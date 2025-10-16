ETV Bharat / business

भारतीय निर्यात ने दिखाई रफ्तार, 2025 की पहली छमाही में 4.45 फीसदी का इजाफा

भारत का निर्यात क्षेत्र वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में 4.45 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लचीलापन दिखा रहा है.

INDIA EXPORT
भारत का निर्यात क्षेत्र वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में 4.45 प्रतिशत की वृद्धि. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 16, 2025 at 1:50 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

सौरभ शुक्ला

नई दिल्ली: भारत की निर्यात अर्थव्यवस्था लगातार गति पकड़ रही है और अप्रैल से सितंबर 2025 के दौरान वस्तुओं और सेवाओं का संचयी निर्यात अनुमानित 413.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच रहा है. इस तरह से यह बीते वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.

इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेट्रोलियम उत्पाद और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन के बल पर, देश का वस्तु निर्यात बढ़कर 220.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो साल-दर-साल 3.02 प्रतिशत अधिक है.

INDIA EXPORT
भारत का निर्यात क्षेत्र वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में 4.45 प्रतिशत की वृद्धि. (ETV Bharat)

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने मजबूत घरेलू मांग और निर्यात गति का हवाला देते हुए 2025 के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है.

सितंबर 2025 तक भारत का कुल निर्यात, जिसमें माल और सेवाएं दोनों शामिल हैं, 67.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 0.78 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्शाता है.

INDIA EXPORT
भारत का निर्यात क्षेत्र वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में 4.45 प्रतिशत की वृद्धि. (ETV Bharat)

आयात के मामले में देश में और भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई और संयुक्त आयात अनुमानित 83.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो सितंबर 2024 से 11.34 प्रतिशत अधिक है.

वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के दौरान, पेट्रोलियम और रत्न एवं आभूषण को छोड़कर भारत के व्यापार प्रदर्शन में लगातार वृद्धि देखी गई. गैर-पेट्रोलियम निर्यात बढ़कर 189.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 177.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर था.

गैर-पेट्रोलियम आयात भी बढ़ा, जो अप्रैल से सितंबर 2024 के 265.80 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 282.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया. इस श्रेणी में आयात 224.97 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 243.58 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया.

उल्लेखनीय है कि रत्न और आभूषणों के आयात में सोना, चांदी, मोती और विभिन्न बहुमूल्य एवं अर्ध-कीमती पत्थर जैसी बहुमूल्य सामग्रियां शामिल हैं.

INDIA EXPORT
भारत का निर्यात क्षेत्र वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में 4.45 प्रतिशत की वृद्धि. (ETV Bharat)

व्यापार हाइलाइट्स: भारत के निर्यात परिदृश्य में सितंबर 2025 में महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए, जिसमें यूएई, स्पेन, चीन, बांग्लादेश और मिस्र साल दर साल मजबूत वृद्धि दर्ज करने वाले शीर्ष पांच गंतव्यों के रूप में उभरे. उनमें से, स्पेन सितंबर 2024 की तुलना में निर्यात मूल्य में उल्लेखनीय 150.81 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अग्रणी रहा.

उसके बाद मिस्र 67.29 प्रतिशत, चीन 34.18 प्रतिशत, यूएई 24.33 प्रतिशत और बांग्लादेश 23.06 प्रतिशत रहा. व्यापक अप्रैल से सितंबर 2025 की अवधि में, सकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष निर्यात गंतव्य यूएसए 13.37 प्रतिशत, यूएई 9.39 प्रतिशत, चीन 21.96 प्रतिशत, स्पेन 40.33 प्रतिशत और हांगकांग 23.53 थे.

आयात पक्ष पर, स्विट्जरलैंड और नाइजीरिया ने सितंबर 2025 में सबसे नाटकीय उछाल देखा. इसमें पिछले साल के इसी महीने की तुलना में आयात मूल्य क्रमशः 254.57 और 896.11 प्रतिशत बढ़ गया.

आयात वृद्धि में योगदान देने वाले अन्य प्रमुख स्रोतों में संयुक्त अरब अमीरात (32.83 प्रतिशत), चीन (16.35 प्रतिशत) और सऊदी अरब (18.86 प्रतिशत) शामिल हैं. अप्रैल से सितंबर 2025 की अवधि के लिए, भारत के आयात वृद्धि के शीर्ष स्रोत चीन (11.25 प्रतिशत), संयुक्त अरब अमीरात (13.22 प्रतिशत), आयरलैंड (200.09 प्रतिशत), अमेरिका (9.03 प्रतिशत) और हांगकांग (19.99 प्रतिशत) थे.

वाणिज्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व आर्थिक परिदृश्य (WEO) के अक्टूबर 2025 के अद्यतन में प्रकाशित भारत के नवीनतम विकास अनुमानों को स्वीकार किया है.

भारत की जीडीपी अब 2025 में 6.6 प्रतिशत और 2026 में 6.2 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है. यह आईएमएफ के जुलाई के अद्यतन की तुलना में 2025 के लिए ऊपर की ओर संशोधन को दर्शाता है, जो वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में मजबूत आर्थिक प्रदर्शन को दर्शाता है.

WEO के अनुसार, इस सकारात्मक गति ने जुलाई से भारतीय आयातों पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च प्रभावी टैरिफ दरों के प्रभाव को काफी हद तक कम कर दिया है.

वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, "भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उज्ज्वल स्थान बना हुआ है." मंत्रालय ने आगे कहा कि वह "इस गति को बनाए रखने और समावेशी, सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ निकट समन्वय में काम करेगा."

अमेरिका को निर्यात में 37.5 प्रतिशत की गिरावट: भारत का अमेरिका को निर्यात भारी गिरावट के साथ गिरा है, जो अमेरिकी टैरिफ लागू होने के बाद पिछले पांच महीनों में लगभग 37.5 प्रतिशत गिर गया है. अकेले सितंबर में, शिपमेंट 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक गिर गया. यह अगस्त से 20.3 प्रतिशत की तीव्र गिरावट है और इस साल का सबसे कम मासिक आंकड़ा है.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक, अजय श्रीवास्तव का विश्लेषण है कि यह गिरावट निर्यात में गिरावट का चौथा सीधा महीना है और सितंबर पहला पूरा महीना था जब वॉशिंगटन ने अधिकांश भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था. इसका प्रभाव विशेष रूप से कपड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और रसायन जैसे प्रमुख उद्योगों पर कठोर रहा है. ये सभी भारत की निर्यात अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदानकर्ता हैं.

FIEO की नजर मजबूत विनिर्माण और नए बाजारों पर: व्यापार आंकड़ों पर बात करते हुए भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ के अध्यक्ष एस सी रल्हन ने ईटीवी भारत को बताया कि वैश्विक स्तर पर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद निर्यात में लगातार वृद्धि भारतीय निर्यातकों के सराहनीय प्रयासों और विश्व मंच पर उनकी बढ़ती प्रतिस्पर्धा को रेखांकित करती है.

साथ ही आयात में वृद्धि से इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और मध्यवर्ती वस्तुओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के निर्माण पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है.

साथ ही उन्होंने सरकार से स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करके और नवाचार और पैमाने के माध्यम से वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर आयात प्रतिस्थापन की दिशा में साहसिक कदम उठाने का आग्रह किया.

उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना हुआ है, उसके बाद यूएई, नीदरलैंड, चीन, यूके और जर्मनी हैं, लेकिन लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और आसियान जैसे क्षेत्रों में पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता है. अच्छी तरह से लक्षित निर्यात संवर्धन रणनीतियों और बाजार विविधीकरण प्रयासों के साथ, भारत अपने वैश्विक पदचिह्न को गहरा कर सकता है और कुछ बाजारों पर निर्भरता को कम कर सकता है.

व्यापार आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए, ईईपीसी इंडिया के अध्यक्ष पंकज चड्ढा ने कहा कि इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात ने सितंबर 2025 के महीने में वृद्धि की गति बनाए रखी, भले ही उच्च अमेरिकी टैरिफ ने मार्जिन और प्रतिस्पर्धात्मकता पर भार डाला.

आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2025 में इंजीनियरिंग वस्तुओं के शिपमेंट का मूल्य सितंबर 2024 में 9.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 10.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, इस प्रकार लगभग 3% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि चालू वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-सितंबर अवधि में निर्यात पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के 56.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में सालाना आधार पर 5.35 प्रतिशत बढ़कर 59.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया.

पंकज चड्ढा ने यह भी कहा कि मई 2025 के अलावा, चालू वित्त वर्ष में अब तक मासिक इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात सकारात्मक रहा है. उन्होंने आगे कहा, "हालांकि हमें उम्मीद है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले भाग को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा, लेकिन इसकी समय-सीमा और दायरे को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं."

उन्होंने यह भी कहा कि हमने ट्रंप टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए पहले ही कुछ उपाय सुझाए हैं. इनमें किफायती निर्यात वित्त पोषण योजना और विदेशों में भारतीय उत्पादों के बेहतर विपणन के लिए सरकारी सहायता प्रदान करना शामिल है. हमने चिली, पेरू और मेक्सिको जैसे प्रमुख लैटिन अमेरिकी देशों के साथ शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच के लिए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का भी प्रस्ताव रखा है. उन्होंने आगे कहा, "इससे हमें अमेरिका से जोखिम कम करने में भी मदद मिलेगी."

ये भी पढ़ें - EV में इस्तेमाल होने वाली इस चीज के निर्यात पर चीन ने लगाई रोक, क्या भारत में बिक्री पर पड़ेगा असर?

TAGGED:

INDIA EXPORT SECTOR
INDIA EXPORT ECONOMY
INDIA ECONOMY
IMF
INDIA EXPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनतेरस से लेकर दीपावली तक करें ये छोटे-छोटे उपाय, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा, होंगे मालामाल

रोहित-कोहली समेत भारतीय टीम वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची, देखें वीडियो

सेना से दुश्मनी न करें: बीएनपी ने बांग्लादेश सरकार के चीफ मुहम्मद यूनुस को चेताया

दिवाली से पहले शेयर बाजार में पटाखों की गूंज, सेंसेक्स-निफ्टी में आया बूम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.