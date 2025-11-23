ETV Bharat / business

भारत और इजराइल प्रस्तावित एफटीए को दो चरणों में लागू करेंगे

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की. ( ANI )

यरूशलम : भारत और इजराइल अपने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को दो चरणों में लागू करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि दोनों देशों के व्यापारिक समुदाय को जल्द लाभ मिल सके. यह बात वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कही.

भारत और इजराइल ने इस समझौते के लिए औपचारिक रूप से वार्ता शुरू करने के लिए गुरुवार को संदर्भ की शर्तों (टीओआर) पर हस्ताक्षर किए थे.

वहीं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं उन्हें दीं. साथ ही मंत्री नीर बरकत के साथ अपनी बातचीत और साथ आए 60 से ज़्यादा भारतीय बिज़नेस डेलीगेशन के साथ हुए बिज़नेस फोरम और CEOs फोरम के सफल आयोजन के बारे में उन्हें अपडेट किया.

इस बारे में गोयल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'एफटीए बातचीत शुरू करने के लिए टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस पर साइन करने पर ज़ोर दिया, जिससे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को बढ़ावा मिलेगा. इज़राइल की हाई-टेक ताकत को भारत के स्केल और टैलेंट के साथ मिलाकर हमारी इनोवेशन पार्टनरशिप को मज़बूत करने पर चर्चा की. इसके अलावा एग्रीकल्चर, वॉटर, डिफेंस, साइंस और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के सेक्टर में बाइलेटरल इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट को और गहरा करने के लिए उनसे गाइडेंस ली.'