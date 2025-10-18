टैक्स कटौती का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा, GST बचत उत्सव में बोलीं वित्त मंत्री
जीएसटी 2.0 के लागू होने के बाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज धनतेरस के शुभ अवसर पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया
Published : October 18, 2025 at 2:55 PM IST|
Updated : October 18, 2025 at 3:04 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश की जनता ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है. उन्होंने याद दिलाया कि जीएसटी की शुरुआत नवरात्रि के पहले दिन की गई थी और कहा कि इसे देशवासियों ने बेहद अच्छे तरीके से अपनाया है.
टैरिफ युद्ध से नहीं जुड़ा जीएसटी सुधार
सीतारमण ने स्पष्ट किया कि हाल में किए गए जीएसटी सुधारों का वैश्विक टैरिफ युद्ध से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने बताया कि इस सुधार प्रक्रिया पर सरकार पिछले डेढ़ वर्ष से काम कर रही थी और यह एक नियोजित एवं चरणबद्ध कदम था. कई मंत्रियों के समूहों ने इस योजना पर विस्तार से विचार किया, जिसे बाद में जीएसटी परिषद को सौंपा गया और विभिन्न स्तरों पर चर्चा के बाद इसे लागू किया गया.
#WATCH | Delhi: On GST reforms, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, " ...i honestly want to suggest that whoever speaks on behalf of the congress party, whoever speaks on gst from the congress should have some former finance ministers sit and educate them before they… pic.twitter.com/A3DfLV0Mos— ANI (@ANI) October 18, 2025
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह सुधार लंबे समय से लंबित था और इसे समय पर लागू किया गया है. “टैरिफ युद्ध की चर्चा उस समय थी ही नहीं, जब यह योजना बन रही थी,” सीतारमण ने कहा.
उपभोग और निवेश में दिख रहा है असर
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जीएसटी सुधारों का सकारात्मक प्रभाव अब देश के उपभोग और निवेश आंकड़ों में स्पष्ट रूप से दिखने लगा है. उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 335 लाख करोड़ रुपये रहा, जिसमें से 202 लाख करोड़ रुपये उपभोग और 98 लाख करोड़ रुपये निवेश का हिस्सा था.
#WATCH | Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, " yes, smartphone exports are increasing despite the geopolitical turbulence and it will continue to grow..." pic.twitter.com/OQUlO6rvpJ— ANI (@ANI) October 18, 2025
उन्होंने उम्मीद जताई कि इस वर्ष उपभोग में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हो सकती है, जो लगभग 20 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त खपत को दर्शाती है.
स्मार्टफोन निर्यात में भारत ने चीन को पछाड़ा
वैष्णव ने बताया कि भारत ने इस वर्ष स्मार्टफोन निर्यात के क्षेत्र में चीन को पीछे छोड़ दिया है. अब भारत से सबसे अधिक स्मार्टफोन निर्यात अमेरिका को हो रहा है. उन्होंने इसे देश की विनिर्माण क्षमता और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती हिस्सेदारी का प्रमाण बताया.
#WATCH | Delhi: When asked whether GST reforms have been made in response to the tariff war, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, " ...this has been in the works for one and a half years. who had thought of any tariff war at that time, and several groups of ministers… pic.twitter.com/4xiehiS4Uv— ANI (@ANI) October 18, 2025
वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की मजबूत प्रगति
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है, जबकि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है.
गोयल ने आगे कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्त मंत्रालय की नीतियों ने देश को महंगाई से काफी हद तक बचाया है. पिछले महीने मुद्रास्फीति दर आठ सालों के निचले स्तर 1.5 प्रतिशत पर रही.
#WATCH | Delhi: Union Minister Piyush Goyal says, " despite the international difficulties, in a very volatile, very turbulent international environment, india is progressing so rapidly that even the imf had to revise its forecast upward to 6.6 per cent growth this year. in the… pic.twitter.com/hZC7C6uGpP— ANI (@ANI) October 18, 2025
एसएंडपी ने सुधारी भारत की क्रेडिट रेटिंग
उन्होंने बताया कि लगभग 17–18 वर्षों के बाद अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने भारत की क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया है और भारत की अर्थव्यवस्था को ‘स्थिर दृष्टिकोण’ प्रदान किया है. गोयल ने त्योहारी मांग का हवाला देते हुए बताया कि नवरात्रि के पहले आठ दिनों में ही मारुति सुजुकी ने 1.65 लाख कारों की बिक्री की है, जो उपभोग में तेजी का स्पष्ट संकेत है.
यह भी पढ़ें- दिवाली ऑफर: एक महीने के लिए BSNL की 4G सेवा फ्री, ऐसे उठाएं लाभ