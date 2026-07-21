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पायलट बनने की मची होड़, भारत सरकार ने 6 महीने में जारी किए रिकॉर्ड 1,331 कमर्शियल लाइसेंस

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, विमानन क्षेत्र में बढ़ती मांग के बीच भारत ने जनवरी-जून 2026 में रिकॉर्ड 1,331 कमर्शियल पायलट लाइसेंस जारी किए.

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भारत ने जनवरी-जून में 1,331 कमर्शियल पायलट लाइसेंस जारी किए (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 21, 2026 at 12:06 PM IST

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नई दिल्ली: भारत में इस साल के पहले छह महीनों (जनवरी से जून 2026) के भीतर रिकॉर्ड 1,331 कमर्शियल पायलट लाइसेंस (CPL) जारी किए गए हैं. राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने यह जानकारी साझा की. यह आंकड़े बताते हैं कि भारतीय विमानन क्षेत्र में पायलटों की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि घरेलू एयरलाइंस लगातार अपने बेड़े और नेटवर्क का विस्तार कर रही हैं.

विदेशी ट्रेनिंग का बढ़ा चलन
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, महानिदेशक नागरिक उड्डयन (DGCA) द्वारा जारी किए गए कुल लाइसेंसों में से 791 कैडेटों ने भारत के फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन्स (FTOs) से ट्रेनिंग ली है. वहीं, 540 कैडेटों ने विदेशों में जाकर अपनी पायलट ट्रेनिंग पूरी की है. इसका सीधा मतलब यह है कि इस अवधि में लाइसेंस पाने वाले हर 10 में से 4 से अधिक पायलटों ने विदेशों से ट्रेनिंग ली है.

पिछले सालों से तुलना (सालाना ट्रेंड)
साल 2026 के केवल शुरुआती छह महीनों का यह आंकड़ा पिछले पूरे सालों के आंकड़ों को कड़ी टक्कर दे रहा है, जो एविएशन सेक्टर की मजबूत ग्रोथ को दर्शाता है:

  • 2025: 1,652 पायलट लाइसेंस
  • 2024: 1,347 पायलट लाइसेंस
  • 2023: 1,622 पायलट लाइसेंस
  • 2022: 1,165 पायलट लाइसेंस

भारत का मौजूदा ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
केंद्रीय मंत्री ने देश में पायलट ट्रेनिंग की मौजूदा क्षमता की जानकारी भी दी. फिलहाल भारत में 41 डीजीसीए-अनुमोदित फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थान हैं, जो देश के 63 बेस पर काम कर रहे हैं. इन सभी संस्थानों के पास मिलाकर 400 से अधिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट मौजूद हैं.

सुरक्षा और ट्रेनिंग की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सरकार ने सख्त नियम तय किए हैं. डीजीसीए के नियमों के अनुसार, हर फ्लाइंग स्कूल को 1:1:10 का अनुपात (एक विमान, एक ट्रेनर और अधिकतम 10 छात्र) बनाए रखना अनिवार्य है. इस नियम के तहत भारत का मौजूदा ट्रेनिंग इकोसिस्टम एक समय में लगभग 3,500 छात्रों को संभालने की क्षमता रखता है.

सरकार के बड़े कदम
घरेलू स्तर पर पायलटों की कमी को दूर करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फ्लाइंग स्कूलों की मंजूरी और उनकी निगरानी (ओवरसाइट) की प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया है. इसके अलावा, ट्रेनिंग नियमों में बदलाव कर उनकी क्षमता और परिचालन दक्षता को सुधारा गया है, ताकि भारतीय छात्रों को देश में ही वैश्विक स्तर की ट्रेनिंग मिल सके.

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