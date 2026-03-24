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LPG की छुट्टी? अब एथेनॉल से जलेगा रसोई का चूल्हा, सरकार ने शुरू की तैयारी

नई दिल्ली: भारत सरकार देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विदेशों से आयात होने वाले ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाने की तैयारी कर रही है. केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव संजीव चोपड़ा ने हाल ही में संकेत दिया है कि सरकार अब एथेनॉल को खाना पकाने वाली गैस (LPG) के विकल्प के रूप में तलाश रही है.

शुरुआती चरण में शोध और मॉडल

नई दिल्ली में आयोजित 'AIDA एनुअल डिस्टिलर्स कॉन्क्लेव 2025' के दौरान संजीव चोपड़ा ने बताया कि एथेनॉल आधारित कुकिंग स्टोव के शुरुआती यानी 'रुडिमेंट्री' मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना अभी अपने शुरुआती (नेसेंट) चरण में है. सरकार वर्तमान में इसके तकनीकी पहलुओं, सुरक्षा मानकों और उपलब्धता सुनिश्चित करने पर काम कर रही है.

LPG की बढ़ती कीमतों और सप्लाई की चुनौती

एथेनॉल को विकल्प के रूप में चुनने के पीछे सबसे बड़ा कारण वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव है. पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) में जारी संघर्षों के कारण 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' के माध्यम से होने वाली एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हुई है. इसके चलते देश के जमीनी स्तर पर गैस की कमी महसूस की जा रही है और कीमतों में भी भारी उछाल आया है. एथेनॉल एक स्वदेशी विकल्प है, जो ऐसी विदेशी बाधाओं से मुक्त रह सकता है.

सप्लाई चेन और पायलट प्रोजेक्ट

सचिव ने जानकारी दी कि एथेनॉल की सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं. योजना यह है कि शुरुआत में डिस्टिलरी (एथेनॉल बनाने वाली इकाइयों) के आसपास के क्षेत्रों में इसका परीक्षण किया जाए, जहाँ सप्लाई चेन आसानी से स्थापित की जा सकती है. यदि यह मॉडल सफल रहता है, तो इसे बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा.