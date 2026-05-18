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वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत का बड़ा कदम, अगले 5 वर्षों में 2 ट्रिलियन डॉलर निर्यात का लक्ष्य

पीयूष गोयल ने 2 ट्रिलियन डॉलर निर्यात का लक्ष्य रखा और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च की.

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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 18, 2026 at 5:33 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स' (CAIT) द्वारा आयोजित दो-दिवसीय राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन में शिरकत की. इस मौके पर उन्होंने 'भारत व्यापार महोत्सव' की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च करते हुए घोषणा की कि भारत ने 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत अगले पांच वर्षों में 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का बड़ा लक्ष्य रखा है.

स्वदेशी उत्पादों को मिलेगा वैश्विक मंच
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अब से ठीक 86 दिनों बाद भारत मंडपम में भव्य 'भारत व्यापार महोत्सव' की शुरुआत होगी. यह एक पूर्णतः 'स्वदेशी मेला' होगा, जिसे इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (ITPO) और CAIT मिलकर आयोजित कर रहे हैं. इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना और भारतीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना है. मेले में देश भर के एक हजार से अधिक व्यवसाय शामिल होंगे, जहां उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

निर्यात के मोर्चे पर बड़ी सफलता
पीयूष गोयल ने जानकारी दी कि विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद इस वर्ष भारत का निर्यात 5% की बढ़त के साथ 863 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है. सरकार ने चालू वर्ष के लिए ही इसे 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का नया लक्ष्य रखा है. भारतीय निर्यातकों को दुनिया भर में तरजीही पहुंच दिलाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय वर्तमान में 38 विकसित और विकासशील देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) पर काम कर रहा है. इसमें ओमान के साथ हुआ समझौता 1 जून से लागू होने की उम्मीद है.

MSME और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं
टर्नओवर सीमा में बदलाव: सरकार ने एमएसएमई (MSME) की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर टर्नओवर की सीमा 250 करोड़ रुपये कर दी है. खास बात यह है कि इसमें 'निर्यात टर्नओवर' को शामिल नहीं किया जाएगा, ताकि कंपनियां वैश्विक स्तर पर विस्तार करने के बाद भी सरकारी लाभ उठा सकें.

हिला उद्यमियों को प्रोत्साहन: वाणिज्य मंत्री ने प्रत्येक राज्य से कम से कम 25 महिला उद्यमियों को इस महोत्सव में आमंत्रित करने का सुझाव दिया.

डिजिटल और कैशलेस इकॉनमी: मेले में रुपे (RuPay) कार्ड और यूपीआई (UPI) पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए 50 से 60 विशेष कियोस्क स्थापित किए जाएंगे.

केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि वर्ष 2027 में देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस तक भारत को एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में स्थापित करना ही सरकार का मुख्य संकल्प है.

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