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चीन को झटका: म्यांमार से 'रेयर अर्थ' खनिज लाने की तैयारी में भारत, देखें क्यों है यह जरूरी

नई दिल्ली: भारत अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठा रहा है. भारत ने पड़ोसी देश म्यांमार के साथ मिलकर खास खनिजों जिन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स या दुर्लभ खनिज कहा जाता है को निकालने और खरीदने की तैयारी तेज कर दी है. म्यांमार की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देशों के बीच इस मामले को लेकर बहुत बड़े स्तर पर बातचीत चल रही है.

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग के बीच नई दिल्ली में एक बेहद अहम बैठक हुई. इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और इन खास खनिजों को भारत लाने के रास्तों पर खुलकर चर्चा हुई. म्यांमार में भारत के राजदूत ने भी साफ किया है कि इस योजना पर दोनों देशों की सरकारें पूरी ताकत से काम कर रही हैं.

आखिर क्यों जरूरी हैं ये खनिज?

आज के दौर में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EV), सोलर पैनल, विंड टरबाइन और सेना के आधुनिक हथियार बनाने के लिए इन खनिजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. पूरी दुनिया में इन खनिजों की सप्लाई पर अकेले चीन का कब्जा है. हाल ही में चीन ने इन खनिजों को दूसरे देशों को बेचने पर कई पाबंदियां लगा दी हैं. ऐसे में भारत के लिए म्यांमार एक बहुत बड़ा और मजबूत सहारा बनकर उभरा है, क्योंकि म्यांमार दुनिया में इन खनिजों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है. भारत अपने 'नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन' के तहत इन खनिजों को सुरक्षित करना चाहता है ताकि देश में फैक्ट्रियां बिना रुके चलती रहें.