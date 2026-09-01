ETV Bharat / business

GST कलेक्शन में 14.8% का बंपर उछाल, अगस्त में ₹2 लाख करोड़ के करीब पहुंची कमाई

नई दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्था और सरकारी खजाने के लिए सितंबर महीने की शुरुआत बड़ी खुशखबरी के साथ हुई है. देश का सकल वस्तु एवं सेवा कर (GST) कलेक्शन अगस्त 2026 में सालाना आधार पर 14.8 प्रतिशत बढ़कर ₹1,99,853 करोड़ पर पहुंच गया है. मंगलवार को जारी अनंतिम सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, राजस्व में आई इस शानदार तेजी की मुख्य वजह विदेशों से आने वाले सामान पर मिलने वाले टैक्स में दर्ज किया गया भारी उछाल है.

सालाना बढ़त मजबूत, लेकिन मासिक आधार पर थोड़ी कमी

समीक्षाधीन अवधि में प्राप्त हुआ यह राजस्व अगस्त 2025 में दर्ज किए गए ₹1,74,116 करोड़ के मुकाबले काफी बेहतर है. हालांकि, अगर इसकी तुलना पिछले महीने से करें, तो यह जुलाई 2026 के ₹2.11 लाख करोड़ के ऐतिहासिक संग्रह से थोड़ा कम रहा है, जिसे विशेषज्ञ एक सामान्य मौसमी बदलाव मान रहे हैं.

आयात में भारी उछाल, घरेलू बाजार भी मजबूत

अगस्त महीने में विदेशी व्यापार में जबरदस्त गति देखी गई, जिसके चलते आयातित वस्तुओं से मिलने वाला सकल जीएसटी राजस्व 29 प्रतिशत की भारी बढ़त के साथ ₹62,604 करोड़ हो गया. इसके साथ ही, देश के भीतर होने वाले व्यापार (घरेलू बाजार) में भी मजबूती बनी रही और डोमेस्टिक जीएसटी संग्रह 9.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹1,37,249 करोड़ दर्ज किया गया.

टैक्स रिफंड भुगतान में सरकार ने दिखाई रिकॉर्ड तेजी

इस महीने सरकार ने व्यापारियों को टैक्स वापस करने की प्रक्रिया को काफी तेज किया. कुल रिफंड पिछले साल के ₹18,935 करोड़ से 67.9 प्रतिशत उछलकर ₹31,795 करोड़ पर पहुंच गया. इनमें घरेलू जीएसटी रिफंड 72.6 प्रतिशत बढ़ा, जबकि निर्यातकों को आईसगेट (ICEGATE) प्रणाली के जरिए दिया जाने वाला रिफंड 61.8 प्रतिशत बढ़ा है.