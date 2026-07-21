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पायलट बनने की मची होड़, भारत सरकार ने 6 महीने में जारी किए रिकॉर्ड 1,331 कमर्शियल लाइसेंस

भारत ने जनवरी-जून में 1,331 कमर्शियल पायलट लाइसेंस जारी किए ( ians )

नई दिल्ली: भारत में इस साल के पहले छह महीनों (जनवरी से जून 2026) के भीतर रिकॉर्ड 1,331 कमर्शियल पायलट लाइसेंस (CPL) जारी किए गए हैं. राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने यह जानकारी साझा की. यह आंकड़े बताते हैं कि भारतीय विमानन क्षेत्र में पायलटों की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि घरेलू एयरलाइंस लगातार अपने बेड़े और नेटवर्क का विस्तार कर रही हैं. विदेशी ट्रेनिंग का बढ़ा चलन

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, महानिदेशक नागरिक उड्डयन (DGCA) द्वारा जारी किए गए कुल लाइसेंसों में से 791 कैडेटों ने भारत के फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन्स (FTOs) से ट्रेनिंग ली है. वहीं, 540 कैडेटों ने विदेशों में जाकर अपनी पायलट ट्रेनिंग पूरी की है. इसका सीधा मतलब यह है कि इस अवधि में लाइसेंस पाने वाले हर 10 में से 4 से अधिक पायलटों ने विदेशों से ट्रेनिंग ली है. पिछले सालों से तुलना (सालाना ट्रेंड)

साल 2026 के केवल शुरुआती छह महीनों का यह आंकड़ा पिछले पूरे सालों के आंकड़ों को कड़ी टक्कर दे रहा है, जो एविएशन सेक्टर की मजबूत ग्रोथ को दर्शाता है: 2025: 1,652 पायलट लाइसेंस

2024: 1,347 पायलट लाइसेंस

2023: 1,622 पायलट लाइसेंस

2022: 1,165 पायलट लाइसेंस