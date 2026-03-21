ऊर्जा सुरक्षा में बड़ी छलांग, भारत ने फिर रचा इतिहास, लगातार दूसरे साल 1 अरब टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य पार
भारत ने लगातार दूसरे वर्ष 1 बिलियन टन से अधिक कोयला उत्पादन कर ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया है.
Published : March 21, 2026 at 4:35 PM IST
नई दिल्ली: भारत ने अपनी ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. कोयला मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, देश ने लगातार दूसरे वर्ष 1 बिलियन टन (100 करोड़ टन) कोयला उत्पादन का आंकड़ा सफलतापूर्वक पार कर लिया है.
ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम
मंत्रालय ने कहा कि यह उपलब्धि कोयला क्षेत्र के सभी हितधारकों के समन्वित प्रयासों और सटीक योजना का परिणाम है. पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विदेशी कोयले पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है. इस रिकॉर्ड उत्पादन से न केवल प्रमुख उद्योगों को कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हुई है, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा भी पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है.
बिजली संकट का समाधान और बफर स्टॉक
वर्तमान में, पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में चल रहे भू-राजनीतिक संकट के कारण वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति में अस्थिरता बनी हुई है. ऐसी स्थिति में भारत के थर्मल पावर प्लांट पूरी तरह सुरक्षित हैं. रिपोर्ट के अनुसार, देश के बिजली घरों के पास वर्तमान में लगभग 53.41 मिलियन टन कोयले का स्टॉक उपलब्ध है, जो मौजूदा खपत दर के आधार पर लगभग 23 दिनों के लिए पर्याप्त है. इसके अलावा, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए खदानों (पिटहेड्स) पर भी अतिरिक्त स्टॉक तैयार रखा जा रहा है.
आर्थिक विकास और औद्योगिक वृद्धि
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार, फरवरी माह में भारत के आठ प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के सूचकांक में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. इसमें कोयला उत्पादन का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 2.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई. वहीं, बिजली उत्पादन में भी 0.5 प्रतिशत का इजाफा हुआ है.
कोल इंडिया की भूमिका और भविष्य की राह
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) छोटे, मध्यम और अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को कोयले की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठा रही है. कोयला मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वह एक पारदर्शी और प्रदर्शन-आधारित पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. सक्रिय नीतिगत हस्तक्षेप और निरंतर निगरानी के माध्यम से मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि देश की विकास दर को गति देने के लिए ईंधन की कोई कमी न हो.
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