भारत में इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स रियल एस्टेट सेक्टर में 9 महीनों में 28% की तेज बढ़त

2025 के पहले नौ महीनों में भारत के इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स रियल एस्टेट सेक्टर की लीजिंग 28% बढ़कर 37 मिलियन वर्ग फुट पहुंची.

सांकेतिक फोटो (ians)
Published : October 17, 2025 at 3:36 PM IST

नई दिल्ली: भारत का इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स (I&L) रियल एस्टेट सेक्टर 2025 के पहले नौ महीनों में 28 प्रतिशत की सालाना वृद्धि के साथ तेज़ी से आगे बढ़ा है. एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, देश के आठ प्रमुख शहरों में इस अवधि के दौरान कुल 37 मिलियन वर्ग फुट (mn. sq. ft.) की लीजिंग दर्ज की गई, जबकि 2024 की इसी अवधि में यह आंकड़ा 28.8 मिलियन वर्ग फुट था.

रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर ने 11.7 मिलियन वर्ग फुट के साथ सबसे ज़्यादा लीजिंग दर्ज की, जिसके बाद बेंगलुरु में 5.7 मिलियन वर्ग फुट और हैदराबाद में 4.6 मिलियन वर्ग फुट की लीजिंग हुई. इन तीन शहरों ने कुल मिलाकर 59 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे अधिक मांग दिखाई.

मुंबई और कोलकाता ने क्रमशः 4.2 मिलियन वर्ग फुट और 3.8 मिलियन वर्ग फुट स्पेस की लीजिंग दर्ज की.

3PL और क्यू-कॉमर्स कंपनियों से बढ़ी मांग
CBRE इंडिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के चेयरमैन और सीईओ अंशुमान मैगजीन ने कहा, "लीजिंग में आई यह वृद्धि मुख्य रूप से थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स (3PL) कंपनियों के विस्तार और क्यू-कॉमर्स (तेज़ डिलीवरी सेवाएं) के तेज़ी से विस्तार के कारण है."

उन्होंने आगे कहा कि कंपनियां अब अपनी आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने और लचीलापन लाने पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं. इसके लिए वे ऑटोमेशन समर्थित, हाई-स्पेसिफिकेशन ग्रेड ए (Grade A) सुविधाओं को प्राथमिकता दे रही हैं, जो आखिरी मील (last-mile) डिलीवरी को बेहतर बनाती हैं.

आपूर्ति और निर्माण में भी बढ़ोतरी
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस दौरान कुल 23.8 मिलियन वर्ग फुट नई आपूर्ति दर्ज की गई. इस आपूर्ति का नेतृत्व संस्थागत निवेशकों द्वारा समर्थित डेवलपर्स ने किया, जो अपने संचालन का विस्तार कर रहे हैं. निर्माण के मामले में बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई ने मिलकर कुल 62 प्रतिशत का योगदान दिया.

Q3 2025 में 10.4 मिलियन वर्ग फुट की लीजिंग
जुलाई से सितंबर 2025 (Q3) के दौरान कुल 10.4 मिलियन वर्ग फुट की I&L लीजिंग दर्ज की गई. इसमें 3PL कंपनियों की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत रही, जबकि ई-कॉमर्स कंपनियों की 18 प्रतिशत और इंजीनियरिंग एवं मैन्युफैक्चरिंग फर्मों की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत रही.

इसके अलावा, इस तिमाही में 68 प्रतिशत लीजिंग घरेलू कंपनियों द्वारा की गई, जबकि यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका (EMEA) की कंपनियों का योगदान 14 प्रतिशत रहा.

भारत में इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स सेक्टर एक मजबूत गति से आगे बढ़ रहा है, जिसमें 3PL, ई-कॉमर्स और तकनीक आधारित सप्लाई चेन समाधानों की भूमिका अहम है. यह ट्रेंड आने वाले वर्षों में भी बरकरार रहने की उम्मीद है.

