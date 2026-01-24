दुनिया का स्किल कैपिटल बनेगा भारत, WEF के रीस्किलिंग रिवोल्यूशन मिशन में शामिल हुआ भारत
2026 में भारत ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर 'इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर' लॉन्च किया,ताकि लाखों युवाओं को वैश्विक स्तर पर कुशल बनाया जा सके.
Published : January 24, 2026 at 11:59 AM IST
नई दिल्ली: विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum – WEF) ने कहा है कि भारत में एक नए राष्ट्रीय स्किल एक्सेलेरेटर की शुरुआत से वैश्विक स्तर पर कौशल विकास के प्रयासों को मजबूती मिलेगी. यह पहल दुनिया भर में मौजूद 45 राष्ट्रीय स्किल एक्सेलेरेटर्स के नेटवर्क का हिस्सा होगी, जो अब तक सामूहिक रूप से लगभग 1.48 करोड़ लोगों को रोजगार और कौशल से जोड़ चुके हैं.
स्विट्जरलैंड के दावोस-क्लोस्टर्स में आयोजित WEF की 56वीं वार्षिक बैठक के समापन के अवसर पर मंच ने श्रमिकों के कौशल विकास में निवेश से जुड़े कई अहम वैश्विक संकल्पों की घोषणा की. WEF के अनुसार, ये राष्ट्रीय स्किल एक्सेलेरेटर सरकार, उद्योग जगत और नागरिक समाज को एक मंच पर लाकर वैश्विक अनुभवों को देश-विशेष की जरूरतों के अनुरूप लागू करने का कार्य करते हैं.
विश्व आर्थिक मंच ने कहा कि भारत में शुरू किया गया नया स्किल एक्सेलेरेटर कौशल विकास में समानता से जुड़ी बाधाओं को दूर करने पर विशेष ध्यान देगा. इसका उद्देश्य लाखों कामगारों के लिए उद्योग से जुड़ा प्रशिक्षण उपलब्ध कराना और उनकी रोजगार क्षमता को तेजी से बढ़ाना है.
WEF के मुताबिक, वैश्विक नेटवर्क के तहत राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कौशल विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है, जो नई अर्थव्यवस्था की मांगों के अनुरूप हों. इनमें मानव-केंद्रित क्षमताएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल तकनीक, सतत विकास, व्यापार, व्यावसायिक प्रशिक्षण और बुनियादी व्यावसायिक कौशल शामिल हैं.
मंच ने बताया कि उसकी ‘रीस्किलिंग रिवोल्यूशन’ पहल तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है. इस पहल के तहत दुनिया भर में 85 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई जा चुकी है और इसका लक्ष्य एक अरब लोगों को बेहतर कौशल, शिक्षा और आर्थिक अवसरों से जोड़ना है.
रीस्किलिंग रिवोल्यूशन के तहत 25 से अधिक वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों ने 12 करोड़ श्रमिकों को AI तक पहुंच, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है. इसी कड़ी में भारत ने भी अपना राष्ट्रीय स्किल एक्सेलेरेटर लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य उद्योग की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तेजी से लागू करना और कार्यबल को भविष्य के लिए तैयार करना है.
WEF ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भू-आर्थिक बदलावों और ऊर्जा परिवर्तन के चलते वैश्विक श्रम बाजार तेजी से बदल रहा है. ऐसे में भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए श्रमिकों को तैयार करना अब एक वैश्विक प्राथमिकता बन चुका है.
विश्व आर्थिक मंच की मैनेजिंग डायरेक्टर सादिया जाहिदी ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था दशकों में सबसे बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है. उन्होंने कहा कि काम का भविष्य तय नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि श्रमिकों को सीखने, रोजगार परिवर्तन और उद्यमिता के लिए कितना समर्थन मिलता है.
जाहिदी के अनुसार, इन घोषणाओं के जरिए शिक्षा संस्थानों, नियोक्ताओं और सरकारों को एकजुट कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भविष्य की कार्य दुनिया सभी के लिए अवसर लेकर आए.