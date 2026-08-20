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देश में 28 करोड़ कर्जदार! हर व्यक्ति पर 4.77 लाख रुपए की उधारी, क्या EMI आदत बन गई?

देश में 28 करोड़ कर्जदार, जानिए एक व्यक्ति कितना कर्जदार. ( Photo Credit; Getty Images )