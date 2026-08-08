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वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट- फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनने की राह पर बढ़ा भारत, साउथ कोरिया को पीछे छोड़ा

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग.(फोटो Etv Bharat) ( Etv Bharat )

हैदराबाद. भारत ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ी छलांग लगाई है. वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट व डाटा के मुताबिक विनिर्माण क्षेत्र में भारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा देश बन गया है. इंडिया ने साउथ कोरिया, ब्रिटेन(यूके), फ्रांस और इटली जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए यह माइलस्टोन हासिल किया है. एक दशक में दोगुने से ज्यादा हुआ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट लगभग 10 सालों में भारत ने विनिर्माण(मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का साइज करीब 328 बिलियन डाॅलर से बढ़कर 781 बिलियन डाॅलर यानी 74.35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. इस तरह से भारत ने ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी मजबूत भागीदारी दर्ज किया है. डब्ल्यूबी(World Bank) की रिपोर्ट में यह अनुमान भी जताया गया हे कि मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भारत 2030 तक जर्मनी और जापान से भी आगे निकल सकता है. मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में चीन का दुनियाभर में दबदबा, देखिए- टाॅप-10 देश देश मैन्युफैक्चरिंग(वैल्यू डाॅलर में) चीन 4.7 ट्रिलियन अमेरिका 2.5 ट्रिलियन जापान 1.0 ट्रिलियन जर्मनी 850 बिलियन भारत 781 बिलियन दक्षिण कोरिया 420 बिलियन मैक्सिको 360 बिलियन इटली 350 बिलियन फ्रांस 340 बिलियन