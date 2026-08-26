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'विदेशी पर्यटक मंदिर दर्शन के साथ-साथ खान-पान और संस्कृति का भी लुत्फ उठाएंगे', पर्यटन मंत्रालय ने बनाई योजना

नई दिल्ली : भारत आध्यात्मिक पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से बढ़ावा देने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए वह ऐसे स्थलों की घोषणा कर रहा है, जहां पर पर्यटकों को मंदिर दर्शन और धार्मिक अनुभवों से कहीं अधिक पेशकश किया जा सकता है.

पर्यटन मंत्रालय ने इसके विकास और प्रचार के लिए 16 आध्यात्मिक स्थलों की पहचान की है. इस पहल का उद्देश्य भारत की सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपराओं के साथ-साथ इसकी विविध संस्कृति, व्यंजन, शिल्प, त्योहारों और रीति-रिवाजों को प्रदर्शित करना है.मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत नव चिन्हित स्थलों में वेदगिरि लक्ष्मी नरसिम्हास्वामी मंदिर, सिमरिया घाट, कुदरगढ़ मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, सुनक, महेसाणा, शनिचरादेव और चौसठ योगिनी मंदिर के साथ-साथ अन्य आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल शामिल हैं.

इन स्थलों को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली इस योजना के तहत विकास के लिए चिन्हित किया गया है.ईटीवी भारत से बातचीत में पर्यटन विशेषज्ञ और इंडिया एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रजनीश कैस्था ने कहा, “पर्यटन इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भारत का बढ़ता ध्यान विरासत और तीर्थ स्थलों को सुलभ बनाकर और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों, विशेषकर अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को आकर्षित करके उन्हें काफी बढ़ावा दे सकता है.”

उन्होंने आगे कहा कि प्रमुख धार्मिक और विरासत स्थलों के आसपास बेहतर अवसंरचना से उन स्थलों की यात्रा करने के लिए अधिक पर्यटक प्रोत्साहित हो सकते हैं, जहां पहले पहुंचना कठिन या कम सुविधाजनक था. इसका प्रभाव विशेष रूप से एनआरआई पर पड़ने की उम्मीद है, जिनकी भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में गहरी रुचि है और जो अपेक्षाकृत अधिक खर्च करने वाले यात्री भी हैं.

रजनीश कैस्था ने कहा, “राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में हुए बदलाव को इस बात के उदाहरण के रूप में पेश किया जा रहा है कि कैसे बुनियादी ढांचे और पर्यटन स्थलों का विकास एक बिल्कुल नया पर्यटन तंत्र बना सकता है. एक ऐसा पर्यटन स्थल जो पहले अपेक्षाकृत कम पर्यटकों को आकर्षित करता था, मंदिर और उससे जुड़ी सुविधाओं के विकास के बाद एक प्रमुख आकर्षण के रूप में उभरा है. इसी तरह का बदलाव वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास के बाद देखने को मिला है. सुविधाओं के विस्तार और सुधार ने पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि की है, जिससे यह कॉरिडोर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन गया है.”

उन्होंने कहा कि केदारनाथ का उदाहरण भी सामने रखा जा सकता है. उनके अनुसार वर्तमान में तीर्थयात्रियों को तीर्थस्थल तक पहुंचने के लिए लगभग 17-18 किलोमीटर की कठिन यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन केदारनाथ में प्रस्तावित रोपवे परियोजना से यह अनुभव काफी हद तक बदल सकता है.

इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए, फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जायसवाल ने ईटीवी भारत को बताया, “पिछले सप्ताह केंद्रीय और राज्य पर्यटन मंत्रालयों, हितधारकों और होटल व्यवसायियों के साथ चर्चा की गई. इसमें भारत को अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में पेश करने का फैसला किया गया. चर्चा के अनुसार, भारत की समृद्ध संस्कृति, व्यंजन, शिल्प और आध्यात्मिकता वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर देश की स्थिति को मजबूत करने और विदेशी पर्यटन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.”

यह विचार इस विश्वास पर आधारित है कि भारत का पर्यटन आकर्षण उसके स्मारकों और लोकप्रिय आकर्षणों से कहीं अधिक है. इसकी पारंपरिक जीवनशैली, भोजन, हस्तशिल्प और आध्यात्मिक विरासत मिलकर एक ऐसा अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं जिसे कहीं और दोहराना मुश्किल है. उन्होंने कहा कि संस्कृति, खान-पान, शिल्प और आध्यात्मिकता का संगम एक संपूर्ण पर्यटन अनुभव प्रदान कर सकता है और भारत को विश्वभर के यात्रियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने में सहायक हो सकता है.

जायसवाल ने कहा, “भारत की वैदिक परंपराएं, पारंपरिक विवाह, खान-पान, संस्कृति और आध्यात्मिकता, ये सभी इस वैश्विक पर्यटन रणनीति के महत्वपूर्ण घटक बन सकते हैं. इन अनुभवों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देकर, भारत आगंतुकों को न केवल दर्शनीय स्थल बल्कि अपनी जीवंत विरासत का अनुभव करने का अवसर प्रदान कर सकता है.”