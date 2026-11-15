भारत, मिस्र संभावित व्यापार समझौते की शर्तें तय करने की दिशा में काम करेंगे : पीयूष गोयल
गोयल ने कहा, हम दोनों देशों के बीच व्यापार और उद्योग को भी नजदीक ला रहे हैं.
By PTI
Published : November 15, 2026 at 8:29 PM IST
काहिरा : भारत और मिस्र ने रविवार को घोषणा की कि दोनों देशों के अधिकारी संभावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए संदर्भ शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करेंगे.
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने से आर्थिक संबंध मजबूत होंगे और कारोबार की लागत कम करने में मदद मिलेगी.
गोयल ने यहां संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में कहा, ‘‘मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं. वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव पेटल ढिल्लों के नेतृत्व में हमारी टीमें मिस्र के अधिकारियों के साथ समयबद्ध तरीके से संदर्भ शर्तों पर काम करेंगी. इससे व्यापार, निवेश और शिक्षा सहित कई अन्य क्षेत्रों में व्यापक साझेदारी के जरिये हमारे आर्थिक संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने में मदद मिल सकती है.’’
Cairo, Egypt: On India-Egypt trade relations over the next five years, Union Minister Piyush Goyal says,, ''...The largest business delegation has accompanied me there are people from various sectors, including our startups, our women entrepreneurs, and our MSMEs. And I am completely confident that the enthusiasm being seen on both sides among investors and the business communities of Egypt and India will prove to be a milestone, and in the coming days, there will be a major surge in both investment and trade..''— IANS (@ians_india) November 15, 2026
बैठक की अध्यक्षता मिस्र की ओर से निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री मोहम्मद फरीद सालेह ने की. संदर्भ शर्तें किसी व्यापार समझौते पर औपचारिक बातचीत के लिए व्यापक रूपरेखा होती हैं. इन शर्तों को तय करने के लिए एक कार्य समूह बनाया जाएगा.
गोयल ने कहा कि दोनों देश औषधि एवं स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग एवं वाहन उद्योग, कृषि, डिजिटलीकरण एवं वित्तीय प्रौद्योगिकी और संग्रहालयों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा सकते हैं.
Cairo, Egypt: On India-Egypt Business Forum Meeting, Union Minister, Piyush Goyal says,""I believe there are immense opportunities. Both are democratic countries, the relations between our leaders are very good, and the ties between our business communities are strong. Furthermore, the civilizations and histories of both nations are thousands of years old. So, along with working to bring both ancient civilizations closer together, we are also bringing trade and industry closer..''— IANS (@ians_india) November 15, 2026
उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार 6.5 अरब डॉलर का है, लेकिन ‘‘हमें इससे कहीं अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखना होगा.’’
वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के बारे में उन्होंने कहा कि भारत और मिस्र के केंद्रीय बैंक स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यूपीआई को मिस्र की भुगतान प्रणालियों से जोड़ने का सुझाव भी दिया.
गोयल ने कहा, ‘‘स्थानीय मुद्राओं में अधिक व्यापार और भुगतान प्रणालियों पर मिलकर काम करने से कारोबार करने का तरीका बदल सकता है. इससे कारोबार की लागत घटेगी और कंपनियों को अधिक व्यापार करने में मदद मिलेगी.’’
We thank Egypt for standing by India as a trusted and reliable partner. Our task now is to turn that trust into greater trade and investment. 🇮🇳🇪🇬 https://t.co/6slKEA4rA1— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) November 15, 2026
भारत-अफ्रीका व्यापार के लिए मिस्र बन सकता है प्रवेश द्वार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं और मिस्र अफ्रीका के लिए भारत का प्रवेश द्वार बन सकता है.
उन्होंने कहा कि भारत और मिस्र एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, बल्कि दोनों की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे की पूरक हैं. गोयल ने कहा, ''मिस्र अफ्रीका के लिए प्रवेश द्वार बनेगा. कारोबारियों के बीच बढ़ता संपर्क द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा.''
गोयल दो दिन की यात्रा पर मिस्र में हैं. उन्होंने कहा कि अफ्रीका के साथ संबंध मजबूत करने में मिस्र की अहम भूमिका है. वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं.
Over 300 companies from India and Egypt across sectors met under one roof at the India-Egypt Business Forum. This reflects the enthusiasm for the possibilities and the potential that our partnership can unlock. I spoke about India's scale and robust consumer market can complement Egypt's strategic location, which can generate great outcomes across fields like trade & investment, education, healthcare, engineering, manufacturing, technology solutions, and much more. 📹 https://t.co/iIb0jACxGz— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) November 15, 2026
अफ्रीकी संघ (एयू) को नौ सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान समूह के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था. इस सम्मेलन की मेजबानी भारत ने जी20 की अध्यक्षता के दौरान की थी.
शुक्रवार को हुई द्विपक्षीय बैठक का जिक्र करते हुए गोयल ने कहा, ‘‘मिस्र के सबसे बड़े कारोबारी समूहों में से एक ने शिक्षा और खाद्य प्रसंस्करण सहित सात-आठ क्षेत्रों की जानकारी दी, जिनमें वह भारत में निवेश करना चाहता है.’’ गोयल द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए मिस्र के कारोबारियों और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं.
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