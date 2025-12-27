भारत ने चीन के दो उत्पादों पर लगाया एंटी-डंपिंग ड्यूटी
भारत ने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए चीन से स्टील और रेफ्रिजरेंट गैस तथा वियतनाम से प्लास्टिक उत्पादों पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाई है.
Published : December 27, 2025 at 4:20 PM IST
नई दिल्ली: भारत सरकार ने घरेलू उद्योगों को सस्ते आयात से बचाने के लिए इस महीने अब तक चीन से आने वाले दो उत्पादों पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगा दी है. इनमें एक रेफ्रिजरेंट गैस और कुछ खास किस्म के स्टील उत्पाद शामिल हैं. सरकार का कहना है कि ये उत्पाद भारत में सामान्य कीमत से काफी कम दाम पर आयात किए जा रहे थे, जिससे घरेलू कंपनियों को नुकसान हो रहा था.
किन उत्पादों पर लगी ड्यूटी
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, जिन उत्पादों पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है, उनमें कोल्ड-रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील और 1,1,1,2-टेट्राफ्लोरोएथेन (R-134a) गैस शामिल हैं. यह गैस मुख्य रूप से एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इस्तेमाल होती है.
स्टील और गैस पर कितनी ड्यूटी
स्टील उत्पादों के मामले में चीन की कुछ कंपनियों पर 223.82 अमेरिकी डॉलर प्रति टन और कुछ अन्य पर 415 अमेरिकी डॉलर प्रति टन की एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है. यह ड्यूटी पांच साल के लिए प्रभावी रहेगी. वहीं R-134a गैस पर सरकार ने 5,251 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक की एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया है, जो भी पांच साल तक लागू रहेगी.
वियतनाम से आने वाले उत्पाद पर भी कार्रवाई
चीन के अलावा भारत ने वियतनाम से आयात होने वाले ‘कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच’ पर भी एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाई है. यह उत्पाद प्लास्टिक उद्योग में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है. सरकार का मानना है कि सस्ते आयात के कारण घरेलू प्लास्टिक उद्योग को नुकसान हो रहा था.
जांच के बाद लिया गया फैसला
ये सभी ड्यूटी वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली जांच एजेंसी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (DGTR) की सिफारिशों के आधार पर लगाई गई हैं. DGTR ने हर उत्पाद के लिए अलग-अलग जांच की और पाया कि सस्ते आयात से भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंच रहा है.
क्या होती है एंटी-डंपिंग ड्यूटी
एंटी-डंपिंग जांच यह तय करने के लिए की जाती है कि क्या किसी देश से आयातित सामान घरेलू बाजार में अनुचित रूप से सस्ते दामों पर बेचा जा रहा है. यदि इससे घरेलू उद्योग को नुकसान होता है, तो विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के तहत एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है.
भारत का सख्त रुख
भारत, चीन और वियतनाम तीनों WTO के सदस्य हैं. भारत पहले भी कई देशों से आने वाले सस्ते आयात पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगा चुका है. विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका द्वारा कई देशों पर लगाए गए ऊंचे टैरिफ के कारण भारत जैसे देशों में डंपिंग बढ़ी है, जिससे घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए ऐसे कदम जरूरी हो गए हैं.
यह भी पढ़ें- क्यों हो रही है चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी? जानें कारण