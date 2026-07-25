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भारतीय कूटनीति की बड़ी जीत: अमेरिका अब भारत से 12.5% के बजाय लेगा 10% शुल्क, 45% निर्यात पूरी तरह सुरक्षित

अमेरिका ने जबरन श्रम जांच के बाद भारत पर 10% स्थायी शुल्क लगाया. 45% भारतीय निर्यात सुरक्षित है और द्विपक्षीय व्यापार वार्ता जारी है.

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डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 25, 2026 at 5:37 PM IST

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नई दिल्ली: अमेरिकी सरकार ने जबरन श्रम से जुड़े मामलों की जांच के बाद भारत सहित अपने 60 प्रमुख व्यापारिक भागीदारों पर स्थायी अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है. हालांकि, भारत के निरंतर कूटनीतिक प्रयासों और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के कारण उसे अमेरिकी कार्रवाई में बड़ी राहत मिली है. अमेरिका ने भारत के लिए प्रस्तावित 12.5 प्रतिशत के शुल्क को घटाकर केवल 10 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक बयान में इस बात की पुष्टि की. मंत्रालय ने बताया कि फरवरी 2026 में अमेरिका द्वारा सभी व्यापारिक भागीदारों पर लगाया गया 10 प्रतिशत का अस्थायी शुल्क 24 जुलाई को समाप्त हो गया था. इसके बाद नई नीति के तहत भारत को कम शुल्क वाली श्रेणी में बनाए रखा गया है.

45 प्रतिशत भारतीय निर्यात शुल्क के दायरे से बाहर
भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, अमेरिकी धारा 301 के तहत लगाए गए इस नए प्रतिबंध से भारत का लगभग 45 प्रतिशत निर्यात पूरी तरह सुरक्षित रहेगा. इस हिस्से पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा. बाकी बचे 55 प्रतिशत भारतीय निर्यात पर ही 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लागू होगा. यह दर जांच के दायरे में आए अन्य अधिकांश देशों की तुलना में काफी कम है, जिन्हें 12.5 प्रतिशत का भारी शुल्क चुकाना होगा.

किन देशों को मिली 10% शुल्क की राहत?
अमेरिकी नीति के अनुसार, 10 प्रतिशत शुल्क की रियायत केवल उन देशों को दी गई है जो अपने यहां जबरन श्रम से बने सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाते हैं, या जिन्होंने अमेरिका के साथ इस संबंध में व्यापारिक समझौते किए हैं. भारत के अलावा इस सूची में अर्जेंटीना, बांग्लादेश, कंबोडिया, कनाडा, इक्वाडोर, अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, इंडोनेशिया, जॉर्डन, मलेशिया, मैक्सिको, पाकिस्तान, श्रीलंका, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा यूनाइटेड किंगडम (UK) शामिल हैं.

जेनेरिक दवाओं पर 200% शुल्क का भविष्य का संकट
इस राहत के बीच, जेनेरिक दवाओं को लेकर एक बड़ी चिंता सामने आई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई व्यापार योजना के अनुसार, अमेरिका आने वाली जेनेरिक दवाओं पर अगले दो वर्षों तक कोई शुल्क नहीं लगेगा. लेकिन इसके बाद, अगस्त 2028 से इन दवाओं पर पहले 100 प्रतिशत और फिर अगले चरण में 200 प्रतिशत तक का भारी-भरकम सीमा शुल्क लगा दिया जाएगा. भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए यह एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है.

द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर वार्ता जारी
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि टेक्सटाइल (कपड़ा) क्षेत्र और अन्य व्यापारिक मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत और अमेरिका के बीच लगातार बातचीत चल रही है. भारत सरकार अमेरिका के साथ जल्द से जल्द एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि भारतीय निर्यातकों के हितों की रक्षा की जा सके.

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