भारत में इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स रियल एस्टेट सेक्टर में 9 महीनों में 28% की तेज बढ़त

नई दिल्ली: भारत का इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स (I&L) रियल एस्टेट सेक्टर 2025 के पहले नौ महीनों में 28 प्रतिशत की सालाना वृद्धि के साथ तेज़ी से आगे बढ़ा है. एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, देश के आठ प्रमुख शहरों में इस अवधि के दौरान कुल 37 मिलियन वर्ग फुट (mn. sq. ft.) की लीजिंग दर्ज की गई, जबकि 2024 की इसी अवधि में यह आंकड़ा 28.8 मिलियन वर्ग फुट था.

रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर ने 11.7 मिलियन वर्ग फुट के साथ सबसे ज़्यादा लीजिंग दर्ज की, जिसके बाद बेंगलुरु में 5.7 मिलियन वर्ग फुट और हैदराबाद में 4.6 मिलियन वर्ग फुट की लीजिंग हुई. इन तीन शहरों ने कुल मिलाकर 59 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे अधिक मांग दिखाई.

मुंबई और कोलकाता ने क्रमशः 4.2 मिलियन वर्ग फुट और 3.8 मिलियन वर्ग फुट स्पेस की लीजिंग दर्ज की.

3PL और क्यू-कॉमर्स कंपनियों से बढ़ी मांग

CBRE इंडिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के चेयरमैन और सीईओ अंशुमान मैगजीन ने कहा, "लीजिंग में आई यह वृद्धि मुख्य रूप से थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स (3PL) कंपनियों के विस्तार और क्यू-कॉमर्स (तेज़ डिलीवरी सेवाएं) के तेज़ी से विस्तार के कारण है."

उन्होंने आगे कहा कि कंपनियां अब अपनी आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने और लचीलापन लाने पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं. इसके लिए वे ऑटोमेशन समर्थित, हाई-स्पेसिफिकेशन ग्रेड ए (Grade A) सुविधाओं को प्राथमिकता दे रही हैं, जो आखिरी मील (last-mile) डिलीवरी को बेहतर बनाती हैं.