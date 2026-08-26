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भारत-जापान के बीच शुरू होगी 'शार्क टैंक' जैसी सीरीज, पीयूष गोयल ने टोक्यो में दिया बड़ा प्रस्ताव

गोयल ने जापानी कंपनियों और बड़ी फाइनेंशियल कंपनियों को भारत में ग्रोथ के मौके देने की बात कही ( ians )