India Inc FY27: मजबूत मांग से बिक्री में 21.2% का उछाल, लेकिन महंगी लागत ने दबाया कंपनियों का मुनाफा— CareEdge
केयरएज रेटिंग्स की आकांक्षा भेंडे ने बताया कि मजबूत बिक्री के बावजूद बढ़ती लागत के कारण कंपनियों का मुनाफा दबाव में है,सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट
Published : August 27, 2026 at 5:17 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय कॉर्पोरेट जगत (India Inc) ने नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही (Q1) में मजबूत शुरुआत की है. बाजार में उपभोक्ता मांग बेहतर होने से कंपनियों की बिक्री में भारी उछाल देखा गया है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे माल की बढ़ती कीमतों, महंगे ईंधन और मालभाड़े के कारण कंपनियों के कामकाजी मुनाफे पर दबाव भी बढ़ा है.
इस आर्थिक परिदृश्य पर देश की प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसी 'केयरएज रेटिंग्स' (CareEdge Ratings) की सीनियर इकोनॉमिस्ट आकांक्षा भेंडे ने 'ईटीवी भारत' को दिए एक विशेष साक्षात्कार में पहली तिमाही के नतीजों, व्यावसायिक स्थितियों, नौकरियों और आर्थिक आउटलुक का विस्तृत विश्लेषण किया है. पेश हैं इस विशेष बातचीत के मुख्य अंश.
सवाल: आकांक्षा जी, पहली तिमाही में भारतीय कंपनियों के प्रदर्शन को आप किस तरह देखती हैं? इस तिमाही की सबसे बड़ी सकारात्मक बातें और चिंताएं क्या रहीं?
आकांक्षा भेंडे: वैश्विक स्तर पर जारी आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय कंपनियों ने काफी लचीला प्रदर्शन किया है. केयरएज रेटिंग्स द्वारा विश्लेषित 2,347 लिस्टेड गैर-वित्तीय कंपनियों के आंकड़ों के अनुसार, पहली तिमाही में कंपनियों की कुल शुद्ध बिक्री में सालाना आधार पर 21.2% की भारी बढ़त दर्ज की गई है. इससे ठीक पिछली तिमाही में यह विकास दर 12.3% थी, यानी बिक्री की रफ्तार काफी तेज हुई है.
सकारात्मक पहलू: इस बिक्री को सबसे बड़ा सहारा उपभोक्ता-केंद्रित क्षेत्रों से मिला. ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी (FMCG), रिटेलिंग और व्हाइट गुड्स फ्रीज, एसी जैसे क्षेत्रों में घरेलू मांग मजबूत बनी रही. इसके साथ ही, वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों की तर्कसंगतता ने भी इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाया. दूसरी ओर, वैश्विक बाजार में ऊंची कीमतों के कारण तेल और धातु जैसे कमोडिटी सेक्टर्स की बिक्री को भी फायदा मिला.
चिंता का पहलू: बिक्री में शानदार वृद्धि के विपरीत, सभी कंपनियों का सामूहिक परिचालन मुनाफा सुस्त होकर महज 6.2% पर आ गया, जो पिछली तिमाही में 13.7% था. इस गिरावट का मुख्य कारण कच्चा तेल क्षेत्र रहा. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और कमजोर तेल विपणन मार्जिन ने इस सेक्टर के मुनाफे को कम कर दिया. हालांकि, यदि इस पूरे तेल क्षेत्र को हमारे डेटा सैंपल से बाहर कर दिया जाए, तो शेष भारतीय कॉर्पोरेट जगत का परिचालन मुनाफा 18.8% की बेहतरीन दर से बढ़ा है.
सवाल: कंपनियों की बिक्री तो बहुत मजबूत दिख रही है, लेकिन कई सेक्टरों में मुनाफा दबाव में है. क्या यह कोई अस्थायी समस्या है या यह कंपनियों की कमाई की गुणवत्ता में किसी बड़ी कमजोरी की तरफ इशारा करता है?
आकांक्षा भेंडे: इसे पूरी तरह से 'कमाई की कमजोरी' नहीं कहा जा सकता. कच्चे तेल के अलावा सीमेंट और विमानन क्षेत्र भी गंभीर दबाव में दिखे. रूस-यूक्रेन और पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) में जारी तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय जहाजों का किराया आसमान छू रहा है. साथ ही, ऊर्जा और ईंधन की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया. सीमेंट क्षेत्र में कोयला और पेट कोक जैसी आवश्यक सामग्रियों के महंगे होने से उत्पादन लागत बढ़ गई, जबकि विमानन क्षेत्र हवाई ईंधन (ATF) की बढ़ती कीमतों से प्रभावित हुआ.
आगे चलकर यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दुनिया के हालात कैसे रहते हैं और कच्चे माल की कीमतें किस करवट बैठती हैं.
सवाल: इस पहली तिमाही में किन क्षेत्रों ने आपको सकारात्मक रूप से चौंकाया है, और सबसे ज्यादा तनाव आप किस सेक्टर में देख रही हैं?
आकांक्षा भेंडे: हमारे डेटा के मुताबिक, कुछ सेक्टरों में बहुत ही उत्साहजनक प्रदर्शन देखने को मिला है, जबकि कुछ जगह गहरी चिंताएं हैं:
चमकने वाले सेक्टर: ऑटोमोबाइल, रिटेल और व्हाइट गुड्स में ग्राहकों की लगातार खरीदारी की वजह से बिक्री बेहतरीन रही. एक और अच्छी बात यह रही कि कपड़ा उद्योग, जो काफी हद तक निर्यात पर निर्भर करता है, उसके प्रदर्शन में भी सुधार हुआ है. ऐसा घरेलू मांग बढ़ने और विदेशी बाजारों से बेहतर ऑर्डर मिलने के कारण हुआ है.
तनाव वाले सेक्टर: एफएमसीजी (FMCG) क्षेत्र में एक दिलचस्प मोड़ देखा गया. इसकी बिक्री तो पिछली तिमाही के 15.1% से बढ़कर 21.7% हो गई, लेकिन खर्चों में भारी बढ़ोतरी के कारण इसका कामकाजी मुनाफा 10.5% से घटकर सीधे 3.1% पर आ गया.
सवाल: अगर बिक्री बढ़ रही है लेकिन मुनाफा उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा, तो एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है?
आकांक्षा भेंडे: केवल बिक्री का बढ़ना हमेशा यह नहीं बताता कि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है. अगर बिक्री बढ़ने के साथ-साथ कंपनियों का मुनाफा मार्जिन कम हो रहा है, तो इसे 'मार्जिन संपीड़न' कहा जाता है.
यह स्थिति तब पैदा होती है जब कंपनियां अपनी बढ़ी हुई इनपुट लागत का पूरा बोझ तुरंत आम उपभोक्ताओं पर नहीं डाल पाती हैं. इसके पीछे दो मुख्य वजहें होती हैं. पहली, या तो बाजार में मांग इतनी कमजोर है कि कीमतें बढ़ाने पर ग्राहक उत्पाद खरीदना बंद कर सकते हैं. दूसरी, कंपनियां प्रतिस्पर्धी बाजार में अपनी हिस्सेदारी को वचाए रखने के लिए जानबूझकर बढ़े हुए खर्चों को खुद वहन करती हैं ताकि प्रतियोगी कंपनियां उनके ग्राहकों को न तोड़ सकें.
सवाल: क्या कच्चे माल, ईंधन, मालभाड़े और कर्मचारियों की सैलरी का खर्च कंपनियों को गंभीर संकट में डाल रहा है? कंपनियां इस बढ़ते बोझ को कब तक खुद झेल सकती हैं?
आकांक्षा भेंडे: पहली तिमाही में कंपनियों पर लागत का दबाव बहुत ज्यादा था. हमारे विश्लेषण के अनुसार, कंपनियों का कुल खर्च पिछली तिमाही के 12.3% से बढ़कर 23.7% हो गया. इसमें सबसे बड़ी भूमिका सेवाओं और कच्चे माल की लागत की रही, जो सीधे 11.7% से उछलकर 38% पर पहुंच गई.
आगे चलकर कंपनियां इस भारी भरकम बोझ को ग्राहकों पर पास करेंगी या नहीं, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी 'प्राइसिंग पावर' कैसी है.
सवाल: कर्मचारी लागत भी बढ़ रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में नई भर्तियां काफी कमजोर हैं. क्या इसका मतलब यह है कि कंपनियां मौजूदा कर्मचारियों को तो ज्यादा पैसा दे रही हैं, लेकिन नए रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं?
आकांक्षा भेंडे: हमारी स्टडी में शामिल कंपनियों का कुल कर्मचारी खर्च पहली तिमाही में 11.9% की दर से बढ़ा है (जो पहले 10.7% था). आईटी (IT), ऑटोमोबाइल, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील और कैपिटल गुड्स जैसे बड़े नियोक्ताओं में कर्मचारी खर्च में लगभग दहाई अंक की बढ़ोतरी हुई है, जो वेतन में अच्छी वृद्धि या उच्च स्तर पर नियुक्तियों का संकेत देता है.
लेकिन जब हम आईटी (IT) सेक्टर के आंकड़ों को करीब से देखते हैं, तो वहां स्थिति थोड़ी चिंताजनक लगती है. आईटी सेक्टर में कर्मचारियों का खर्च तो 11.3% बढ़ा है, लेकिन देश की शीर्ष 5 आईटी कंपनियों में कर्मचारियों की कुल संख्या में सालाना आधार पर 0.4% की गिरावट आई है. यह लगातार दूसरी तिमाही है जब आईटी सेक्टर में कुल कर्मचारियों की संख्या घटी है. इससे साफ होता है कि आईटी सेक्टर में नई नौकरियों का बाजार फिलहाल सुस्त है और खर्च बढ़ने की वजह पुराने कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी है.
सवाल: पहली तिमाही के इन सभी उतार-चढ़ावों को देखने के बाद, आप चालू वित्त वर्ष (FY27) के लिए भारत के विकास को लेकर कितनी आश्वस्त हैं?
आकांक्षा भेंडे: घरेलू मोर्चे पर आने वाले समय में बढ़ती हुई महंगाई हमारे लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है. इसके अलावा, मानसून का प्रदर्शन कैसा रहता है और इसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा ग्रामीण मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा.
वैश्विक मोर्चे पर, भू-राजनीतिक टकरावों के कारण ईंधन और मालभाड़े की अनिश्चितता बनी रहेगी. निष्कर्ष यही है कि भारत इंक का भविष्य इस बात पर टिका है कि घरेलू मांग कितनी मजबूती से टिकी रहती है और भारतीय कंपनियां वैश्विक विपरीत परिस्थितियों का प्रबंधन कितनी कुशलता से करती हैं.
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, हम चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के कॉर्पोरेट प्रदर्शन को लेकर 'सतर्क रूप से आशावादी' दृष्टिकोण रखते हैं. विकास की संभावनाएं अच्छी हैं, लेकिन रास्ते में चुनौतियां भी कम नहीं हैं.
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