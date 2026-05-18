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वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत का बड़ा कदम, अगले 5 वर्षों में 2 ट्रिलियन डॉलर निर्यात का लक्ष्य

नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स' (CAIT) द्वारा आयोजित दो-दिवसीय राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन में शिरकत की. इस मौके पर उन्होंने 'भारत व्यापार महोत्सव' की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च करते हुए घोषणा की कि भारत ने 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत अगले पांच वर्षों में 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का बड़ा लक्ष्य रखा है.

स्वदेशी उत्पादों को मिलेगा वैश्विक मंच

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अब से ठीक 86 दिनों बाद भारत मंडपम में भव्य 'भारत व्यापार महोत्सव' की शुरुआत होगी. यह एक पूर्णतः 'स्वदेशी मेला' होगा, जिसे इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (ITPO) और CAIT मिलकर आयोजित कर रहे हैं. इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना और भारतीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना है. मेले में देश भर के एक हजार से अधिक व्यवसाय शामिल होंगे, जहां उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

निर्यात के मोर्चे पर बड़ी सफलता

पीयूष गोयल ने जानकारी दी कि विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद इस वर्ष भारत का निर्यात 5% की बढ़त के साथ 863 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है. सरकार ने चालू वर्ष के लिए ही इसे 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का नया लक्ष्य रखा है. भारतीय निर्यातकों को दुनिया भर में तरजीही पहुंच दिलाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय वर्तमान में 38 विकसित और विकासशील देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) पर काम कर रहा है. इसमें ओमान के साथ हुआ समझौता 1 जून से लागू होने की उम्मीद है.

MSME और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं

टर्नओवर सीमा में बदलाव: सरकार ने एमएसएमई (MSME) की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर टर्नओवर की सीमा 250 करोड़ रुपये कर दी है. खास बात यह है कि इसमें 'निर्यात टर्नओवर' को शामिल नहीं किया जाएगा, ताकि कंपनियां वैश्विक स्तर पर विस्तार करने के बाद भी सरकारी लाभ उठा सकें.