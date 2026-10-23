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दिवाली से पहले सरकार का बड़ा फैसला, त्योहारों में महंगी नहीं होगी चीनी, उठाया यह सख्त कदम

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: त्योहारी सीजन में आम जनता को चीनी की मिठास सस्ती मिलेगी या महंगी? सरकार ने इस पर एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 10 लाख टन (1 मिलियन टन) कच्चे चीनी के बिना टैक्स वाले आयात की समय-सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दिया है. वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, पहले यह छूट सिर्फ 31 अक्टूबर तक ही थी, जिसे अब 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. सरकार का मकसद साफ है—दिवाली और आने वाले त्योहारों में देश के भीतर चीनी की कमी न हो और कीमतें काबू में रहें.

आखिर क्यों लिया गया यह फैसला?

दरअसल, सरकार ने अगस्त के महीने में बिना ड्यूटी के चीनी आयात करने की मंजूरी दी थी. लेकिन इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक तय कोटे में से सिर्फ 2.6 लाख टन चीनी ही भारत आ सकी है. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतें काफी ज्यादा हैं, जिससे भारतीय व्यापारियों के लिए इसे खरीदना घाटे का सौदा साबित हो रहा था. अब समय-सीमा बढ़ने से भारतीय रिफाइनरियों को वैश्विक बाजार में कीमतें घटने का इंतजार करने का मौका मिल जाएगा. जैसे ही विदेशी बाजार में चीनी सस्ती होगी, भारतीय व्यापारी तुरंत आयात कर सकेंगे.