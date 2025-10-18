ETV Bharat / business

टैक्स कटौती का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा, GST बचत उत्सव में बोलीं वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( ANI )

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश की जनता ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है. उन्होंने याद दिलाया कि जीएसटी की शुरुआत नवरात्रि के पहले दिन की गई थी और कहा कि इसे देशवासियों ने बेहद अच्छे तरीके से अपनाया है. टैरिफ युद्ध से नहीं जुड़ा जीएसटी सुधार

सीतारमण ने स्पष्ट किया कि हाल में किए गए जीएसटी सुधारों का वैश्विक टैरिफ युद्ध से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने बताया कि इस सुधार प्रक्रिया पर सरकार पिछले डेढ़ वर्ष से काम कर रही थी और यह एक नियोजित एवं चरणबद्ध कदम था. कई मंत्रियों के समूहों ने इस योजना पर विस्तार से विचार किया, जिसे बाद में जीएसटी परिषद को सौंपा गया और विभिन्न स्तरों पर चर्चा के बाद इसे लागू किया गया. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह सुधार लंबे समय से लंबित था और इसे समय पर लागू किया गया है. “टैरिफ युद्ध की चर्चा उस समय थी ही नहीं, जब यह योजना बन रही थी,” सीतारमण ने कहा. उपभोग और निवेश में दिख रहा है असर

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जीएसटी सुधारों का सकारात्मक प्रभाव अब देश के उपभोग और निवेश आंकड़ों में स्पष्ट रूप से दिखने लगा है. उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 335 लाख करोड़ रुपये रहा, जिसमें से 202 लाख करोड़ रुपये उपभोग और 98 लाख करोड़ रुपये निवेश का हिस्सा था.