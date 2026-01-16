ETV Bharat / business

भारत-EU मुक्त व्यापार समझौता होगा ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’: पीयूष गोयल

यह समझौता केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सेवाएं, निवेश और बौद्धिक संपदा जैसे जटिल मुद्दे भी शामिल हैं.

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 16, 2026 at 5:34 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: भारत और 27 देशों के यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप देने की तैयारियां तेज़ हो गई हैं. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस समझौते को ऐतिहासिक करार देते हुए इसे “मदर ऑफ ऑल डील्स” बताया और कहा कि यह दोनों पक्षों के लिए समान रूप से लाभकारी होगा.

गोयल ने शुक्रवार को कहा कि वर्तमान में भारत और ईयू के बीच वस्तु और सेवा व्यापार में संतुलन मौजूद है. उन्होंने यह भी बताया कि यह समझौता भारतीय निर्यात क्षेत्रों, जैसे कपड़ा, चमड़ा, रत्न-आभूषण और इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए विशेष अवसर लेकर आएगा. इसे उन्होंने ‘सुपर डील’ की संज्ञा दी.

समझौते के मुख्य बिंदु

  • यह एफटीए भारत और 27 देशों के व्यापारिक ब्लॉक के बीच होगा.
  • इसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को संतुलित और बढ़ाना है.
  • सरकार इसे भारतीय निर्यातकों के लिए ऐतिहासिक अवसर और वैश्विक बाजार में मजबूती देने वाला समझती है.

वाणिज्य सचिव की जानकारी
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि भारत और ईयू इस समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं. उन्होंने कहा कि शेष मुद्दों को सुलझाने के लिए चर्चा जारी है और उम्मीद है कि इस महीने के अंत में यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व की भारत यात्रा के दौरान इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है.

भारत के लिए महत्व
यह समझौता केवल शुल्क में कटौती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के लिए व्यापक आर्थिक अवसर भी लाता है. यूरोपीय संघ भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है. इसके तहत भारत अपनी सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने और उच्च-तकनीकी निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है. वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि समझौते का एक प्रमुख लक्ष्य यह है कि भारतीय एमएसएमई और उद्यमी ईयू के मानकों के अनुरूप बाजार में प्रवेश कर सकें और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी बढ़ सके.

विशेषज्ञों के अनुसार, यह एफटीए भारतीय व्यापार नीति के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है. अगर इस महीने के अंत में इसकी घोषणा होती है, तो यह न केवल भारतीय निर्यातकों के लिए नए अवसर खोलेगा, बल्कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच अर्थव्यवस्था के लिए सुरक्षा कवच भी प्रदान करेगा. पीयूष गोयल के “मदर ऑफ ऑल डील्स” के बयान ने उद्योग जगत और नीति निर्माताओं में सकारात्मक उत्साह बढ़ाया है.

