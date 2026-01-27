ETV Bharat / business

भारत-EU व्यापार समझौते में कार्बन टैक्स पर सीधी राहत नहीं, लेकिन 'बराबरी' के वादे ने जगाई उम्मीद

नई दिल्ली: भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) ने एक ऐतिहासिक मोड़ ले लिया है. इस समझौते की सबसे बड़ी चर्चा यूरोपीय संघ के विवादित 'कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म' (CBAM) यानी कार्बन टैक्स को लेकर हो रही है. ताजा अपडेट के अनुसार, भारत को इस टैक्स से कोई सीधी या तत्काल छूट नहीं मिली है, लेकिन समझौते में एक ऐसा 'सुरक्षा कवच' जोड़ा गया है जो भविष्य में भारतीय निर्यातकों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है.

क्या है वह खास प्रावधान?

समझौते में एक विशेष 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' (MFN) जैसा क्लॉज शामिल किया गया है. इसके तहत यूरोपीय संघ ने वादा किया है कि यदि वह भविष्य में दुनिया के किसी भी अन्य देश को कार्बन टैक्स में कोई भी ढील या छूट देता है, तो वही छूट स्वतः और समान रूप से भारत पर भी लागू हो जाएगी. इसे व्यापार की भाषा में 'बराबरी का हक' माना जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पाद पिछड़ें नहीं.

भारतीय निर्यातकों पर क्या होगा असर?

1 जनवरी 2026 से प्रभावी हुए यूरोपीय कार्बन टैक्स का सीधा असर भारत के स्टील, एल्युमीनियम और सीमेंट जैसे भारी उद्योगों पर पड़ रहा है. चूंकि भारत को तत्काल छूट नहीं मिली है, इसलिए भारतीय कंपनियों को फिलहाल यूरोपीय मानकों के अनुरूप कार्बन उत्सर्जन का डेटा साझा करना होगा और अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा. हालांकि, समझौते में यह भी प्रावधान है कि EU भारतीय प्रमाणन प्रणालियों (Certification Systems) को मान्यता देने पर काम करेगा, जिससे भविष्य में अनुपालन की लागत कम होगी.

समझौते के अन्य बड़े लाभ

भले ही कार्बन टैक्स पर तत्काल राहत न मिली हो, लेकिन यह FTA भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी माना जा रहा है: