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भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री का नया रिकॉर्ड, जुलाई में बिकीं 3.27 लाख गाड़ियां

जुलाई में भारत में रिकॉर्ड 3,27,901 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई, जो सालाना 66% की बढ़त के साथ कुल ऑटो बाजार का 12% है.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2026 at 3:32 PM IST

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नई दिल्ली: भारत के इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजार ने जुलाई 2026 में एक नया ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश में ईवी की कुल खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 66% की भारी बढ़त के साथ 3,27,901 यूनिट्स के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है. इस शानदार वृद्धि के साथ ही भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में बिकने वाला हर आठवां वाहन अब इलेक्ट्रिक श्रेणी का हो गया है, जो देश में तेजी से हो रहे स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है.

मजबूत घरेलू मांग से हर सेगमेंट में ऐतिहासिक उछाल
फाडा की रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई की इस रिकॉर्ड-तोड़ वृद्धि को टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर सेगमेंट से सबसे अधिक समर्थन मिला है.

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर: इस सेगमेंट ने पहली बार 2 लाख यूनिट्स का आंकड़ा पार करते हुए 2,04,362 यूनिट्स की खुदरा बिक्री दर्ज की. यह पिछले वर्ष जुलाई के 1,08,516 यूनिट्स के मुकाबले 88.32% की वृद्धि है. इसके साथ ही दोपहिया बाजार में ईवी की पैठ 11.2% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है.

इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल (PV): यात्री कारों की खुदरा बिक्री 83.13% बढ़कर 32,928 यूनिट्स रही, जो पिछले साल समान अवधि में 17,981 यूनिट्स थी.

इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर: इस सेगमेंट में 25.3% की वार्षिक वृद्धि देखी गई और कुल 87,055 वाहनों की बिक्री हुई. अब इस श्रेणी में इलेक्ट्रिक वाहनों की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 65.1% हो गई है, जिससे ईवी इस सेगमेंट का मुख्य विकल्प बन चुका है.

इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल (CV): वाणिज्यिक वाहनों के बाजार में 168.6% का सबसे बड़ा उछाल आया, जहां बिक्री पिछले वर्ष के 1,324 यूनिट्स से बढ़कर 3,556 यूनिट्स हो गई. फ्लीट ऑपरेटरों द्वारा अब सीधे बड़े परचेज ऑर्डर दिए जा रहे हैं.

सप्लाई चेन की चुनौतियां
फाडा के उपाध्यक्ष साई गिरिधर ने इस प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत में ईवी का अपनाना अब केवल एक भविष्य का अनुमान नहीं, बल्कि शोरूम की हकीकत बन चुका है. हालांकि, उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में ग्राहकों की भारी मांग के बावजूद, इन-डिमांड मॉडलों की आपूर्ति में आ रही बाधाओं के कारण बिक्री अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाई.

फाडा ने वाहन निर्माताओं (OEMs) से आगामी त्योहारी सीजन की भारी मांग को देखते हुए इस आपूर्ति संकट को समय रहते दूर करने का आग्रह किया है. उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आपूर्ति सुचारू रहती है, तो आगामी महीनों में त्योहारी मांग के चलते ईवी की बिक्री के आंकड़े एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं.
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