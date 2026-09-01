GST कलेक्शन में 14.8% का बंपर उछाल, अगस्त में ₹2 लाख करोड़ के करीब पहुंची कमाई
अगस्त 2026 में भारत का जीएसटी कलेक्शन 14.8% बढ़कर ₹1,99,853 करोड़ हुआ, जो मजबूत आयात और घरेलू व्यापार को दर्शाता है.
Published : September 1, 2026 at 3:11 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्था और सरकारी खजाने के लिए सितंबर महीने की शुरुआत बड़ी खुशखबरी के साथ हुई है. देश का सकल वस्तु एवं सेवा कर (GST) कलेक्शन अगस्त 2026 में सालाना आधार पर 14.8 प्रतिशत बढ़कर ₹1,99,853 करोड़ पर पहुंच गया है. मंगलवार को जारी अनंतिम सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, राजस्व में आई इस शानदार तेजी की मुख्य वजह विदेशों से आने वाले सामान पर मिलने वाले टैक्स में दर्ज किया गया भारी उछाल है.
सालाना बढ़त मजबूत, लेकिन मासिक आधार पर थोड़ी कमी
समीक्षाधीन अवधि में प्राप्त हुआ यह राजस्व अगस्त 2025 में दर्ज किए गए ₹1,74,116 करोड़ के मुकाबले काफी बेहतर है. हालांकि, अगर इसकी तुलना पिछले महीने से करें, तो यह जुलाई 2026 के ₹2.11 लाख करोड़ के ऐतिहासिक संग्रह से थोड़ा कम रहा है, जिसे विशेषज्ञ एक सामान्य मौसमी बदलाव मान रहे हैं.
आयात में भारी उछाल, घरेलू बाजार भी मजबूत
अगस्त महीने में विदेशी व्यापार में जबरदस्त गति देखी गई, जिसके चलते आयातित वस्तुओं से मिलने वाला सकल जीएसटी राजस्व 29 प्रतिशत की भारी बढ़त के साथ ₹62,604 करोड़ हो गया. इसके साथ ही, देश के भीतर होने वाले व्यापार (घरेलू बाजार) में भी मजबूती बनी रही और डोमेस्टिक जीएसटी संग्रह 9.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹1,37,249 करोड़ दर्ज किया गया.
टैक्स रिफंड भुगतान में सरकार ने दिखाई रिकॉर्ड तेजी
इस महीने सरकार ने व्यापारियों को टैक्स वापस करने की प्रक्रिया को काफी तेज किया. कुल रिफंड पिछले साल के ₹18,935 करोड़ से 67.9 प्रतिशत उछलकर ₹31,795 करोड़ पर पहुंच गया. इनमें घरेलू जीएसटी रिफंड 72.6 प्रतिशत बढ़ा, जबकि निर्यातकों को आईसगेट (ICEGATE) प्रणाली के जरिए दिया जाने वाला रिफंड 61.8 प्रतिशत बढ़ा है.
रिफंड के बाद शुद्ध राजस्व की स्थिति
व्यापारियों को रिफंड लौटाने के बाद, अगस्त में सरकार का शुद्ध (Net) जीएसटी राजस्व ₹1,68,057 करोड़ रहा, जो पिछले साल से 8.3 प्रतिशत अधिक है. इसमें शुद्ध घरेलू कर संग्रह ₹1,18,759 करोड़ रहा.
12 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल बैठक पर नजरें
कमाई के ये शानदार आंकड़े आगामी 57वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक से ठीक पहले आए हैं, जो 12 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में होने जा रही है. वित्त मंत्री की अगुवाई में होने वाली इस बैठक में आम जनता और छोटे कारोबारियों के लिए टैक्स दरों को तर्कसंगत बनाने पर अहम फैसले हो सकते हैं. इससे एक दिन पहले, 11 सितंबर को बड़े अधिकारियों की समन्वय बैठक होगी.
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