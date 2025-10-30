भारत में सोने की डिमांड पर ग्रहण! तीसरी तिमाही में GOLD की खरीदारी 2020 के बाद सबसे कम

ETV Bharat / business

Q3 2025 रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में 2020 के बाद से आभूषणों की खपत के मामले में तीसरी तिमाही सबसे कम रही.

Gold Demand
प्रतीकात्मक तस्वीर. (गेटी इमेज)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 30, 2025 at 4:40 PM IST

10 Min Read
हैदराबाद: भारत में 2020 के बाद से सोने के आभूषणों की खपत के मामले में तीसरी तिमाही सबसे कम रही. विश्व स्वर्ण परिषद द्वारा 30 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित Q3 2025 रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में 2020 के बाद से आभूषणों की खपत के मामले में तीसरी तिमाही सबसे कम रही, जो 118 टन रही.

यह कम खरीदारी स्थानीय सोने की बढ़ती कीमतों को दर्शाती है. सोने का ये रेट इस तिमाही के दौरान 117,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गया. तीसरी तिमाही में भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा ऋण के लिए अपने सोने के आभूषणों को संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल करने का चलन भी जारी रहा.

आंकड़े बताते हैं कि इस साल अब तक उपभोक्ताओं ने इस तरह से कम से कम 220 टन सोने के आभूषण गिरवी रखे हैं. इससे पुनर्चक्रित सोने की घरेलू आपूर्ति पर नियंत्रण रखने में मदद मिली है.

ओटीसी सहित कुल सोने की मांग साल-दर-साल 3% बढ़कर 1,313 टन हो गई, जो हमारी डेटा श्रृंखला में सबसे अधिक तिमाही कुल है. हालांकि, मांग के मूल्य माप ने इसे ग्रहण लगा दिया, जो तीसरी तिमाही में साल-दर-साल 44% बढ़कर 146 अरब अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया.

वर्ष-दर-वर्ष मांग 1% बढ़कर 3,717 टन हो गई. इसका मूल्य 384 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है, जो साल-दर-साल 41% की वृद्धि है.

तीसरी तिमाही में निवेशक मजबूती से अग्रणी भूमिका में रहे. भारी ईटीएफ खरीदारी (+222 टन) और लगातार चौथी तिमाही में 300 टन (316 टन) से अधिक बार और सिक्कों की मांग ने समग्र मांग में वृद्धि को बढ़ावा दिया.

केंद्रीय बैंकों की खरीदारी 220 टन के उच्च स्तर पर बनी रही, जो पिछली तिमाही की तुलना में 28% अधिक है. हालांकि साल-दर-साल 634 टन की खरीदारी पिछले वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में हुई 724 टन की खरीदारी की तुलना में धीमी रही है.

तीसरी तिमाही में आभूषणों की खपत में साल-दर-साल दो अंकों की गिरावट (लगातार छठी गिरावट) दर्ज की गई और यह 371 टन रही, क्योंकि रिकॉर्ड कीमतों के बीच भी मात्रा दबाव में रही. इसके विपरीत, आभूषणों की कीमत में साल-दर-साल 13% की वृद्धि हुई और यह 41 अरब अमेरिकी डॉलर रही.

तकनीकी मांग 2024 की तीसरी तिमाही की तुलना में थोड़ी कमजोर रही. बढ़ती एआई मांग को अमेरिकी टैरिफ नीति और सोने की बढ़ती कीमतों से मिली चुनौतियों का सामना करना पड़ा.

मुख्य अंश: एलबीएमए (पीएम) सोने की कीमत इस तिमाही में 13 नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंची. तीसरी तिमाही के दौरान कीमत में 16% की वृद्धि हुई और औसत तिमाही मूल्य US$3456.54 प्रति औंस रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% और तिमाही-दर-तिमाही 5% की वृद्धि दर्शाता है.

कुल सोने की आपूर्ति पिछले वर्ष की तुलना में 3% बढ़कर 1,313 टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. खदान उत्पादन, जिसमें आमतौर पर तीसरी तिमाही में मौसमी वृद्धि देखी जाती है, पिछले वर्ष की तुलना में 2% बढ़कर 977 टन हो गया.

पुनर्नवीनीकृत सोने की आपूर्ति उच्च लेकिन स्थिर 344 टन पर बनी रही. पिछले वर्ष की तुलना में 6% की वृद्धि, तिमाही-दर-तिमाही 1% की गिरावट. आगे की कीमतों में बढ़ोतरी और सामान्य रूप से अनुकूल आर्थिक स्थितियों की उम्मीदों के कारण पुनर्चक्रण गतिविधि कुछ हद तक सीमित रही.

ओटीसी निवेश ने तीसरी तिमाही की मांग में 55 टन की वृद्धि की. यह संकेतक संस्थानों और उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से सितंबर में, की व्यापक वैश्विक रुचि को दर्शाता है.

सोने की मांग के रुझान: 2025 की तीसरी तिमाही:

टनक्वॉर्टर3-2024क्वॉर्टर3-2025ईयर टू ईयर बदलाव (%)
कुल सप्लाई1275.91313.13 +
खान उत्पादन957.6976.62 +
शुद्ध उत्पादक हेजिंग6.5-8-
पुनर्नवीनीकृत सोना324.8344.46 +

तीसरी तिमाही में कुल सोने की आपूर्ति में साल-दर-साल 3% की वृद्धि हुई और यह 1,313 टन के तिमाही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई.

खदान उत्पादन: इसमें आमतौर पर तीसरी तिमाही में मौसमी वृद्धि देखी जाती है. साल-दर-साल 2% और तिमाही-दर-तिमाही 8% बढ़कर 977 टन हो गया; यह हमारी डेटा श्रृंखला के लिए भी एक रिकॉर्ड तिमाही रही.

पुनर्नवीनीकृत सोने की आपूर्ति 344 टन पर उच्च स्तर पर बनी रही, जो साल-दर-साल 6% अधिक है, लेकिन तिमाही-दर-तिमाही थोड़ी कम रही, जबकि तिमाही के दौरान अमेरिकी डॉलर में सोने की कीमत में 16% की वृद्धि हुई.

सोने के आभूषणों की खपत: सोने के आभूषणों की मात्रा में गिरावट, जबकि मूल्य में उछाल

टनक्वॉर्टर3-2024क्वॉर्टर3-2025ईयर टू ईयर बदलाव (%)
कुल (दुनिया)460371.3-19
इंडिया171.6117.7-31
चीन102.483.8-18

तीसरी तिमाही में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि के कारण सोने के आभूषणों की खपत में साल-दर-साल भारी गिरावट आई. कोविड के कारण 2020 में सबसे कम गिरावट के बाद से वैश्विक मांग तीसरी तिमाही में सबसे कम रही. हालांकि दो प्रमुख बाजार देशों भारत और चीन में मांग में मौसमी तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि देखी गई. वहीं साल-दर-साल स्थिति निश्चित रूप से कमजोर रही. सोने की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट का मुख्य कारण, केवल सामर्थ्य के कारण, सोने की कीमतों में गिरावट थी.

भारत में आभूषणों की खपत

भारत क्वॉर्टर3'24क्वॉर्टर4'24क्वॉर्टर1'25क्वॉर्टर2'25क्वॉर्टर3'25क्वॉर्टर टू क्वॉर्टर बदलाव (%)ईयर टू ईयर बदलाव (%)
171.6189.871.488.8117.733-31

भारत में आभूषणों की खपत 2020 के बाद से सबसे कमजोर तीसरी तिमाही रही, जो 118 टन रही, जो स्थानीय सोने की बढ़ती कीमतों को दर्शाती है, जो तिमाही के दौरान 117,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गई.

मांग का मूल्य माप अधिक लचीला रहा. तीसरी तिमाही में 1,143 अरब रुपये (13 अरब अमेरिकी डॉलर) का खर्च, 2024 की तीसरी तिमाही की बेहद मजबूत तिमाही के बराबर था, जब भारतीय आयात शुल्क में कटौती के बाद मांग 9 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी.

वर्ष-दर-वर्ष मांग का मूल्य रिकॉर्ड 2,513 अरब रुपये (29 अरब अमेरिकी डॉलर) तक पहुंच गया है. तिमाही के दौरान स्थानीय मुद्रा के अवमूल्यन से घरेलू सोने की कीमतों में वृद्धि और बढ़ गई. इसके साथ ही, प्रमुख त्योहारों और शादियों के अभाव ने जुलाई और अगस्त के दौरान आभूषणों की खरीदारी पर अंकुश लगाया.

हालांकि, सितंबर में मांग में तेजी आई. कीमतों में तेज़ी ने उपभोक्ताओं को कीमतों में और बढ़ोतरी से पहले खरीदारी करने के लिए प्रेरित किया. एक किस्से के अनुसार, 21 सितंबर को श्राद्ध (सोने की खरीदारी के लिए 15 दिनों का अशुभ समय) समाप्त होने पर मांग में भारी वृद्धि देखी गई. बढ़ती कीमतों ने न केवल हल्के और कम कैरेट वाले आभूषणों की मांग बढ़ा दी है, बल्कि उपभोक्ता नए सोने के आभूषण खरीदने के बजाय पुराने सोने के आभूषण बदलने के लिए भी इच्छुक हो रहे हैं.

इसके अलावा, इस बात के प्रमाण भी मिल रहे हैं कि मांग आभूषणों से हटकर कम लाभ वाले, छोटे निवेश वाले उत्पादों की ओर बढ़ रही है. देश के कई हिस्सों में 18 कैरेट के सादे आभूषणों की स्वीकार्यता बढ़ी है, जबकि पारंपरिक 22 कैरेट के आभूषणों की मांग कम हो रही है. लेकिन अमीर उपभोक्ताओं की मांग अभी तक स्थिर बनी हुई है, जो उच्च मूल्य के आभूषणों की अपेक्षाकृत मजबूत बिक्री में परिलक्षित होती है.

आंकड़ों से पता चलता है कि इस वर्ष अब तक उपभोक्ताओं ने इस तरह से कम से कम 220 टन सोने के आभूषण गिरवी रखे हैं, जिससे पुनर्चक्रित सोने की घरेलू आपूर्ति पर नियंत्रण रखने में मदद मिली है.

भारत में कुल बार और सिक्के की मांग

भारत

क्वॉर्टर3'24क्वॉर्टर4'24क्वॉर्टर1'25क्वॉर्टर2'25क्वॉर्टर3'25क्वॉर्टर टू क्वॉर्टर बदलाव (%)ईयर टू ईयर बदलाव (%)
76.77646.746.191.69920

भारत में सोने की छड़ों और सिक्कों की कुल मांग तीसरी तिमाही के दौरान भारत में सोने की छड़ों और सिक्कों की लगातार मजबूत मांग देखी गई, क्योंकि बढ़ती घरेलू कीमतों ने निवेशकों को आकर्षित किया.

तिमाही के अधिकतर समय में रुपये में गिरावट का मतलब था कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों के सीमित दायरे में रहने के बावजूद सोने की स्थानीय कीमत में लगातार मजबूती बनी रही.

कीमतों में इस निरंतर तेजी ने उन निवेशकों को आकर्षित किया जो इस तेजी को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे. 184 टन की वर्ष-दर-वर्ष मांग 2013 के बाद से पहले नौ महीनों की अवधि में सबसे ज़्यादा है, और कोविड के बाद पूरे साल की औसत मांग 196 टन से बस थोड़ी ही कम है.

तीसरी तिमाही में निवेश का मूल्य असाधारण रहा, जो 10 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा रहा. यह रिकॉर्ड पर अब तक का सबसे ज़्यादा तिमाही मूल्य है. यह मूल्य 2024 की चौथी तिमाही के 7 अरब अमेरिकी डॉलर के पिछले रिकॉर्ड से 56% ज़्यादा है.

दक्षिण एशिया में वर्ष-दर-वर्ष और तिमाही-दर-तिमाही गिरावट भारत के कारण आई क्योंकि इस प्रमुख उपभोक्ता बाज़ार में रीसाइक्लिंग कमजोर रही. पुराने आभूषणों के बदले नए आभूषणों की दरें बहुत ऊंची बनी हुई हैं, और उपभोक्ता भी ऊंची कीमत का लाभ उठाते हुए, ऋण के लिए अपने सोने के आभूषणों को गिरवी रख रहे हैं. इन दोनों ही प्रवृत्तियों के कारण, स्क्रैप के लिए सीधे बेचे जाने वाले सोने की मात्रा में कमी आई है.

आउटलुक:

निवेश: चौथी तिमाही में वैश्विक स्तर पर गोल्ड ईटीएफ संचय की आश्चर्यजनक गति में और तेजी आई है. इससे पिछले उच्चतम होल्डिंग्स कुछ समय के लिए टूट गए हैं.

कीमतों में तेजी के बावजूद इस साल बार और सिक्कों की खरीदारी जोरदार रही है. हम अपने पहले के सकारात्मक लक्ष्यों को बनाए रखते हैं, लेकिन चीन और भारत के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण को देखते हुए, इसमें और भी वृद्धि की संभावना है.

निर्माण: ऊंची कीमतें आभूषणों की मांग की मात्रा में सबसे बड़ी बाधा बनी रहेंगी. अगर चौथी तिमाही में कीमतें कम भी होती हैं, तो भी हमें लगता है कि ऐसी कीमतों के साथ समायोजन में समय लगेगा. हमारा 'विकास नहीं' वाला तकनीकी अनुमान यथावत बना हुआ है, जो बचत और कृत्रिम बुद्धिमत्ता निवेश के बीच उलझा हुआ है.

केंद्रीय बैंक: तेजी से बढ़ती कीमतों के बीच तीसरी तिमाही में मांग के लचीलेपन से उत्साहित होकर, हम अपनी केंद्रीय बैंक की अपेक्षाओं को थोड़ा बढ़ा रहे हैं. मांग का विस्तार एक और स्वागत योग्य और सहायक कारक है.

आपूर्ति: खदान उत्पादन में तेज़ी और उच्च मार्जिन से उत्पादन को प्रोत्साहन मिल रहा है. लेकिन रुकावटें और संशोधन एक बार फिर उन लोगों को निराश कर सकते हैं, जो वार्षिक रिकॉर्ड की उम्मीद कर रहे हैं. हेजिंग कम रहने की उम्मीद है.

रीसाइक्लिंग अपनी सुस्त प्रतिक्रिया से लगातार हैरान कर रही है. कीमतों में और बढ़ोतरी की आशंका, आर्थिक संकट का अभाव, तैयार आपूर्ति की कमी और सोने को गिरवी रखने की प्राथमिकता इसके संभावित कारण हैं, लेकिन कीमतों के माहौल में उछाल के जोखिम को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता.

