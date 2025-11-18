ETV Bharat / business

'कानी बुनकरों से पद्मश्री कारीगरों तक': 'वस्त्र कला' में दिखी भारत की शिल्प विरासत

भारत भर से आए कारीगरों ने कहा कि IITF में आने से उनके पारंपरिक शिल्प राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गए हैं.

IITF at Bharat Mandapam
भारत मंडपम में लगा ट्रेड फेयर. (ETV Bharat)
Published : November 18, 2025 at 8:42 PM IST

सुरभि गुप्ता.

नई दिल्ली: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को भारत मंडपम में लगे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) में 'स्पेशल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एग्ज़िबिशन कम सेल' का उद्घाटन किया. मंच पर वस्त्र सचिव नीलम शमी राव और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. यह कार्यक्रम भारत की समृद्ध और विविध कपड़ा परंपरा को समर्पित रहा.

इस वर्ष वस्त्र मंत्रालय ने एक बेहद आकर्षक और अनुभवपूर्ण पेविलियन तैयार किया है. 'वस्त्र कला: भारत की विरासत'. देश की कालातीत शिल्प परंपराओं को सलाम करता है. इसे भारत के चारों भौगोलिक क्षेत्रों की यात्रा की तरह डिज़ाइन किया गया है, ताकि हर क्षेत्र की अनूठी वस्त्र पहचान को देखा और समझा जा सके.

IITF at Bharat Mandapam
नई दिल्ली के भारत मंडपम में मंगलवार, 18 नवंबर को व्यापार मेले में स्टॉल का अवलोकन करते आगंतुक. (IANS)

पेविलियन का थीम चार हिस्सों में बंटा है:

  • उत्तर भारत: परंपरा और आस्था की झलक. यहां गणेश, राम दरबार और बनारसी बुनावट जैसे पारंपरिक प्रतीक केंद्र में हैं, जो विरासत और पवित्रता का संदेश देते हैं.
  • दक्षिण भारत: निपुणता, भक्ति और मूर्तिकला जैसी शिल्प-परंपरा. कर्नाटक और तमिलनाडु के लकड़ी शिल्प, रेशमी बुनाई, धातु कला और नटराज की लयात्मक अभिव्यक्ति यहां प्रमुख आकर्षण हैं.
  • पूरब: स्मृति, निरंतरता और हाथ से बुने ताने-बाने की आत्मा. ओडिशा और बंगाल की बुनाई परंपरा गांवों की यादों, पहचान और भावनाओं से भरी हुई है-जो हाथकरघा संस्कृति की गहराई को दर्शाती है.
  • पश्चिम: उत्सव, चमक और मरुस्थल की रौनक. कच्छ का मिररवर्क, लिप्पन कला और नक्काशीदार लकड़ी- ये सभी पश्चिमी भारत की ऊर्जा और रंगों से भरी परंपराओं का प्रतीक है.

वस्त्र मंत्रालय ने स्थानीय कारीगरों के लिए 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लिया है, जहां 200 स्टॉल मुफ्त में दिए गए हैं. 100 हैंडलूम और 100 हैंडीक्राफ्ट के. इसमें 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और 53 शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व है.

IITF at Bharat Mandapam
नई दिल्ली के भारत मंडपम में मंगलवार, 18 नवंबर को व्यापार मेले में कपड़ा देखती महिला. (IANS)

पेविलियन का प्रबंधन नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NHDC) कर रहा है, जो कारीगरों को सीधे खरीदारों तक पहुंचने का मौका देता है. यहां दुर्लभ शिल्पों जैसे कानी बुनाई और साजनी कढ़ाई का लाइव प्रदर्शन भी देखा जा सकता है. साथ ही एक प्रभावशाली लाइनअप मौजूद है, जिसमें 1 पद्मश्री, 4 संत कबीर पुरस्कार विजेता, 4 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, 5 राज्य पुरस्कार विजेता और अन्य नामी कारीगर शामिल हैं.

पेविलियन का दौरा करते हुए गिरिराज सिंह ने कारीगरों से बात की और कहा कि सरकार कच्चे माल, तकनीक, डिजाइन नवाचार और वैश्विक बाज़ार तक पहुंच पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा- "मोदीजी के आने के बाद हमने निर्यात दोगुना कर दिया है. हम 50,000 करोड़ पर हैं और इसे 1 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है."

केंद्रीय मंत्री ने तकनीक और हब-एंड-स्पोक मॉडल के जरिए छोटे कारीगरों के काम को दुनिया तक पहुंचाने की रणनीति पर भी जोर दिया. सिंह ने उम्मीद जताई कि इस बार दर्शकों की संख्या काफी अधिक होगी. उन्होंने बताया कि दुनिया में हैंडमेड प्रोडक्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है. उन्होंने बताया कि देशभर की 10 लाख 'दीदियों' को हर साल 5-10 लाख रुपये कमाने में सक्षम बनाने का लक्ष्य भी जारी है.

अमेरिकी आयात में कमी की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने 40 नए देशों में अपना वस्त्र बाज़ार बनाया है. हाल की GST दरों में कटौती- 18% और 12% से घटाकर समान 5% करने से वस्त्र क्षेत्र को 300% लाभ मिला है. गिरिराज सिंह ने कहा- "हमारे 70% कारीगर महिलाएं हैं. मोदी जी का सपना है कि देश की आधी आबादी आर्थिक रूप से सशक्त बने."

IITF at Bharat Mandapam
नई दिल्ली के भारत मंडपम में मंगलवार, 18 नवंबर को व्यापार मेले में स्टॉल का अवलोकन करते आगंतुक. (IANS)

कारीगरों की आवाज़:

टेक्सटाइल हॉल में कई कारीगरों ने हाथकरघा साड़ियों की गहराई और कहानी साझा की. एक कारीगर ने कहा- हैंडलूम साड़ी बनाना धैर्य और मेहनत का काम है. हजारों धागे मिलकर एक कहानी बुनते हैं.

कश्मीर की कानी वीवर, नगमा कहती हैं- "कानी बुनाई हमारे लिए कपड़ा नहीं, एक कहानी है. लोग यहां रुककर हर बारीकी को देखते हैं-यह हमारे लिए सम्मान है."

उत्तर प्रदेश के बनारसी ब्रोकेड कारीगर अब्दुल ने बताया- "जो कला हम सदियों से सीखते आए हैं, वह यहां चमक रही है. इससे हमें सीधा लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है."

तमिलनाडु के कांचीपुरम सिल्क वीवर, रमेश कहते हैं, "हमारी हर साड़ी भक्ति की तरह बुनी जाती है. जब लोग इसे पहचानते हैं, तो हमें नई पहचान मिलती है."

कर्नाटक की वुडक्राफ्ट आर्टिजन, कर्निका कहती हैं,- "हमारे गांव की नक्काशी मंदिरों तक सीमित रहती है. यहां लोग हर पैटर्न को ध्यान से देखते हैं- यह हमारे मौन काम को आवाज देता है."

बिहार की साजनी एम्ब्रॉयडरी आर्टिजन, साक्षी कहती हैं- "यह कला हमारी ताकत है. IITF में आकर लगता है कि हमारा काम गांवों से बहुत दूर तक जा सकता है."

पद्मश्री लाजवंती की प्रेरक कहानीः

लाजवंती, पद्मश्री सम्मानित कारीगर, ने बताया कि उनका परिवार पाकिस्तान से आने के बाद सिर्फ अपने हाथ के हुनर से दोबारा खड़ा हुआ. उन्होंने 1982 में मेरिट, 1983 में राष्ट्रीय पुरस्कार और 2001 में पद्मश्री हासिल किया.

लाजवंती ने ईटीवी भारत से कहा- "फुलकारी हमारी विरासत है. इस बार हम सूट, साड़ियां, बॉक्स और कुशन कवर लेकर आए हैं. हमारी टीम में 500 महिलाएं हैं. हम उन्हें ट्रेन करते हैं और वे 20–25 हजार रुपये महीने कमाती हैं." लाजवंती ने कि मंत्रालय ने उन्हें 100 हैंडीक्राफ्ट और 100 हैंडलूम स्टॉल मुफ्त दिए हैं और यात्रा खर्च भी सरकार वहन करती है. उसने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया कि वे उनके जैसे कारीगरों को सम्मान देते हैं.

