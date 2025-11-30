ETV Bharat / business

बिना सक्रिय SIM के अब WhatsApp और Telegram नहीं चलेंगे, केंद्र का नया आदेश

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने लोकप्रिय मैसेजिंग एप्स के उपयोग के तरीके में बड़ा बदलाव किया है. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने वाट्सएप, टेलिग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयरचैट, जियोचैट, अरात्ताई और जोश जैसी सेवाओं के लिए नई शर्तें लागू की हैं. अब ये ऐप्स केवल उसी स्थिति में काम करेंगी, जब उपयोगकर्ता के डिवाइस में सक्रिय SIM कार्ड मौजूद हो.

सरकार ने कहा है कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे. कंपनियों को 90 दिनों के भीतर यह व्यवस्था लागू करनी होगी और 120 दिनों के अंदर इसकी अनुपालन रिपोर्ट दूरसंचार विभाग को देनी होगी. यह आदेश दूरसंचार साइबर सुरक्षा (संशोधन) नियम, 2025 के तहत जारी किया गया है, जिससे पहली बार ऐप-आधारित दूरसंचार सेवाओं को सख्त नियामक ढांचे में शामिल किया गया है.

90 दिनों में लागू होगी नई व्यवस्था

डीओटी ने स्पष्ट किया कि निर्देशों के 90 दिनों के भीतर सभी एप्स को सुनिश्चित करना होगा कि ऐप का उपयोग केवल उसी सक्रिय SIM कार्ड के साथ किया जा सके, जिसका मोबाइल नंबर उपयोगकर्ता की पहचान के लिए इस्तेमाल किया गया है. इसके बिना ऐप का इस्तेमाल असंभव हो जाएगा.

वेब उपयोगकर्ताओं के लिए सख्त नियम

नए नियमों के तहत, ऐप के वेब संस्करण को हर 6 घंटे में स्वत: लॉग-आउट करना अनिवार्य होगा. उपयोगकर्ता को पुनः लॉग-इन करने के लिए QR कोड के माध्यम से डिवाइस दोबारा लिंक करना होगा.

साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए यह कदम

डीओटी ने चेताया कि बिना SIM के ऐप चलने की सुविधा का दुरुपयोग विदेशों से किए जाने वाले साइबर अपराधों में बढ़ रहा है. इससे दूरसंचार सुरक्षा ढांचे पर असर पड़ता है. विभाग ने कहा कि दूरसंचार पहचानकर्ता के गलत इस्तेमाल को रोकने और टेलीकॉम इकोसिस्टम की अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह निर्देश जरूरी हैं.