छह महीनों में बजटीय लक्ष्य का 42.1% पहुंचा देश का राजकोषीय घाटा, खर्च 25.5 लाख करोड़ रहा
चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में केंद्र का राजकोषीय घाटा 7.14 लाख करोड़ रुपये यानी पूरे साल के बजटीय लक्ष्य का 42.1% पहुंचा.
Published : October 30, 2026 at 5:23 PM IST
नई दिल्ली: देश के आर्थिक मोर्चे से एक बड़ी खबर आ रही है. चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले छह महीनों में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा पूरे साल के बजटीय लक्ष्य के 42.1 प्रतिशत पर पहुंच गया है. कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) द्वारा शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वास्तविक रूप में यह घाटा यानी सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर सितंबर 2026 के अंत तक 7,14,413 करोड़ रुपये रहा है.
पिछले साल के मुकाबले बढ़ा घाटा
आंकड़े बताते हैं कि इस साल राजकोषीय घाटे की रफ्तार पिछले साल की तुलना में थोड़ी तेज रही है. पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की समान अवधि में यह घाटा बजटीय अनुमान का 36.5 प्रतिशत था. गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा फरवरी में पेश किए गए बजट में सरकार ने पूरे वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे को देश की जीडीपी (GDP) के 4.3 प्रतिशत यानी 16.96 लाख करोड़ रुपये पर सीमित रखने का लक्ष्य तय किया है.
टैक्स कलेक्शन में सुधार, खर्च में भी तेजी
सीजीए (CGA) के मासिक खातों के विवरण के अनुसार, इस अवधि में सरकार की राजस्व प्राप्तियों में सुधार देखा गया है.
- नेट टैक्स रेवेन्यू: सितंबर अंत तक सरकार का शुद्ध कर राजस्व 12.76 लाख करोड़ रुपये रहा, जो इस वित्त वर्ष के कुल बजटीय अनुमान का 44.5 प्रतिशत है. पिछले साल इसी छमाही में यह संग्रह 43.3 प्रतिशत था.
- कुल सरकारी खर्च: चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में सरकार का कुल खर्च लगभग 25.5 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया है. यह आंकड़ा इस साल के कुल बजटीय अनुमानों का 47.7 प्रतिशत है.
आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि टैक्स कलेक्शन में बढ़त के बावजूद विकास कार्यों और बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ने के कारण घाटे का आंकड़ा बढ़ा है. हालांकि, सरकार को उम्मीद है कि आने वाली तिमाहियों में राजस्व में और सुधार होने से तय वार्षिक बजटीय लक्ष्यों को हासिल कर लिया जाएगा.
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