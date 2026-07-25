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भारतीय कूटनीति की बड़ी जीत: अमेरिका अब भारत से 12.5% के बजाय लेगा 10% शुल्क, 45% निर्यात पूरी तरह सुरक्षित

नई दिल्ली: अमेरिकी सरकार ने जबरन श्रम से जुड़े मामलों की जांच के बाद भारत सहित अपने 60 प्रमुख व्यापारिक भागीदारों पर स्थायी अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है. हालांकि, भारत के निरंतर कूटनीतिक प्रयासों और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के कारण उसे अमेरिकी कार्रवाई में बड़ी राहत मिली है. अमेरिका ने भारत के लिए प्रस्तावित 12.5 प्रतिशत के शुल्क को घटाकर केवल 10 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक बयान में इस बात की पुष्टि की. मंत्रालय ने बताया कि फरवरी 2026 में अमेरिका द्वारा सभी व्यापारिक भागीदारों पर लगाया गया 10 प्रतिशत का अस्थायी शुल्क 24 जुलाई को समाप्त हो गया था. इसके बाद नई नीति के तहत भारत को कम शुल्क वाली श्रेणी में बनाए रखा गया है.

45 प्रतिशत भारतीय निर्यात शुल्क के दायरे से बाहर

भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, अमेरिकी धारा 301 के तहत लगाए गए इस नए प्रतिबंध से भारत का लगभग 45 प्रतिशत निर्यात पूरी तरह सुरक्षित रहेगा. इस हिस्से पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा. बाकी बचे 55 प्रतिशत भारतीय निर्यात पर ही 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लागू होगा. यह दर जांच के दायरे में आए अन्य अधिकांश देशों की तुलना में काफी कम है, जिन्हें 12.5 प्रतिशत का भारी शुल्क चुकाना होगा.

किन देशों को मिली 10% शुल्क की राहत?

अमेरिकी नीति के अनुसार, 10 प्रतिशत शुल्क की रियायत केवल उन देशों को दी गई है जो अपने यहां जबरन श्रम से बने सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाते हैं, या जिन्होंने अमेरिका के साथ इस संबंध में व्यापारिक समझौते किए हैं. भारत के अलावा इस सूची में अर्जेंटीना, बांग्लादेश, कंबोडिया, कनाडा, इक्वाडोर, अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, इंडोनेशिया, जॉर्डन, मलेशिया, मैक्सिको, पाकिस्तान, श्रीलंका, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा यूनाइटेड किंगडम (UK) शामिल हैं.