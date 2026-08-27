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India Inc FY27: मजबूत मांग से बिक्री में 21.2% का उछाल, लेकिन महंगी लागत ने दबाया कंपनियों का मुनाफा— CareEdge

आकांक्षा भेंडे, सीनियर इकोनॉमिस्ट, केयरएज रेटिंग्स ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: भारतीय कॉर्पोरेट जगत (India Inc) ने नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही (Q1) में मजबूत शुरुआत की है. बाजार में उपभोक्ता मांग बेहतर होने से कंपनियों की बिक्री में भारी उछाल देखा गया है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे माल की बढ़ती कीमतों, महंगे ईंधन और मालभाड़े के कारण कंपनियों के कामकाजी मुनाफे पर दबाव भी बढ़ा है. इस आर्थिक परिदृश्य पर देश की प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसी 'केयरएज रेटिंग्स' (CareEdge Ratings) की सीनियर इकोनॉमिस्ट आकांक्षा भेंडे ने 'ईटीवी भारत' को दिए एक विशेष साक्षात्कार में पहली तिमाही के नतीजों, व्यावसायिक स्थितियों, नौकरियों और आर्थिक आउटलुक का विस्तृत विश्लेषण किया है. पेश हैं इस विशेष बातचीत के मुख्य अंश. सवाल: आकांक्षा जी, पहली तिमाही में भारतीय कंपनियों के प्रदर्शन को आप किस तरह देखती हैं? इस तिमाही की सबसे बड़ी सकारात्मक बातें और चिंताएं क्या रहीं?

आकांक्षा भेंडे: वैश्विक स्तर पर जारी आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय कंपनियों ने काफी लचीला प्रदर्शन किया है. केयरएज रेटिंग्स द्वारा विश्लेषित 2,347 लिस्टेड गैर-वित्तीय कंपनियों के आंकड़ों के अनुसार, पहली तिमाही में कंपनियों की कुल शुद्ध बिक्री में सालाना आधार पर 21.2% की भारी बढ़त दर्ज की गई है. इससे ठीक पिछली तिमाही में यह विकास दर 12.3% थी, यानी बिक्री की रफ्तार काफी तेज हुई है. सकारात्मक पहलू: इस बिक्री को सबसे बड़ा सहारा उपभोक्ता-केंद्रित क्षेत्रों से मिला. ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी (FMCG), रिटेलिंग और व्हाइट गुड्स फ्रीज, एसी जैसे क्षेत्रों में घरेलू मांग मजबूत बनी रही. इसके साथ ही, वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों की तर्कसंगतता ने भी इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाया. दूसरी ओर, वैश्विक बाजार में ऊंची कीमतों के कारण तेल और धातु जैसे कमोडिटी सेक्टर्स की बिक्री को भी फायदा मिला. चिंता का पहलू: बिक्री में शानदार वृद्धि के विपरीत, सभी कंपनियों का सामूहिक परिचालन मुनाफा सुस्त होकर महज 6.2% पर आ गया, जो पिछली तिमाही में 13.7% था. इस गिरावट का मुख्य कारण कच्चा तेल क्षेत्र रहा. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और कमजोर तेल विपणन मार्जिन ने इस सेक्टर के मुनाफे को कम कर दिया. हालांकि, यदि इस पूरे तेल क्षेत्र को हमारे डेटा सैंपल से बाहर कर दिया जाए, तो शेष भारतीय कॉर्पोरेट जगत का परिचालन मुनाफा 18.8% की बेहतरीन दर से बढ़ा है. वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1 FY27) में चुनिंदा प्रमुख क्षेत्रों के वित्तीय प्रदर्शन (Ace Equity & CareEdge) सवाल: कंपनियों की बिक्री तो बहुत मजबूत दिख रही है, लेकिन कई सेक्टरों में मुनाफा दबाव में है. क्या यह कोई अस्थायी समस्या है या यह कंपनियों की कमाई की गुणवत्ता में किसी बड़ी कमजोरी की तरफ इशारा करता है?

आकांक्षा भेंडे: इसे पूरी तरह से 'कमाई की कमजोरी' नहीं कहा जा सकता. कच्चे तेल के अलावा सीमेंट और विमानन क्षेत्र भी गंभीर दबाव में दिखे. रूस-यूक्रेन और पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) में जारी तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय जहाजों का किराया आसमान छू रहा है. साथ ही, ऊर्जा और ईंधन की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया. सीमेंट क्षेत्र में कोयला और पेट कोक जैसी आवश्यक सामग्रियों के महंगे होने से उत्पादन लागत बढ़ गई, जबकि विमानन क्षेत्र हवाई ईंधन (ATF) की बढ़ती कीमतों से प्रभावित हुआ. आगे चलकर यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दुनिया के हालात कैसे रहते हैं और कच्चे माल की कीमतें किस करवट बैठती हैं. सवाल: इस पहली तिमाही में किन क्षेत्रों ने आपको सकारात्मक रूप से चौंकाया है, और सबसे ज्यादा तनाव आप किस सेक्टर में देख रही हैं?

आकांक्षा भेंडे: हमारे डेटा के मुताबिक, कुछ सेक्टरों में बहुत ही उत्साहजनक प्रदर्शन देखने को मिला है, जबकि कुछ जगह गहरी चिंताएं हैं: चमकने वाले सेक्टर: ऑटोमोबाइल, रिटेल और व्हाइट गुड्स में ग्राहकों की लगातार खरीदारी की वजह से बिक्री बेहतरीन रही. एक और अच्छी बात यह रही कि कपड़ा उद्योग, जो काफी हद तक निर्यात पर निर्भर करता है, उसके प्रदर्शन में भी सुधार हुआ है. ऐसा घरेलू मांग बढ़ने और विदेशी बाजारों से बेहतर ऑर्डर मिलने के कारण हुआ है.