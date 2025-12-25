ETV Bharat / business

भारत के $1 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य की राह में चुनौती, विशेषज्ञों ने जताई चेतावनी

FY26 में भारत का $1 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य अधूरा रह सकता है, वैश्विक मंदी, कमजोर डिमांड और संरक्षणवाद के कारण निर्यात दबाव में.

सांकेतिक फोटो (ani)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 25, 2025 at 5:32 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के अनुसार, भारत वित्तीय वर्ष 2026 (FY26) में माल और सेवाओं के $1 ट्रिलियन निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने से काफी पीछे रह सकता है. वैश्विक मंदी, कमजोर डिमांड और बढ़ते संरक्षणवाद के कारण भारतीय सामान के निर्यात पर दबाव बढ़ा है.

GTRI के फाउंडर अजय श्रीवास्तव ने एएनआई से बातचीत में कहा, "हम लगभग वहीं हैं. पिछले साल माल और सेवाओं का कुल निर्यात लगभग $825 बिलियन था. इस साल सामान के निर्यात में लगभग कोई वृद्धि नहीं होगी, जबकि सेवाओं में मामूली बढ़ोतरी होगी. ऐसे में FY26 में कुल निर्यात लगभग $850 बिलियन तक रहेगा. हम $1 ट्रिलियन के लक्ष्य से $150 बिलियन पीछे रह जाएंगे."

उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब भारत अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख देशों के साथ बड़े व्यापार समझौते करे. यह संभवतः अगले साल हो सकता है, इस साल नहीं,

हालांकि कुल निर्यात वृद्धि धीमी रही है, भारत के ट्रेड डेटा में निर्यात बाजारों में प्रारंभिक विविधीकरण के संकेत दिख रहे हैं. श्रीवास्तव के अनुसार, मई से नवंबर के बीच अमेरिका को निर्यात में 20.7% की गिरावट आई, लेकिन बाकी दुनिया को निर्यात में 5.5% की बढ़ोतरी हुई.

उन्होंने चेतावनी दी कि नए बाजारों में विस्तार तब तक पर्याप्त नहीं होगा जब तक भारत अपनी निर्यात बास्केट में भी विविधीकरण नहीं करता. श्रीवास्तव ने कहा, "अधिक विविधीकरण के लिए हमें मध्यम और उच्च तकनीकी उत्पादों को अपनी निर्यात सूची में शामिल करना होगा."

BRICS के बारे में उन्होंने कहा, "यह यूरोप या ASEAN जैसी कोई संस्था नहीं है. यह loosely देशों का समूह है और इसका एजेंडा काफी हद तक चीन द्वारा संचालित है. भारत केवल सीमित एजेंडे का पालन करता है."

रुपये पर दबाव के बारे में उन्होंने कहा कि यह वैश्विक मॉनेटरी स्थितियों और विशेषकर अमेरिका की ब्याज दरों से प्रभावित है. मजबूत निर्यात इससे मुद्रा पर दबाव कम कर सकता है.

श्रीवास्तव ने WTO में भारत की भूमिका पर भी जोर दिया. "पिछले 25 सालों में WTO में ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को छोड़कर कुछ भी सार्थक नहीं हुआ. भारत को WTO सदस्यों से ट्रेड एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करना चाहिए."

अंत में उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था अभी मजबूत है. GDP और कम महंगाई के आंकड़े इसे दिखाते हैं. "FY26 में GDP पर मुख्य दबाव सिर्फ निर्यात की स्थिति से होगा,"

