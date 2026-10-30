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छह महीनों में बजटीय लक्ष्य का 42.1% पहुंचा देश का राजकोषीय घाटा, खर्च 25.5 लाख करोड़ रहा

केंद्र ने वित्त वर्ष 2027 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 4.3% तय किया है ( ians )

नई दिल्ली: देश के आर्थिक मोर्चे से एक बड़ी खबर आ रही है. चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले छह महीनों में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा पूरे साल के बजटीय लक्ष्य के 42.1 प्रतिशत पर पहुंच गया है. कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) द्वारा शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वास्तविक रूप में यह घाटा यानी सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर सितंबर 2026 के अंत तक 7,14,413 करोड़ रुपये रहा है.

पिछले साल के मुकाबले बढ़ा घाटा

आंकड़े बताते हैं कि इस साल राजकोषीय घाटे की रफ्तार पिछले साल की तुलना में थोड़ी तेज रही है. पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की समान अवधि में यह घाटा बजटीय अनुमान का 36.5 प्रतिशत था. गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा फरवरी में पेश किए गए बजट में सरकार ने पूरे वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे को देश की जीडीपी (GDP) के 4.3 प्रतिशत यानी 16.96 लाख करोड़ रुपये पर सीमित रखने का लक्ष्य तय किया है.