भारत-जापान के बीच शुरू होगी 'शार्क टैंक' जैसी सीरीज, पीयूष गोयल ने टोक्यो में दिया बड़ा प्रस्ताव
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत-जापान के बीच निवेश और व्यापार बढ़ाने के लिए 'शार्क टैंक'की तर्ज पर स्टार्टअप सीरीज शुरू करने का प्रस्ताव दिया.
Published : August 26, 2026 at 12:37 PM IST
टोक्यो: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान के व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक अनोखा प्रस्ताव दिया है. उन्होंने दोनों देशों के नए और छोटे बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए मशहूर टीवी शो 'शार्क टैंक' की तर्ज पर एक 'पिचिंग सीरीज' शुरू करने की बात कही है. इसका मुख्य उद्देश्य भारत और जापान के युवा उद्यमियों को सही निवेशक और बिजनेस पार्टनर दिलाना है.
टोक्यो में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में पीयूष गोयल ने कहा कि इस सीरीज के जरिए दोनों देशों के स्टार्टअप्स को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा. तकनीक के इस दौर में इन बैठकों को ऑनलाइन (जैसे ज़ूम कॉल और इंटरनेट के जरिए) आयोजित किया जा सकता है, जिससे किसी को यात्रा करने की जरूरत भी नहीं होगी और काम आसान हो जाएगा.
इस योजना से दोनों देशों को क्या फायदा होगा?
- भारतीय स्टार्टअप्स के लिए: भारत की युवा कंपनियां सीधे जापानी निवेशकों के सामने अपने आइडिया रख सकेंगी, जिससे उन्हें अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए बड़ा फंड (पैसा) मिल सकेगा.
- जापानी स्टार्टअप्स के लिए: जापान की नई कंपनियां इस मंच के जरिए भारत में अपने लिए सही बिजनेस पार्टनर खोज सकेंगी और भारत के विशाल बाजार में अपना काम शुरू कर सकेंगी.
पीयूष गोयल ने साफ किया कि इस योजना का मकसद सिर्फ बातचीत तक सीमित रहना नहीं है. उन्होंने एक सीधा रास्ता बताते हुए कहा कि पहले दोनों देशों की कंपनियां आइडिया पेश करेंगी, फिर छोटा प्रोजेक्ट शुरू करेंगी, इसके बाद निवेश आएगा और अंत में बिजनेस को बहुत बड़ा बनाया जाएगा.
'डीपटेक कैपिटल कॉरिडोर' की भी हुई चर्चा
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने 'जापान-भारत डीपटेक कैपिटल कॉरिडोर' बनाने का भी सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि जापान के पास बड़ा और धैर्यवान पैसा है, जो लंबे समय के लिए निवेश किया जा सकता है. इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ बड़े स्टार्टअप्स के लिए ही नहीं, बल्कि बिल्कुल नए और जमीनी स्तर के इनोवेटिव बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए.
उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत के पास डिजाइनिंग से लेकर किसी भी प्रोडक्ट को बड़े स्तर पर बाजार में उतारने की पूरी क्षमता है. इसके लिए दोनों देशों की यूनिवर्सिटी, बिजनेस सेंटर्स और फंड देने वाली संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा.
यह भी पढ़ें- अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को महाराष्ट्र में मिला ₹4,700 करोड़ का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट