कपड़ा निर्यात में बांग्लादेश से मुकाबले के लिए अधिक एफटीए जरूरी: उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने कहा कि एफटीए के बिना भारत को वैश्विक कपड़ा बाजार में बराबरी नहीं मिलेगी, 2030 तक निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया.
Published : December 20, 2025 at 4:45 PM IST|
Updated : December 20, 2025 at 5:00 PM IST
नई दिल्ली: भारत को वैश्विक कपड़ा और परिधान निर्यात बाजार में समान अवसर दिलाने के लिए अधिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) करने होंगे. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि मौजूदा प्रतिस्पर्धी माहौल में एफटीए अब विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता बन चुका है. उन्होंने यह बात शनिवार को अपैरल एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल (AEPC) के पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए कही.
प्रतिस्पर्धी देशों को एफटीए का फायदा
उपराष्ट्रपति ने कहा कि पहले अंतरराष्ट्रीय परिधान बाजार में भारत को सीमित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और कई अफ्रीकी देश भारत को कड़ी चुनौती दे रहे हैं. इन देशों को एफटीए के कारण शुल्क में रियायत और बाजार तक आसान पहुंच मिल रही है, जिससे उनके निर्यात को बढ़ावा मिला है. भारत को भी इसी स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तेज़ी से समझौते करने होंगे.
2030 तक 350 अरब डॉलर का लक्ष्य
उपराष्ट्रपति ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2030 तक कपड़ा उद्योग का आकार 350 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है. इसमें से लगभग 100 अरब डॉलर का योगदान निर्यात से होना चाहिए. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने परिधान उद्योग से नए बाजारों की पहचान करने, उत्पाद विविधता बढ़ाने और वैश्विक मांग के अनुसार रणनीति तैयार करने का आह्वान किया.
सतत उत्पादन और जिम्मेदार सोर्सिंग पर जोर
उन्होंने कहा कि भविष्य में वही देश टिक पाएंगे, जो पर्यावरण अनुकूल उत्पादन और जिम्मेदार सोर्सिंग को अपनाएंगे. अपशिष्ट कम करना, ऊर्जा दक्षता बढ़ाना और टिकाऊ फैशन को बढ़ावा देना भारतीय परिधान उद्योग के लिए जरूरी है. इससे न केवल निर्यात बढ़ेगा, बल्कि वैश्विक ब्रांड्स के साथ साझेदारी भी मजबूत होगी.
अमेरिका के साथ एफटीए बनी बड़ी चुनौती
अमेरिका के साथ एफटीए को लेकर जारी अनिश्चितता पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह फिलहाल एक बड़ी बाधा है. हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि समय के साथ इस दिशा में समाधान निकलेगा. उन्होंने माना कि भू-राजनीतिक तनावों और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत आज भी दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक है.
तीन साल में निर्यात दोगुना होने की उम्मीद
उपराष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि आने वाले तीन वर्षों में भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात दोगुना हो सकता है. उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभाता है और इसका भविष्य उज्ज्वल है.
