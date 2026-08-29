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देश का विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई $729.33 अरब पर पहुंचा; जानिए आपको कितनी राहत?

दो महीने में कैसे निचले से ऑल टाइम हाई पर पहुंचा फॉरेक्स रिजर्व: जून में विदेशी मुद्रा भंडार 666.93 अरब डॉलर के निचले स्तर पर जाने के बाद, सरकार और आरबीआई ने प्रवासी भारतीयों (NRI) के लिए विशेष स्वैप योजना (FCNR-B Window) शुरू की, जिसका असर साफ दिखाई देने लगा. आरबीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 7 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 14.136 अरब डॉलर बढ़कर 707.002 अरब डॉलर हुआ था. इसके बाद अगले सप्ताह यानी 14 अगस्त को समाप्त सप्ताह में जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई. इस सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार 9.905 अरब डॉलर बढ़कर 716.907 अरब डॉलर हो गया था. फिर 21 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में और बढ़ोतरी हुई. 12.42 अरब डॉलर की बढ़त के साथ देश का विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई 729.33 अरब डॉलर पर पहुंच गया.

अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच विदेशी मुद्रा भंडार में 61.5 अरब डॉलर की गिरावट: अमेरिका-ईरान युद्ध और मिडिल-ईस्ट संकट ने देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर काफी दबाव बनाया. दरअसल, 27 फरवरी 2026 को समाप्त हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार अपने रिकॉर्ड हाई स्तर 728.49 अरब डॉलर था. लेकिन, अगले दिन यानी 28 फरवरी को अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू हुआ, जिसने वैश्विक संकट खड़ा कर दिया. युद्ध के प्रभाव के कारण कुछ ही महीनों में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 61.5 अरब डॉलर की भारी गिरावट देखने को मिली और 26 जून को समाप्त हुए सप्ताह में यह 666.93 अरब डॉलर पर पहुंच गया.

मिडिल-ईस्ट संकट के बीच जून में फॉरेक्स रिजर्व 666.93 अरब डॉलर के निचले स्तर तक पहुंच गया था. लेकिन RBI की FCNR B (Foreign Currency Non-Resident - Banks) विशेष स्वैप योजना ने इसे सुधारने में काफी हद तक मदद की. विशेषज्ञ मानते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व जितना मजबूत होगा, रुपए की वैल्यू उतनी ही स्थिर रहेगी और लोगों की गाढ़ी कमाई की क्रय शक्ति सुरक्षित रहेगी. ETV Bharat की रिपोर्ट में जानिए, देश का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने से आम इंसान को क्या फायदा होगा? क्या महंगाई कंट्रोल होगी? क्या डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा?

हैदराबाद: India Forex Reserves Record High: अमेरिका-ईरान युद्ध और मिडिल-ईस्ट संकट ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर गहरा प्रभाव डाला था, जिसमें अब काफी सुधार देखने को मिल रहा है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 21 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व 12.42 अरब डॉलर की बढ़त के साथ ऑल टाइम हाई 729.33 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. जिसने भारत को दुनिया का चौथा सबसे मजबूत फॉरेक्स रिजर्व वाला देश बना दिया है.

पेट्रोल-डीजल की कीमत नहीं बढ़ेगी, दाम स्थिर रहेंगे.

खाने-पीने की चीजें, तेल, दालें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के दाम नहीं बढ़ेंगे.

विदेश में पढ़ाई-रहने का खर्च नहीं बढ़ता. फॉरेन ट्रिप किफायती रहती.

विदेशी कंपनिया भारत में कारोबार करने के लिए आगे आती हैं.

विदेशी कंपनियों के आने, ऑफिस खोलने से नौकरियों के अवसर बढ़ते हैं.

स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EVs) के रेट नहीं बढ़ते.

म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश सुरक्षित रहता है.

विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से अपना पैसा नहीं निकालते.

क्या है FCNR-B विशेष स्वैप योजना? जिसने विदेशी मुद्रा भंडार को भरा: यह योजना जून 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार की ओर से देश में डॉलर का भंडार बढ़ाने के शुरू की गई एक खास वित्तीय सुविधा है. इसके तहत बैंकों को एनआरआई (NRI) जमा पर अधिक रिटर्न देने की अनुमति दी गई. यानी बैंकों को विदेशी मुद्रा और एनआरआई (Non-Resident Indian) डिपॉजिट आकर्षित करने के लिए मुफ्त या रियायती हेजिंग सुविधाएं दी गईं. प्रवासी भारतीयों की तरफ से भारी मात्रा में डिपॉजिट करीब 65.4 अरब डॉलर आने के कारण अगस्त के अंत तक भारी-भरकम रकम भारत के खजाने में जमा हुई.

फॉरेन करेंसी एसेट्स (FCA) में तगड़ा उछाल: देश के विदेशी मुद्रा भंडार में फॉरेन करेंसी एसेट्स (Foreign Currency Asset) एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. RBI के आंकड़ों के अनुसार, 21 अगस्त को समाप्त सप्ताह में देश के फॉरेन करेंसी एसेट (FCA) में भी 9.482 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है. इससे अब एफसीए भंडार बढ़ कर 591.333 अरब डॉलर का हो गया है. इससे एक सप्ताह पहले भी एफसीए में 7.225 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी. बता दें कि FCA में यूरो, पौंड और येन जैसे गैर अमेरिकी मुद्राओं में आई घट-बढ़ के प्रभावों को शामिल किया जाता है.

हफ्ते दर हफ्ते कैसे बढ़ा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार. (Photo Credit; Getty Images)

RBI के खजाने में चौतरफा बढ़ोतरी, स्वर्ण भंडार भी बढ़ा: देश का विदेशी मुद्रा भंडार जहां ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच गया है, वहीं अगस्त में गोल्ड रिजर्व यानी स्वर्ण भंडार में भी तगड़ी बढ़ोतरी हुई है. 21 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में देश के स्वर्ण भंडार का मूल्य 2.80 अरब डॉलर बढ़कर 114.22 अरब डॉलर हो गया है. इसके अलावा विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर (SDR) 11.2 करोड़ डॉलर बढ़कर अब 18.85 अरब डॉलर हो गया है. साथ ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के पास जमा भंडार में भी 2.6 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई है. इस बढ़ोतरी के साथ यह अब 4.92 अरब डॉलर हो गया है. जो बताता है कि आरबीआई के खजाने में हर तरफ से बढ़ोतरी हुई है.

भारत के पास अमेरिका से 3 गुना ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व: विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व रखने वाला देश है. जबकि, टॉप पर 3.41 लाख करोड़ (3.41 ट्रिलियन) डॉलर के साथ चीन है. जापान 1.25 लाख करोड़ (1.25 ट्रिलियन) डॉलर के साथ दूसरे और स्विट्जरलैंड 932 अरब डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर है. खास बात ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला अमेरिका टॉप 10 से बाहर है. यही नहीं, उसके पास जितना फॉरेक्स रिजर्व है उसका तीन गुना भारत के पास है. फेडरल रिजर्व बोर्ड के अनुसार अमेरिका के पास 251.26 अरब डॉलर फॉरेक्स रिजर्व के रूप में है.

अमेरिका का फॉरेक्स रिजर्व इतना कम क्यों: दुनिया के अधिकांश देश किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए डॉलर का भंडारण करते हैं. अमेरिकी डॉलर खुद वैश्विक रिजर्व करेंसी है. चूंकि अमेरिका खुद डॉलर छापता है और उसका लेनदेन उसी की अपनी मुद्रा में होता है, इसलिए उसे सुरक्षा के लिए भारी मात्रा में अन्य विदेशी मुद्राओं जैसे यूरो या येन को जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती. अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय व्यापार या कच्चे तेल के आयात का भुगतान करने के लिए अपनी मुद्रा बदलने की आवश्यकता नहीं होती. वह सीधे डॉलर में भुगतान कर सकता है. यही वजह है कि अमेरिका का फॉरेक्स रिजर्व कम है.

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