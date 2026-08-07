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भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री का नया रिकॉर्ड, जुलाई में बिकीं 3.27 लाख गाड़ियां

नई दिल्ली: भारत के इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजार ने जुलाई 2026 में एक नया ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश में ईवी की कुल खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 66% की भारी बढ़त के साथ 3,27,901 यूनिट्स के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है. इस शानदार वृद्धि के साथ ही भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में बिकने वाला हर आठवां वाहन अब इलेक्ट्रिक श्रेणी का हो गया है, जो देश में तेजी से हो रहे स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है.

मजबूत घरेलू मांग से हर सेगमेंट में ऐतिहासिक उछाल

फाडा की रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई की इस रिकॉर्ड-तोड़ वृद्धि को टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर सेगमेंट से सबसे अधिक समर्थन मिला है.

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर: इस सेगमेंट ने पहली बार 2 लाख यूनिट्स का आंकड़ा पार करते हुए 2,04,362 यूनिट्स की खुदरा बिक्री दर्ज की. यह पिछले वर्ष जुलाई के 1,08,516 यूनिट्स के मुकाबले 88.32% की वृद्धि है. इसके साथ ही दोपहिया बाजार में ईवी की पैठ 11.2% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है.

इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल (PV): यात्री कारों की खुदरा बिक्री 83.13% बढ़कर 32,928 यूनिट्स रही, जो पिछले साल समान अवधि में 17,981 यूनिट्स थी.