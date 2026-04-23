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भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के समापन पर बोले यूएसटीआर जैमीसन ग्रीर— भारतीय बाजार को भेदना मुश्किल

वॉशिंगटन: भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर वॉशिंगटन में आयोजित तीन दिवसीय उच्च स्तरीय वार्ता संपन्न हो गई है. इस बैठक के बाद अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) जैमीसन ग्रीर ने भारत के साथ बातचीत के अनुभव को साझा करते हुए उसे "टफ नट टू क्रैक" (एक कठिन चुनौती) करार दिया. ग्रीर ने अमेरिकी कांग्रेस की 'कमेटी ऑन वेज एंड मीन्स' के समक्ष गवाही देते हुए कहा कि भारत ने अपने कृषि बाजारों को लंबे समय से बहुत अधिक संरक्षित रखा है, जिससे बातचीत की प्रक्रिया जटिल बनी हुई है.

कृषि और बाजार पहुंच पर पेंच

जैमीसन ग्रीर ने सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि भारतीय वार्ताकार अपने देश के कृषि क्षेत्र और किसानों के हितों की रक्षा के लिए बेहद अडिग हैं. हालांकि, उन्होंने कुछ सकारात्मक संकेत भी दिए. उन्होंने कहा, "डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स (DDGs), सोयाबीन मील और एथेनॉल जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में दोनों देश आपसी सहमति के करीब पहुंच सकते हैं." DDGs, जो कि उच्च-प्रोटीन पशु आहार है, के निर्यात को लेकर अमेरिकी पक्ष विशेष रूप से उत्साहित है और इस पर विस्तृत चर्चा हुई है.

समझौते का नया स्वरूप और कानूनी अड़चनें

यह वार्ता ऐसे समय में हुई है जब 20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के 'रेसिप्रोकल टैरिफ' (पारस्परिक शुल्क) लगाने के अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था. इस आदेश के बाद, भारत अब व्यापार समझौते को फिर से तैयार करने की मांग कर रहा है. नई परिस्थितियों में भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि संशोधित वैश्विक टैरिफ ढांचे के भीतर उसके आर्थिक हित पूरी तरह सुरक्षित रहें.

रणनीतिक व्यापार और मिशन 2030

फरवरी में घोषित प्रारंभिक रूपरेखा के अनुसार, अमेरिका ने भारत पर लगने वाले प्रभावी शुल्क को 50% से घटाकर 18% करने का प्रस्ताव रखा था. इसके बदले में भारत से रूसी तेल पर निर्भरता कम करने की अपेक्षा की गई थी. भारत और अमेरिका का साझा लक्ष्य साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाना है.