भारत ने चीन के दो उत्पादों पर लगाया एंटी-डंपिंग ड्यूटी

31 अगस्त, 2025 को तियानजिन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन (SCO) समिट के दौरान मेइजियांग मेइजियांग कन्वेंशन और एग्ज़िबिशन सेंटर के बाहर भारत (L) और चीन के राष्ट्रीय झंडे देखे जा सकते हैं। ( AFP )

नई दिल्ली: भारत सरकार ने घरेलू उद्योगों को सस्ते आयात से बचाने के लिए इस महीने अब तक चीन से आने वाले दो उत्पादों पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगा दी है. इनमें एक रेफ्रिजरेंट गैस और कुछ खास किस्म के स्टील उत्पाद शामिल हैं. सरकार का कहना है कि ये उत्पाद भारत में सामान्य कीमत से काफी कम दाम पर आयात किए जा रहे थे, जिससे घरेलू कंपनियों को नुकसान हो रहा था.

किन उत्पादों पर लगी ड्यूटी

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, जिन उत्पादों पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है, उनमें कोल्ड-रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील और 1,1,1,2-टेट्राफ्लोरोएथेन (R-134a) गैस शामिल हैं. यह गैस मुख्य रूप से एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इस्तेमाल होती है.

स्टील और गैस पर कितनी ड्यूटी

स्टील उत्पादों के मामले में चीन की कुछ कंपनियों पर 223.82 अमेरिकी डॉलर प्रति टन और कुछ अन्य पर 415 अमेरिकी डॉलर प्रति टन की एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है. यह ड्यूटी पांच साल के लिए प्रभावी रहेगी. वहीं R-134a गैस पर सरकार ने 5,251 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक की एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया है, जो भी पांच साल तक लागू रहेगी.

वियतनाम से आने वाले उत्पाद पर भी कार्रवाई

चीन के अलावा भारत ने वियतनाम से आयात होने वाले ‘कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच’ पर भी एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाई है. यह उत्पाद प्लास्टिक उद्योग में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है. सरकार का मानना है कि सस्ते आयात के कारण घरेलू प्लास्टिक उद्योग को नुकसान हो रहा था.