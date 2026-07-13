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महंगाई का झटका: खाद्य वस्तुओं और आभूषणों की कीमतों में तेजी से जून में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.38% हुई

खाद्य वस्तुओं और आभूषणों की कीमतों में उछाल से जून में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.38% हुई, जिससे आरबीआई का 4% का लक्ष्य टूट गया.

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सांकेतिक फोटो (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 13, 2026 at 5:26 PM IST

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नई दिल्ली: देश में आम उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और झटका लगा है. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, जून 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.38 प्रतिशत पर पहुंच गई है. इससे पिछले महीने यानी मई में यह दर 3.93 प्रतिशत दर्ज की गई थी. जून का यह आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 4.0 प्रतिशत के तय लक्ष्य से अधिक है, जिसने नीति निर्माताओं की चिंता बढ़ा दी है.

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए आरबीआई ने महंगाई दर 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन जून का परिणाम इस अनुमान से भी ऊपर रहा है. इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण खाद्य उत्पादों, पर्सनल केयर और आभूषणों की कीमतों में आया जोरदार उछाल है.

खाद्य और ग्रामीण महंगाई में भारी दबाव
जून में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 5.32 प्रतिशत हो गई. इस बार शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में महंगाई का दबाव अधिक देखा गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई 5.45 प्रतिशत रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 5.09 प्रतिशत दर्ज की गई. कुल खुदरा महंगाई ग्रामीण क्षेत्रों में 4.74 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 3.92 प्रतिशत रही. समीक्षाधीन महीने में टमाटर की महंगाई दर 31.92 प्रतिशत और अदरक की कीमतों में 50.41 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसके विपरीत आलू के दाम 20.34 प्रतिशत और हरी मटर 9.67 प्रतिशत तक सस्ते हुए हैं.

आभूषणों और सेवाओं की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि
चांदी के आभूषणों की कीमत में सालाना आधार पर 133.21 प्रतिशत का भारी उछाल आया, वहीं सोना, हीरा और प्लेटिनम के आभूषण भी 36.82 प्रतिशत महंगे हो गए. इसके अतिरिक्त, पर्सनल केयर वस्तुओं में 16.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि होटल और रेस्तरां सेवाओं की महंगाई दर 6.91 प्रतिशत दर्ज की गई.

तेलंगाना शीर्ष पर और आरबीआई नीति पर असर
बड़े राज्यों में तेलंगाना 6.36 प्रतिशत की महंगाई दर के साथ देश में सबसे आगे रहा. इसके बाद आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में यह दर 5.39 प्रतिशत रही. महंगाई दर के आरबीआई के 4 प्रतिशत के बेंचमार्क को पार करने के बाद संभावना है कि 5 अगस्त 2026 को होने वाली मौद्रिक नीति बैठक में आरबीआई फिलहाल रेपो रेट को 6.50 प्रतिशत पर ही बरकरार रखेगा.

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