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विदेशी मुद्रा भंडार में तगड़ा उछाल, $1.08 अरब बढ़कर $676.24 अरब के पार पहुंचा भारत का विदेशी फंड

विदेशी मुद्रा आस्तियों में भारी उछाल, 17 जुलाई को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.08 अरब डॉलर बढ़कर 676.24 अरब डॉलर पहुंचा.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 25, 2026 at 1:07 PM IST

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मुंबई: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक बेहद सकारात्मक खबर आई है. देश का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर बढ़त की राह पर है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार, 17 जुलाई को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 1.08 अरब डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 676.237 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है. यह लगातार दूसरा हफ्ता है जब देश के विदेशी भंडार में मजबूत सुधार देखा गया है. इससे पिछले सप्ताह में भी इसमें 964 मिलियन डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई थी.

विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में भारी उछाल
रिजर्व बैंक के साप्ताहिक सांख्यिकीय पूरक के मुताबिक, इस समीक्षाधीन अवधि में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (Foreign Currency Assets - FCA) 4.549 अरब डॉलर बढ़कर 551.057 अरब डॉलर हो गईं. अमेरिकी डॉलर में व्यक्त की जाने वाली इन परिसंपत्तियों में यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं की विनिमय दरों में होने वाले उतार-चढ़ाव (मूल्यह्रास या मूल्यवृद्धि) का प्रभाव भी शामिल होता है. विदेशी निवेशकों के बढ़ते भरोसे और बाजार में डॉलर के निरंतर प्रवाह के कारण इस घटक में यह बड़ी वृद्धि देखने को मिली है.

स्वर्ण भंडार के मूल्य में आई कमी
दूसरी ओर, इसी अवधि के दौरान देश के स्वर्ण भंडार के मूल्य में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतों में आए सुधार और उतार-चढ़ाव के कारण भारत का स्वर्ण भंडार 3.48 अरब डॉलर घटकर 101.749 अरब डॉलर रह गया. हालांकि, यह गिरावट मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों के पुनर्मूल्यांकन के कारण है, जो विदेशी मुद्रा आस्तियों में हुई भारी बढ़त के कारण पूरी तरह संतुलित हो गई.

अन्य घटकों की स्थिति और आरबीआई की भूमिका
आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास मौजूद विशेष आहरण अधिकार में भी बढ़त देखी गई है. समीक्षाधीन सप्ताह में एसडीआर 44 मिलियन डॉलर बढ़कर 18.67 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया.

उल्लेखनीय है कि चालू वर्ष की शुरुआत में पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव के कारण भारतीय रुपये पर भारी दबाव आ गया था. रुपये को रिकॉर्ड गिरावट से बचाने के लिए आरबीआई ने विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करते हुए डॉलर की आक्रामक बिक्री की थी, जिसके चलते फरवरी के ₹728.494 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर से भंडार में कुछ गिरावट आई थी. अब केंद्रीय बैंक की सतर्क निगरानी और बाजार में सुधार के चलते यह दोबारा मजबूती हासिल कर रहा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों और आयात बिलों के भुगतान के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करता है.

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