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ऊर्जा सुरक्षा में बड़ी छलांग, भारत ने फिर रचा इतिहास, लगातार दूसरे साल 1 अरब टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य पार

नई दिल्ली: भारत ने अपनी ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. कोयला मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, देश ने लगातार दूसरे वर्ष 1 बिलियन टन (100 करोड़ टन) कोयला उत्पादन का आंकड़ा सफलतापूर्वक पार कर लिया है.

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम

मंत्रालय ने कहा कि यह उपलब्धि कोयला क्षेत्र के सभी हितधारकों के समन्वित प्रयासों और सटीक योजना का परिणाम है. पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विदेशी कोयले पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है. इस रिकॉर्ड उत्पादन से न केवल प्रमुख उद्योगों को कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हुई है, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा भी पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है.

बिजली संकट का समाधान और बफर स्टॉक

वर्तमान में, पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में चल रहे भू-राजनीतिक संकट के कारण वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति में अस्थिरता बनी हुई है. ऐसी स्थिति में भारत के थर्मल पावर प्लांट पूरी तरह सुरक्षित हैं. रिपोर्ट के अनुसार, देश के बिजली घरों के पास वर्तमान में लगभग 53.41 मिलियन टन कोयले का स्टॉक उपलब्ध है, जो मौजूदा खपत दर के आधार पर लगभग 23 दिनों के लिए पर्याप्त है. इसके अलावा, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए खदानों (पिटहेड्स) पर भी अतिरिक्त स्टॉक तैयार रखा जा रहा है.