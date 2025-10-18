ETV Bharat / business

टैक्स कटौती का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा, GST बचत उत्सव में बोलीं वित्त मंत्री

जीएसटी 2.0 के लागू होने के बाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज धनतेरस के शुभ अवसर पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया

Etv Bharat
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 18, 2025 at 2:55 PM IST

|

Updated : October 18, 2025 at 3:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश की जनता ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है. उन्होंने याद दिलाया कि जीएसटी की शुरुआत नवरात्रि के पहले दिन की गई थी और कहा कि इसे देशवासियों ने बेहद अच्छे तरीके से अपनाया है.

टैरिफ युद्ध से नहीं जुड़ा जीएसटी सुधार
सीतारमण ने स्पष्ट किया कि हाल में किए गए जीएसटी सुधारों का वैश्विक टैरिफ युद्ध से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने बताया कि इस सुधार प्रक्रिया पर सरकार पिछले डेढ़ वर्ष से काम कर रही थी और यह एक नियोजित एवं चरणबद्ध कदम था. कई मंत्रियों के समूहों ने इस योजना पर विस्तार से विचार किया, जिसे बाद में जीएसटी परिषद को सौंपा गया और विभिन्न स्तरों पर चर्चा के बाद इसे लागू किया गया.

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह सुधार लंबे समय से लंबित था और इसे समय पर लागू किया गया है. “टैरिफ युद्ध की चर्चा उस समय थी ही नहीं, जब यह योजना बन रही थी,” सीतारमण ने कहा.

उपभोग और निवेश में दिख रहा है असर
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जीएसटी सुधारों का सकारात्मक प्रभाव अब देश के उपभोग और निवेश आंकड़ों में स्पष्ट रूप से दिखने लगा है. उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 335 लाख करोड़ रुपये रहा, जिसमें से 202 लाख करोड़ रुपये उपभोग और 98 लाख करोड़ रुपये निवेश का हिस्सा था.

उन्होंने उम्मीद जताई कि इस वर्ष उपभोग में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हो सकती है, जो लगभग 20 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त खपत को दर्शाती है.

स्मार्टफोन निर्यात में भारत ने चीन को पछाड़ा
वैष्णव ने बताया कि भारत ने इस वर्ष स्मार्टफोन निर्यात के क्षेत्र में चीन को पीछे छोड़ दिया है. अब भारत से सबसे अधिक स्मार्टफोन निर्यात अमेरिका को हो रहा है. उन्होंने इसे देश की विनिर्माण क्षमता और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती हिस्सेदारी का प्रमाण बताया.

वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की मजबूत प्रगति
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है, जबकि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है.

गोयल ने आगे कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्त मंत्रालय की नीतियों ने देश को महंगाई से काफी हद तक बचाया है. पिछले महीने मुद्रास्फीति दर आठ सालों के निचले स्तर 1.5 प्रतिशत पर रही.

एसएंडपी ने सुधारी भारत की क्रेडिट रेटिंग
उन्होंने बताया कि लगभग 17–18 वर्षों के बाद अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने भारत की क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया है और भारत की अर्थव्यवस्था को ‘स्थिर दृष्टिकोण’ प्रदान किया है. गोयल ने त्योहारी मांग का हवाला देते हुए बताया कि नवरात्रि के पहले आठ दिनों में ही मारुति सुजुकी ने 1.65 लाख कारों की बिक्री की है, जो उपभोग में तेजी का स्पष्ट संकेत है.

यह भी पढ़ें- दिवाली ऑफर: एक महीने के लिए BSNL की 4G सेवा फ्री, ऐसे उठाएं लाभ

Last Updated : October 18, 2025 at 3:04 PM IST

TAGGED:

DHANTERAS 2025
GST बचत उत्सव में वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
GST BACHAT USTAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

H-1B वीजा शुल्क पर अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप प्रशासन पर किया मुकदमा

Q2 नतीजों के प्रभाव में शेयर बाजार खुला कमजोर, IT सेक्टर में गिरावट से दबाव

कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर तीसरी बार अंधाधुंध फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, प्रत्यक्षदर्शी ने बताई पूरी कहानी

पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले- गेंद अब अफगानिस्तान के पाले में, लेकिन शर्तों के साथ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.