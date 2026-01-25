ETV Bharat / business

Explained : भारत-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, 'मदर ऑफ ऑल डील्स', समझें कितना बड़ा है समझौता

नई दिल्ली : यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो लुईस सांटोस दा कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं. ऐसे में मीडिया में एक बार फिर से यह चर्चा छिड़ गई है कि भारत ने उन्हें ही गणतंत्र दिवस पर अतिथि क्यों बनाया, क्या भारत इसके जरिए कोई संदेश देना चाहता है, खासकर अमेरिका को.

इसे इस परिप्रेक्ष्य में समझें कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव है, बार-बार ट्रंप के द्वारा बयान जारी करने के बाद भी अमेरिका भारत पर लगे टैरिफ को कम नहीं कर रहा है. इसलिए भारत अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए अलग-अलग देशों के साथ व्यापार समझौते को मजबूत कर रहा है. इसी कड़ी में यूरोपीय यूनियन के साथ मुफ्त व्यापार वार्ता भी है. दूसरी ओर यूरोपीय यूनियन के देशों और अमेरिका के बीच ग्रीनलैंड को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कही है, तो यूरोपीय यूनियन के कई देशों ने खुलकर इसका विरोध किया है. उन्होंने सैन्य ताकत के साथ मुकाबला करने तक की तैयारी का जिक्र कर दिया. इस बैकग्राउंड में देखेंगे तो कुछ लोगों ने भारत और ईयू के बीच व्यापार वार्ता को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है. वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 136.53 अरब डॉलर रहा. इसमें भारत का निर्यात 75.85 अरब डॉलर और आयात 60.68 अरब डॉलर था. इसके अलावा, यूरोपीय संघ भारत में एक बड़ा निवेशक भी है, जिसका अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 तक संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 117.4 अरब डॉलर रहा है.

गणतंत्र दिवस के अगले दिन भारत और ईयू के प्रतिनिधियों के बीच व्यापार वार्ता को लेकर अहम समझौते की घोषणा होगी. हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष वॉन डेर लेयेन ने इसे "मदर ऑफ ऑल डील्स" कहा है. इसका मतलब यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी भी है. भारत को यूरोपीय देशों से टेक्नोलॉजी, कैपिटल और ग्लेबल मार्केट का एक्सेस चाहिए, तो ईयू को टैलेंट, मार्केट और विश्वसनीय पार्टनर चाहिए.

ईयू के देशों के साथ इस समझौते से पहले भारत ने अब तक कुल 17 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (एफटीए) या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स (सीईपीए) या फिर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स (पीटीए) साइन किए हैं. इन देशों में यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, मॉरीशस, जापान, द. कोरिया, सिंगापुर, श्रीलंका और ओमान शामिल हैं. चिली, अफगानिस्तान, मार्कोसुर ग्रुप (ब्राजील, अर्जेटीना, उरुग्वे, पैराग्वे) के साथ पीटीए हुआ है. ईयू ने जापान, वियतनाम और द. कोरिया के साथ समझौते किए हैं.

एफटीए यानी दो या दो से अधिक देशों के बीच एक समझौता. इसमें दोनों पक्षों के बीच आयातित वस्तुओं पर लगने वाले सीमा शुल्क को या तो समाप्त कर दिया जाता है, या फिर उसे काफी कम रखा जाता है. वे टैक्स, कोटा या दूसरी बाधाओं को हटाने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि सुगमता के साथ व्यापार हो सके. यह बाजार खोलने और निर्यात को बढ़ावा देने के सबसे कुशल और प्रभावी तरीकों में से एक है.

विशेषज्ञ मानते हैं कि जब से ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने ऐसी नीति अपनाई है, जिससे भारत और ईयू दोनों असहज हैं. दोनों ही चाहते हैं कि यूएस पर उनकी निर्भरता कम हो. दोनों को चीन से समान रूप से खतरा नजर आता है. ईयू चीन को विश्वसनीय नहीं मानता है. ईयू व्यापार को लेकर चीन पर से अपनी निर्भरता को कम के कम करना चाहता है. ईयू को पता है कि जब अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर ठन गई थी, तब अमेरिका चाहकर भी चीन पर एक्शन नहीं ले सका, क्योंकि यूएस की इंडस्ट्री के लिए चीन मजबूरी है. उन्हें क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई के लिए चीन की मदद चाहिए. इसलिए ईयू चाहता है कि उसके सामने ऐसी कोई विवश्ता न आए, इसलिए भारत जैसे विश्वसनीय साथी की जरूरत है.

भारत भी चाहता है कि किसी एक देश पर उसकी निर्भरता न हो. न तो वह अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर होना चाहता है, न तो किसी अन्य देश पर. वह धीरे-धीरे ही सही, लेकिन अपने उद्योगों को संरक्षण और संरक्षणवादी सोच के दायरे से बाहर निकाल रहा है, ताकि वैश्विक प्रतियोगिताओं को वे झेल सकें और फिर टिकाऊपन पैदा करें. वे आत्मनिर्भर बन सकें, इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

"ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अब यूरोपीय संघ के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए), जिस पर कई वर्षों से काम चल रहा है. नए वैश्विक माहौल के बदौलत, हम इनमें से कई परियोजनाओं की परिणति देखने जा रहे हैं. देश अब अपनी सप्लाई सीरीज में विविधता लाने और कई इनपुट की सोर्सिंग को अधिक उदार और उचित व्यापारिक साझेदारों की ओर मोड़ने के लिए प्रयासरत है. हमारा प्रयास भी यही है. हम भी विविधता ला रहे हैं. यह सब वास्तव में हमारे व्यापक 2047 विजन में योगदान दे रहा है और उच्च विकास को बढ़ावा देगा." ... शमिका रवि, सदस्य, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद.