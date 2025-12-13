ETV Bharat / business

भारत-मेक्सिको व्यापार वार्ता, एकतरफा टैरिफ बढ़ोतरी पर भारत सख्त

नई दिल्ली: भारत और मेक्सिको के बीच व्यापार को लेकर गंभीर स्थिति बन गई है. मेक्सिको ने उन देशों के खिलाफ आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है, जिनके साथ उसके मुक्त व्यापार समझौते नहीं हैं. इस सूची में भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया शामिल हैं. अधिकारियों के अनुसार, मेक्सिको ने लगभग 1,463 उत्पादों पर 5 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक टैरिफ बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा.

भारत का मानना है कि बिना पूर्व परामर्श के MFN (Most Favoured Nation) टैरिफ में एकतरफा वृद्धि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली और सहयोगी आर्थिक संबंधों के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है. भारत इस मामले में मेक्सिको के साथ संवाद कर रहा है और दोनों देशों के बीच समाधान तलाशने की प्रक्रिया जारी है.

भारत के मेक्सिको स्थित दूतावास ने 30 सितंबर, 2025 को अर्थव्यवस्था मंत्रालय से संपर्क कर विशेष छूट की मांग की थी, ताकि भारतीय निर्यातकों को नए टैरिफ से बचाया जा सके. वाणिज्य मंत्रालय और मेक्सिको के अर्थव्यवस्था मंत्रालय के बीच उच्च स्तरीय वार्ता पहले ही हो चुकी है. इसके अलावा, तकनीकी स्तर की बैठकें भी जल्द आयोजित होने की संभावना है.

एक अधिकारी ने कहा कि भारत अपने निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है. उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय कंपनियों पर वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि उनके उत्पाद मेक्सिको में कितने महत्वपूर्ण हैं और कंपनियों को छूट मिलने या टैरिफ लागत को स्थानीय उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की क्षमता कितनी है.