ETV Bharat / business

मस्क को बड़ा झटका, भारत ने रोकी Starlink की मंज़ूरी—ईरान जंग के बाद सुरक्षा पर खड़े हुए बड़े सवाल

सांकेतिक फोटो ( फोटो क्रेडिट: Starlink )

नई दिल्ली: अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा 'स्टारलिंक' को भारत में एक बड़ा झटका लगा है. सुरक्षा एजेंसियों की चिंता के बाद केंद्र सरकार ने स्टारलिंक को मिलने वाली अंतिम व्यावसायिक मंजूरी पर फिलहाल रोक लगा दी है. ईरान संघर्ष से जुड़ी हैं चिंताएं

एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की यह चिंता मध्य पूर्व और ईरान में चल रहे संघर्ष से जुड़ी है. रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान में बिना किसी आधिकारिक लाइसेंस के भी स्टारलिंक के सैटेलाइट टर्मिनल्स का इस्तेमाल किया गया. इस घटना के बाद भारत सरकार सतर्क हो गई है. नई दिल्ली को डर है कि भविष्य में किसी भू-राजनीतिक तनाव या युद्ध की स्थिति में एक अमेरिकी कंपनी के इंटरनेट नेटवर्क पर नियंत्रण रखना बेहद मुश्किल हो सकता है. स्पेसएक्स के आईपीओ (IPO) पर असर

यह फैसला एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कंपनी अमेरिकी शेयर बाजार नैस्डैक पर अपना सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में है. इस आईपीओ में स्टारलिंक की बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि यह कंपनी की कमाई का मुख्य जरिया है. भारत जैसे बड़े बाजार में मंजूरी न मिलने से कंपनी के वैश्विक विस्तार को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि चीन के बाद अब भारत का विशाल बाजार भी उसके हाथ से निकल सकता है.