से विस्तार
रणनीति: मन्नत जसपाल के अनुसार, भारत को अपनी भूमिगत गुफाओं में सुरक्षित रखे जाने वाले आपातकालीन तेल भंडार (SPR) की क्षमता को तुरंत बढ़ाना होगा. हाल ही में भारत और यूएई के बीच एक अहम समझौता हुआ है, जिसके तहत अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) भारत के रणनीतिक भंडारों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल तक कर सकती है.
चुनौती: केवल क्षमता बढ़ाना काफी नहीं है. अलग-अलग देशों से आने वाले विभिन्न प्रकार के कच्चे तेल को एक साथ मिक्स नहीं किया जा सकता. इसके लिए स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहद आधुनिक और अलग-अलग हिस्सों में बांटने योग्य बनाना होगा.
4. शॉर्ट-टर्म रूट डायवर्जन और ग्लोबल आर्बिट्रेज
रणनीति: तुरंत राहत के लिए भारत खाड़ी के तेल को भूमध्य सागर के लंबे रास्ते से घुमाकर ला सकता है. इसके अलावा, समुद्र में तैर रहे उन अंतरराष्ट्रीय जहाजों से तेल खरीदा जा सकता है जो 'स्पॉट ट्रेडिंग' या 'कमोडिटी स्वैप' के लिए उपलब्ध हैं.
चुनौती: अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऐसे तैरते हुए जहाजों की मात्रा बहुत कम होती है. जब पूरी दुनिया इन जहाजों की तरफ भागेगी, तो भयंकर होड़ मचेगी. यात्रा का समय बढ़ने और बीमा कंपनियों के ऊंचे 'रिस्क प्रीमियम' के कारण भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी.
5. वैश्विक स्तर पर नए तेल उत्पादक देशों की तलाश
रणनीति: भारत ने अपनी रणनीति बदलते हुए अब तक 40 से अधिक देशों से तेल खरीदना शुरू किया है. इस लिस्ट में रूस सबसे ऊपर है, जबकि अमेरिका, नाइजीरिया और वेनेजुएला बड़े सप्लायर बनकर उभरे हैं. गैस के लिए भारत को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका पर निर्भरता बढ़ानी होगी.
चुनौती: दूरी और लागत सबसे बड़ी बाधा है. खाड़ी देशों से भारत तक तेल आने में महज कुछ दिन लगते हैं. लेकिन अमेरिका या वेनेजुएला से तेल लाने में हफ्तों का समय लगता है. लंबा रास्ता होने के कारण जहाजों का भाड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है.
नौसैनिक सुरक्षा और कूटनीति: भारत के दो अचूक सुरक्षा कवच
विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ रास्ते बदल देने से खतरा कम नहीं होता. अगर भारत अफ्रीका या पश्चिमी हिंद महासागर के नए रास्तों से तेल लाता है, तो उन समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी भारत की होगी. इसके लिए भारतीय नौसेना को अपनी गश्त का दायरा पश्चिमी हिंद महासागर से लेकर अफ्रीकी तटों तक बढ़ाना होगा.
हालांकि, भारत के पास एक सबसे बड़ा हथियार है—उसकी 'द्विपक्षीय कूटनीति. कावेरी गणपति के अनुसार, "इस युद्ध में शामिल हर एक विरोधी देश (चाहे ईरान हो, सऊदी अरब हो या अमेरिका) के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं. भारत एक ही समय पर इन सभी से सीधी बात कर सकता है." भारत की इसी तटस्थ नीति के कारण भारतीय जहाजों पर अब तक सीधे हमले नहीं हुए हैं.
क्या है आगे की राह?
पश्चिम एशिया का यह संकट भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी है. खाड़ी देश भारत के सबसे सस्ते और नजदीकी ईंधन स्रोत हैं, उन्हें पूरी तरह छोड़ना नामुमकिन है. लेकिन सुरक्षा के लिहाज से भारत अब अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रख सकता. आने वाले समय में भारत को घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी की रफ्तार तेज करनी होगी, और अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए कूटनीतिक तंत्र को हमेशा अलर्ट पर रखना होगा.
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