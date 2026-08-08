वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट- फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनने की राह पर बढ़ा भारत, साउथ कोरिया को पीछे छोड़ा
10 साल में दोगुने से अधिक हुआ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट,2030 तक जापान-जर्मनी से आगे होगा भारत
Published : August 8, 2026 at 5:37 PM IST
हैदराबाद. भारत ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ी छलांग लगाई है. वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट व डाटा के मुताबिक विनिर्माण क्षेत्र में भारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा देश बन गया है. इंडिया ने साउथ कोरिया, ब्रिटेन(यूके), फ्रांस और इटली जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए यह माइलस्टोन हासिल किया है.
एक दशक में दोगुने से ज्यादा हुआ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट
लगभग 10 सालों में भारत ने विनिर्माण(मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का साइज करीब 328 बिलियन डाॅलर से बढ़कर 781 बिलियन डाॅलर यानी 74.35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. इस तरह से भारत ने ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी मजबूत भागीदारी दर्ज किया है. डब्ल्यूबी(World Bank) की रिपोर्ट में यह अनुमान भी जताया गया हे कि मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भारत 2030 तक जर्मनी और जापान से भी आगे निकल सकता है.
मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में चीन का दुनियाभर में दबदबा, देखिए- टाॅप-10 देश
|देश
|मैन्युफैक्चरिंग(वैल्यू डाॅलर में)
|चीन
|4.7 ट्रिलियन
|अमेरिका
|2.5 ट्रिलियन
|जापान
|1.0 ट्रिलियन
|जर्मनी
|850 बिलियन
|भारत
|781 बिलियन
|दक्षिण कोरिया
|420 बिलियन
|मैक्सिको
|360 बिलियन
|इटली
|350 बिलियन
|फ्रांस
|340 बिलियन
(आंकड़ों को भारतीय काउंटिगं सिस्टम में समझना है तो जान लीजिए- 1ट्रिलियन = 1 लाख करोड़ और 1 बिलियन = 100 करोड़)
जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा तकरीबन 13%
PIB(प्रेस इनफाॅर्मेशन ब्यूरो) के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग की देश की जीडीपी में फिलहाल 14 प्रतिशत के आसपास की हिस्सेदारी है. जीडीपी में योगदान के लिहाज से सर्विस सेक्टर(24%) और कृषि क्षेत्र(17%) के बाद विनिर्माण तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर है और इसमें साल-दर-साल करीब 7 प्रतिशत की ग्रोथ देखी जा रही है.
मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में इन क्षेत्रों का दबदबा
भारत की मैन्युफैक्चरिंग और आईआईपी(इंडस्ट्रियल इंडेक्स) ग्रोथ में फार्मा, इलेक्ट्राॅनिक्स-गैजेट्स, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, मेटल्स, इलेक्ट्रिकल इक्यूपमेंट्स, स्टार्टअप्स जैसे सेक्टर्स की अहम भूमिका रही है. पीआईबी की रिलीज कहती है कि इसकी बहुत संभावना है कि FY26 तक भारत की मैन्युफैक्चरिंग इकोनाॅमी एक ट्रिलियन पहुंच जाएगी. इसमें भारत सरकार की अलग-अलग सेक्टर्स के लिए शुरू की गई पीएलआई स्कीम का असर रहा है.
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