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चीन, जापान और रूस के सस्ते स्टील के खिलाफ भारत ने खोला मोर्चा, शुरू की एंटी-डंपिंग जांच

सांकेतिक फोटो ( IANS )

नई दिल्ली: भारतीय घरेलू उद्योगों को विदेशी बाजार के नुकसानदेह मुकाबले से बचाने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की शाखा डीजीटीआर (DGTR) ने चीन, जापान और रूस से भारत आ रहे सस्ते स्टील के खिलाफ डंपिंग रोधी जांच शुरू कर दी है. भारतीय कंपनियों की शिकायत के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है. घरेलू कंपनियों का दावा है कि ये तीनों देश अपने स्टील को वास्तविक लागत से बहुत कम कीमत पर भारत में बेच रहे हैं. इस प्रक्रिया को व्यापार की भाषा में 'डंपिंग' कहा जाता है. इसके कारण भारतीय कंपनियों के व्यापार को भारी नुकसान पहुंच रहा है और बाजार का संतुलन बिगड़ रहा है. किन उत्पादों पर होगी जांच?

इस जांच के दायरे में 'हॉट-रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स' को रखा गया है. यह मुख्य रूप से अलॉय या नॉन-अलॉय स्टील से बने उत्पाद होते हैं, जिनकी मोटाई 25 मिलीमीटर और चौड़ाई 2100 मिलीमीटर तक होती है. इस जांच से स्टेनलेस स्टील को बाहर रखा गया है. यह स्टील भारतीय उद्योगों की रीढ़ माना जाता है. इसका इस्तेमाल नीचे दिए गए मुख्य क्षेत्रों में होता है: