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भारत, मिस्र संभावित व्यापार समझौते की शर्तें तय करने की दिशा में काम करेंगे : पीयूष गोयल

गोयल ने कहा, हम दोनों देशों के बीच व्यापार और उद्योग को भी नजदीक ला रहे हैं.

Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (@PiyushGoyal)
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By PTI

Published : November 15, 2026 at 8:29 PM IST

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काहिरा : भारत और मिस्र ने रविवार को घोषणा की कि दोनों देशों के अधिकारी संभावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए संदर्भ शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करेंगे.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने से आर्थिक संबंध मजबूत होंगे और कारोबार की लागत कम करने में मदद मिलेगी.

गोयल ने यहां संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में कहा, ‘‘मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं. वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव पेटल ढिल्लों के नेतृत्व में हमारी टीमें मिस्र के अधिकारियों के साथ समयबद्ध तरीके से संदर्भ शर्तों पर काम करेंगी. इससे व्यापार, निवेश और शिक्षा सहित कई अन्य क्षेत्रों में व्यापक साझेदारी के जरिये हमारे आर्थिक संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने में मदद मिल सकती है.’’

बैठक की अध्यक्षता मिस्र की ओर से निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री मोहम्मद फरीद सालेह ने की. संदर्भ शर्तें किसी व्यापार समझौते पर औपचारिक बातचीत के लिए व्यापक रूपरेखा होती हैं. इन शर्तों को तय करने के लिए एक कार्य समूह बनाया जाएगा.

गोयल ने कहा कि दोनों देश औषधि एवं स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग एवं वाहन उद्योग, कृषि, डिजिटलीकरण एवं वित्तीय प्रौद्योगिकी और संग्रहालयों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा सकते हैं.

उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार 6.5 अरब डॉलर का है, लेकिन ‘‘हमें इससे कहीं अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखना होगा.’’

वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के बारे में उन्होंने कहा कि भारत और मिस्र के केंद्रीय बैंक स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यूपीआई को मिस्र की भुगतान प्रणालियों से जोड़ने का सुझाव भी दिया.

गोयल ने कहा, ‘‘स्थानीय मुद्राओं में अधिक व्यापार और भुगतान प्रणालियों पर मिलकर काम करने से कारोबार करने का तरीका बदल सकता है. इससे कारोबार की लागत घटेगी और कंपनियों को अधिक व्यापार करने में मदद मिलेगी.’’

भारत-अफ्रीका व्यापार के लिए मिस्र बन सकता है प्रवेश द्वार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं और मिस्र अफ्रीका के लिए भारत का प्रवेश द्वार बन सकता है.

उन्होंने कहा कि भारत और मिस्र एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, बल्कि दोनों की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे की पूरक हैं. गोयल ने कहा, ''मिस्र अफ्रीका के लिए प्रवेश द्वार बनेगा. कारोबारियों के बीच बढ़ता संपर्क द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा.''

गोयल दो दिन की यात्रा पर मिस्र में हैं. उन्होंने कहा कि अफ्रीका के साथ संबंध मजबूत करने में मिस्र की अहम भूमिका है. वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं.

अफ्रीकी संघ (एयू) को नौ सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान समूह के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था. इस सम्मेलन की मेजबानी भारत ने जी20 की अध्यक्षता के दौरान की थी.

शुक्रवार को हुई द्विपक्षीय बैठक का जिक्र करते हुए गोयल ने कहा, ‘‘मिस्र के सबसे बड़े कारोबारी समूहों में से एक ने शिक्षा और खाद्य प्रसंस्करण सहित सात-आठ क्षेत्रों की जानकारी दी, जिनमें वह भारत में निवेश करना चाहता है.’’ गोयल द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए मिस्र के कारोबारियों और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं.

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