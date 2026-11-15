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भारत, मिस्र संभावित व्यापार समझौते की शर्तें तय करने की दिशा में काम करेंगे : पीयूष गोयल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ( @PiyushGoyal )

By PTI 4 Min Read

काहिरा : भारत और मिस्र ने रविवार को घोषणा की कि दोनों देशों के अधिकारी संभावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए संदर्भ शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करेंगे.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने से आर्थिक संबंध मजबूत होंगे और कारोबार की लागत कम करने में मदद मिलेगी.