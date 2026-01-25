ETV Bharat / business

Explained : भारत-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, 'मदर ऑफ ऑल डील्स', समझें कितना बड़ा है समझौता

अमेरिका और चीन पर खत्म करनी है निर्भरता, तो भारत जैसे देशों के साथ करना होगा एफटीए.

EU India mother of all deals
भारत ईयू के बीच डील, मदर ऑफ ऑल डील्स (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 25, 2026 at 3:11 PM IST

Updated : January 25, 2026 at 4:05 PM IST

नई दिल्ली : यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो लुईस सांटोस दा कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं. ऐसे में मीडिया में एक बार फिर से यह चर्चा छिड़ गई है कि भारत ने उन्हें ही गणतंत्र दिवस पर अतिथि क्यों बनाया, क्या भारत इसके जरिए कोई संदेश देना चाहता है, खासकर अमेरिका को.

इसे इस परिप्रेक्ष्य में समझें कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव है, बार-बार ट्रंप के द्वारा बयान जारी करने के बाद भी अमेरिका भारत पर लगे टैरिफ को कम नहीं कर रहा है. इसलिए भारत अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए अलग-अलग देशों के साथ व्यापार समझौते को मजबूत कर रहा है. इसी कड़ी में यूरोपीय यूनियन के साथ मुफ्त व्यापार वार्ता भी है. दूसरी ओर यूरोपीय यूनियन के देशों और अमेरिका के बीच ग्रीनलैंड को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कही है, तो यूरोपीय यूनियन के कई देशों ने खुलकर इसका विरोध किया है. उन्होंने सैन्य ताकत के साथ मुकाबला करने तक की तैयारी का जिक्र कर दिया. इस बैकग्राउंड में देखेंगे तो कुछ लोगों ने भारत और ईयू के बीच व्यापार वार्ता को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है. वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 136.53 अरब डॉलर रहा. इसमें भारत का निर्यात 75.85 अरब डॉलर और आयात 60.68 अरब डॉलर था. इसके अलावा, यूरोपीय संघ भारत में एक बड़ा निवेशक भी है, जिसका अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 तक संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 117.4 अरब डॉलर रहा है.

गणतंत्र दिवस के अगले दिन भारत और ईयू के प्रतिनिधियों के बीच व्यापार वार्ता को लेकर अहम समझौते की घोषणा होगी. हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष वॉन डेर लेयेन ने इसे "मदर ऑफ ऑल डील्स" कहा है. इसका मतलब यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी भी है. भारत को यूरोपीय देशों से टेक्नोलॉजी, कैपिटल और ग्लेबल मार्केट का एक्सेस चाहिए, तो ईयू को टैलेंट, मार्केट और विश्वसनीय पार्टनर चाहिए.

ईयू के देशों के साथ इस समझौते से पहले भारत ने अब तक कुल 17 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (एफटीए) या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स (सीईपीए) या फिर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स (पीटीए) साइन किए हैं. इन देशों में यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, मॉरीशस, जापान, द. कोरिया, सिंगापुर, श्रीलंका और ओमान शामिल हैं. चिली, अफगानिस्तान, मार्कोसुर ग्रुप (ब्राजील, अर्जेटीना, उरुग्वे, पैराग्वे) के साथ पीटीए हुआ है. ईयू ने जापान, वियतनाम और द. कोरिया के साथ समझौते किए हैं.

एफटीए यानी दो या दो से अधिक देशों के बीच एक समझौता. इसमें दोनों पक्षों के बीच आयातित वस्तुओं पर लगने वाले सीमा शुल्क को या तो समाप्त कर दिया जाता है, या फिर उसे काफी कम रखा जाता है. वे टैक्स, कोटा या दूसरी बाधाओं को हटाने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि सुगमता के साथ व्यापार हो सके. यह बाजार खोलने और निर्यात को बढ़ावा देने के सबसे कुशल और प्रभावी तरीकों में से एक है.

विशेषज्ञ मानते हैं कि जब से ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने ऐसी नीति अपनाई है, जिससे भारत और ईयू दोनों असहज हैं. दोनों ही चाहते हैं कि यूएस पर उनकी निर्भरता कम हो. दोनों को चीन से समान रूप से खतरा नजर आता है. ईयू चीन को विश्वसनीय नहीं मानता है. ईयू व्यापार को लेकर चीन पर से अपनी निर्भरता को कम के कम करना चाहता है. ईयू को पता है कि जब अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर ठन गई थी, तब अमेरिका चाहकर भी चीन पर एक्शन नहीं ले सका, क्योंकि यूएस की इंडस्ट्री के लिए चीन मजबूरी है. उन्हें क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई के लिए चीन की मदद चाहिए. इसलिए ईयू चाहता है कि उसके सामने ऐसी कोई विवश्ता न आए, इसलिए भारत जैसे विश्वसनीय साथी की जरूरत है.

भारत भी चाहता है कि किसी एक देश पर उसकी निर्भरता न हो. न तो वह अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर होना चाहता है, न तो किसी अन्य देश पर. वह धीरे-धीरे ही सही, लेकिन अपने उद्योगों को संरक्षण और संरक्षणवादी सोच के दायरे से बाहर निकाल रहा है, ताकि वैश्विक प्रतियोगिताओं को वे झेल सकें और फिर टिकाऊपन पैदा करें. वे आत्मनिर्भर बन सकें, इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

"ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अब यूरोपीय संघ के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए), जिस पर कई वर्षों से काम चल रहा है. नए वैश्विक माहौल के बदौलत, हम इनमें से कई परियोजनाओं की परिणति देखने जा रहे हैं. देश अब अपनी सप्लाई सीरीज में विविधता लाने और कई इनपुट की सोर्सिंग को अधिक उदार और उचित व्यापारिक साझेदारों की ओर मोड़ने के लिए प्रयासरत है. हमारा प्रयास भी यही है. हम भी विविधता ला रहे हैं. यह सब वास्तव में हमारे व्यापक 2047 विजन में योगदान दे रहा है और उच्च विकास को बढ़ावा देगा." ... शमिका रवि, सदस्य, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद.

"भारत और यूरोपीय संघ एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार हैं, क्योंकि दोनों मूल्य श्रृंखला के अलग-अलग स्तरों पर काम करते हैं. भारत श्रम-प्रधान और प्रसंस्करण आधारित वस्तुओं का निर्यात करता है, जबकि यूरोपीय संघ पूंजीगत वस्तुओं, उन्नत प्रौद्योगिकी और औद्योगिक इनपुट की आपूर्ति करता है. यह पूरकता बताती है कि एफटीए से उत्पादन लागत कम होगी और दोनों पक्षों को लाभ होगा." जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव

आज भारत की आर्थिक प्रगति दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है. जल्द ही वह दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा. सिर्फ अमेरिका और चीन ही भारत से आगे होंगे. वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यदि भारत और ईयू साथ-साथ आते हैं, तो उनकी आबादी करीब-करीब दो अरब की हो जाएगी और इतनी बड़ी आबादी के बीच व्यापार होना बहुत बड़ी बात है. उनके अनुसार यह वैश्विक जीडीपी का एक चौथाई हिस्सा होगा. वे इसे हकीकत में बदलना चाहते हैं.

यूरोपीय देशों ने भारत को भरोसा दिया है कि एक बार एफटीए हो जाता है, तो वह जीएसपी (जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज) की फिर से बहाली कर देगा. जीएसपी के तहत यूरोपीय देश भारत (विकासशील देश) से आने वाले मालों पर आयात शुल्क लगाता है.

इन उद्योगों को मिलेगा फायदा

यदि यह समझौता हुआ तो भारत के कपड़ा, दवा, पेट्रोलियम उत्पाद, इस्पात और मशीनरी को फायदा मिलेगा. भारत भी वाइन और कार पर लगने वाले आयात शुल्क को कम कर सकता है. उनका यूनिट भारत में अपना कारोबार बढ़ाएगा. यहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठ सकती है और भारतीय युवाओं को उसमें नौकरी मिल सकेगी. इस समझौते के तहत दोनों पक्ष आपसी व्यापार वाली 90 प्रतिशत से अधिक वस्तुओं पर आयात शुल्क को कम या समाप्त करेंगे. कपड़ा और फुटवियर जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों के उत्पादों पर शुल्क पहले ही दिन से समाप्त हो सकता है, जबकि कुछ अन्य वस्तुओं पर इसे पांच से दस वर्षों में चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा.

हालांकि, डेयरी और फार्म इंडस्ट्री का क्या होगा, इस पर स्थिति साफ नहीं है. यह वह क्षेत्र है, जिसको लेकर अभी तक भारत ने अमेरिका को भी आने की इजाजत नहीं दी है, फिर ईयू को यहां पर कैसे आने देगा, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है. बहुत सारे एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत कृषि क्षेत्र को नहीं खोलेगा.

दूसरी बात यह है कि यूरोपीय देश यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत के रूख का विरोध करते रहे हैं. रूस के प्रति भारत का दृष्टिकोण जगजाहिर है. फिर भी हाल के दिनों में भारत ने रूस से कच्चे तेल के आयात को कम किया है. इसलिए ईयू के लिए एफटीए को आगे बढ़ाना अब आसान होगा.

ईयू और भारत के बीच कार्बन क्रेडिट को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है. यूरोपीय देश उनके यहां आने वाले सामानों पर कार्बन टैक्स लगाते है. इसे सीबीएम कहा जाता है. इस टैक्स की वजह से भारत के छोटे और मझोले उद्योग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं. सीबीएम का संबंध कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से है. इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाले कार्बन-इंटेंसिव वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन पर उचित मूल्य निर्धारित करना है. इससे हटकर डेटा प्रोटेक्शन और पेटेंट नियमों पर भी बातचीत होनी बाकी है.

भारत चाहता है कि वह भी अपने यहां जहाज, सिविल प्लेन, चिप्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स का निर्माण करे. इसके लिए जिनके साथ भी समझौता करना है, वह आगे बढ़ रहा है. वह चाहता है कि उसके यहां टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट हो, ताकि भारतीय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा. इसमें ईयू के देशों से उसे मदद की आस है. दूसरी ओर ईयू को भारतीय टैलेंट की जरूरत है. भारत के पास ह्यूमन रिसोर्सेस है. आईटी और एआई के क्षेत्र में इंडियन टैलेंट ईयू के लिए असेट हो सकते हैं. यूरोप के पास एसएएफई प्रोग्राम है, जिसके तहत 150 अरब यूरो का फंड है. अभी तक किसी भी नॉन यूरोपीय देशों के इस फंड से सहायता नहीं मिली है.

एसएएफई फंड का उपयोग यूरोपीय संघ की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो सकेगा. इससे भारतीय रक्षा निर्माताओं को यूरोपीय संघ में संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे यूरोपीय संघ की रक्षा कंपनियों और उनकी भारतीय समकक्षों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा मिलेगा.

यूरोपीय कंपनी के भारत में आने के बाद यहां के टैलेंट को काम मिलेगा. दवा के क्षेत्र में भारत ने अच्छी खासी प्रगति हासिल की है. यूरोप इसका फायदा उठाना चाहता है. भारत की कंपनियों में रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति बेहतर हो सकेगी. क्लिन एनर्जी भी इस तरह के सहयोग की उम्मीद है.

भारत और ईयू के बीच 2022 में घोषित व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) को मजबूत और पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी. यदि टीटीसी को बेहतर किया जाता है, तो यह रणनीतिक संबंधों के प्रमुख घटकों को गति दे सकता है, विशेष रूप से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, महत्वपूर्ण खनिज और ग्रीन एनर्जी में. इससे यूरोपीय संघ और भारत दोनों को ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों में निर्भरता का प्रबंधन करने में मदद मिल सकती है.

INDIA EU MOTHER OF ALL DEALS
भारत यूरोपीय यूनियन
मदर ऑफ ऑल डील्स
FREE TRADE AGREEMENT INDIA EU
MOTHER OF ALL DEALS

