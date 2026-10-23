दिवाली से पहले सरकार का बड़ा फैसला, त्योहारों में महंगी नहीं होगी चीनी, उठाया यह सख्त कदम
त्योहारों पर चीनी की किल्लत और महंगाई रोकने के लिए सरकार ने बिना टैक्स 10 लाख टन कच्ची चीनी आयात की अवधि दिसंबर तक बढ़ाई.
Published : October 23, 2026 at 2:17 PM IST
नई दिल्ली: त्योहारी सीजन में आम जनता को चीनी की मिठास सस्ती मिलेगी या महंगी? सरकार ने इस पर एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 10 लाख टन (1 मिलियन टन) कच्चे चीनी के बिना टैक्स वाले आयात की समय-सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दिया है. वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, पहले यह छूट सिर्फ 31 अक्टूबर तक ही थी, जिसे अब 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. सरकार का मकसद साफ है—दिवाली और आने वाले त्योहारों में देश के भीतर चीनी की कमी न हो और कीमतें काबू में रहें.
आखिर क्यों लिया गया यह फैसला?
दरअसल, सरकार ने अगस्त के महीने में बिना ड्यूटी के चीनी आयात करने की मंजूरी दी थी. लेकिन इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक तय कोटे में से सिर्फ 2.6 लाख टन चीनी ही भारत आ सकी है. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतें काफी ज्यादा हैं, जिससे भारतीय व्यापारियों के लिए इसे खरीदना घाटे का सौदा साबित हो रहा था. अब समय-सीमा बढ़ने से भारतीय रिफाइनरियों को वैश्विक बाजार में कीमतें घटने का इंतजार करने का मौका मिल जाएगा. जैसे ही विदेशी बाजार में चीनी सस्ती होगी, भारतीय व्यापारी तुरंत आयात कर सकेंगे.
घरेलू उत्पादन में गिरावट की चिंता
इस फैसले के पीछे देश में चीनी के उत्पादन में आई कमी भी एक बड़ी वजह है. चालू मार्केटिंग वर्ष (2025-26) में देश के भीतर चीनी उत्पादन का अनुमान घटाकर 306 लाख टन कर दिया गया है. इससे पहले सरकार को 343 लाख टन चीनी उत्पादन की उम्मीद थी. हालांकि, देश की सालाना घरेलू मांग 280 से 285 लाख टन के आसपास रहती है. भले ही हमारे पास जरूरत भर की चीनी है, लेकिन किसी भी तरह की जमाखोरी या अचानक आने वाली किल्लत से बचने के लिए सरकार ने यह एडवांस कदम उठाया है.
कीमतों को काबू में रखने की पूरी तैयारी
सिर्फ चीनी मंगाना ही नहीं, सरकार ने देश के भीतर भी सख्त कदम उठाए हैं. जमाखोरों और बड़े व्यापारियों पर नकेल कसने के लिए स्टॉक लिमिट (चीनी रखने की तय सीमा) लागू कर दी गई है. इसका सीधा मतलब यह है कि कोई भी व्यापारी जरूरत से ज्यादा चीनी दबाकर नहीं रख पाएगा, जिससे बाजार में चीनी का फ्लो बना रहेगा और आने वाले त्योहारों में जनता की जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा.
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